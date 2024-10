MSC Air Cargo celebra il suo nuovo aereo basato in Italia con un evento speciale

MSC Air Cargo ha segnato un altro importante traguardo con la celebrazione del suo nuovo aereo nel corso di un evento esclusivo a cui hanno partecipato il CEO di MSC Group, Soren Toft, il CEO di MSC Air Cargo, Jannie Davel, e partner e clienti internazionali di spicco.

“Questa occasione ha permesso di presentare l’introduzione del primo Boeing 777-200 Freighter registrato in Italia dopo oltre 30 anni, a testimonianza dell’impegno di MSC Air Cargo per la crescita e l’innovazione nel settore del trasporto aereo merci.

L’evento non ha solo celebrato l’espansione di MSC Air Cargo, ma ha anche sottolineato la dedizione dell’azienda verso i suoi partner e clienti”, afferma MSC Air Cargo.

“Questa celebrazione è un riflesso dei nostri progressi e della forza delle nostre partnership,” ha dichiarato Jannie Davel, CEO di MSC Air Cargo. “Siamo grati per la fiducia e il supporto dei nostri clienti e siamo ansiosi di raggiungere insieme traguardi ancora più ambiziosi”.

“Oltre alle tradizionali celebrazioni, i partecipanti sono stati intrattenuti da performance affascinanti di artisti italiani, tra cui una speciale esibizione dei ginnasti della Federazione Ginnastica Artistica Italiana, celebrando il ricco patrimonio culturale e artistico italiano.

Questo evento storico ha riaffermato l’impegno di MSC Air Cargo per l’eccellenza, la partnership e la fornitura di soluzioni logistiche all’avanguardia, grazie all’impegno della compagnia per rafforzare la propria rete globale. Il nuovo aereo simboleggia non solo un’importante novità sul fronte tecnico, ma è un passo in avanti verso il futuro del trasporto aereo merci, costruito sulla collaborazione e sull’impegno”, conclude MSC Air Cargo.

