News Brevi – 03.10.2024

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO ALL’11° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI – Il giorno primo ottobre, presieduta dal Brigadier Generale Roberto Lo Conte, Comandante la 2ª Divisione del Comando Logistico dell’AM, ha avuto luogo a Sigonella la cerimonia di avvicendamento tra il Colonnello Lorenzo Rispoli e il Colonnello Luca Viarengo nell’incarico di Direttore dell’11° Reparto Manutenzione Velivoli. All’evento hanno preso parte Autorità civili e militari del territorio, Associazioni Combattentistiche e d’Arma, oltre al personale militare e civile dell’11° RMV e degli altri Enti e realtà, nazionali e non, presenti sull’Aeroporto siciliano, tra i quali il Comandante di quest’ultimo, Colonnello Stefano Spreafico. L’11° Reparto Manutenzione Velivoli è un ente dipendente dalla 2ª Divisione del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, con una specifica e peculiare competenza nella manutenzione di velivoli plurimotori di grandi dimensioni. Il Comando Aeroporto di Sigonella è l’Ente che gli fornisce il supporto necessario per svolgere al meglio le proprie attività. Dal novembre 2016 ha coordinato l’entrata in servizio del velivolo P-72A (sostituto dell’Atlantic) e dal giugno 2018, dopo una profonda riorganizzazione, è divenuto il Reparto Manutenzione Velivoli responsabile della gestione tecnico-logistica delle flotte trasporti e di supporto dell’AM, per la gestione dei velivoli C-130J (in dotazione alla 46ª Brigata Aerea di Pisa) e P-72A (in dotazione al 41° Stormo) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: ESPERTI A CONFRONTO A GENOVA SULLE NUOVE FRONTIERE DELLA MEDICINA AERONAUTICA – Ha avuto luogo a Genova, presso Palazzo Doria Tursi, storica sede dell’Amministrazione comunale, un importante evento scientifico con esperti della sanità militare e civile, dal titolo “La vocazione duale della medicina aeronautica“, organizzato dal CESMA – Centro Studi Militari Aeronautici “Giulio Douhet” dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia e dal Corpo Sanitario Aeronautico dell’Aeronautica Militare con la partecipazione degli Ospedali ‘San Martino’ e ‘Gaslini’ ed il patrocinio del Comune di Genova. L’incontro ha illustrato le recenti esperienze in ambito di medicina aeronautica, portate avanti con vigore scientifico dal Corpo Sanitario Aeronautico e dal Servizio Sanitario Aeronautico, e la stretta sinergia tra mondo militare e civile: gli esperimenti condotti durante la recente missione spaziale suborbitale “Virtute 1” dell’Aeronautica Militare, le prospettive future aperte con la costituzione del CEMATA (CEntro di Medicina Aerospaziale per le Terapie Avanzate) a Milano, le nuove capacità di analisi nella gestione delle emergenze CBRN (Chimiche, Biologiche, Radiologiche e Nucleari), la formazione che medici e infermieri dell’Aeronautica Militare hanno offerto agli specializzandi del Policlinico San Martino in materia di gestione di pazienti infettivi in biocontenimento, la collaborazione con l’Ospedale Gaslini durante le recenti operazioni di trasferimento di pazienti pediatrici in Italia dal medio oriente, efficacemente descritta dal Prof. Andrea Moscatelli, Direttore del Reparto di Terapia Intensiva, in collegamento dagli Stati Uniti, che ha raccontato l’esperienza vissuta insieme ai colleghi medici e infermieri dell’AM durante i voli umanitari degli scorsi mesi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’EASA EMETTE CZIB PER L’IRANIAN AIRSPACE – EASA informa: “Alla luce della situazione in Medio oriente, l’European Commission e l’EASA hanno deciso di emettere un CZIB che raccomanda agli operatori di non effettuare voli nell’airspace dell’Iran a tutti i flight levels. La raccomandazione è valida fino al 31 ottobre 2024 e può essere rivista prima e adattata o ritirata, in base alla valutazione rivista. L’EASA continuerà a monitorare attentamente la situazione, per valutare se vi sia un aumento o una diminuzione dei rischi per gli EU aircraft operators a seguito dell’evoluzione della minaccia”.

AEROPORTI DI PUGLIA: CHIUSURA TEMPORANEA DELLO SCALO DI BRINDISI QUESTA MATTINA, ORA RIAPERTO AL TRAFFICO – Aeroporti di Puglia informa: “Aeroporti di Puglia comunica che a causa di un problema a un aeromobile in partenza si è reso necessario procedere alla chiusura dell’Aeroporto del Salento di Brindisi. Il problema, verificatosi quando l’aeromobile era già allineato in testata per il decollo, ha comportato l’evacuazione dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza. Tutte le operazioni si sono svolte nella massima sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio”. In un successivo comunicato, Aeroporti di Puglia ha informato che l’Aeroporto del Salento è stato riaperto al traffico alle 11.25 L.T. In merito alla temporanea chiusura odierna dell’Aeroporto del Salento di Brindisi a causa di un principio d’incendio al motore di un aeromobile in partenza dallo scalo, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile ha dichiarato: “Quanto accaduto oggi a Brindisi ha messo in luce ancora una volta, e ove ve ne fosse la necessità, l’eccellente livello di preparazione delle Donne e degli uomini di Aeroporti di Puglia. In poco meno di tre ore, infatti, l’impegno della nostra struttura, in coordinamento con il personale dei Vigili del Fuoco, dell’ENAC, dell’ENAV e delle Forze dell’ordine, ha consentito la riapertura dello scalo e la ripresa delle operazioni di volo sospese a causa del problema verificatosi a un aeromobile in partenza. Tutte le operazioni di messa in sicurezza e assistenza ai passeggeri del volo interessato, si sono svolte nel massimo ordine e senza nessuna conseguenza. L’emergenza odierna, altresì, ha dimostrato quanto sia importante per la nostra regione disporre di una rete aeroportuale moderna ed efficiente che ha permesso, anche in una situazione molto impegnativa per strutture e personale, di gestire fasi operative di estrema delicatezza senza che nessun passeggero, in arrivo e in partenza, abbia dovuto subire disagi accentuati. L’interoperabilità degli scali ha consentito ai nostri passeggeri di poter arrivare e partire dalla nostra regione se non con un leggero differimento del proprio operativo necessario a garantire loro i più elevati standard di safety”.

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH DI 24 ORE – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (3 ottobre) una promozione flash di 24 ore con il 20% di sconto sui voli di ottobre/novembre, offrendo ai propri clienti la possibilità di accaparrarsi tariffe ancora più basse su tutto il network di Ryanair di oltre 235 destinazioni per un periodo di tempo limitato. La promozione flash del 20% di sconto di Ryanair è disponibile per la prenotazione da ora fino a mezzanotte di stasera (3 ottobre) solo su ryanair.com”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha affermato: “A tutti noi piace fare affari, e quale è migliore di uno sconto del 20% sui voli Ryanair? La nostra promozione flash del 20% è disponibile per la prenotazione da ora fino a mezzanotte di stasera (3 ottobre) per viaggiare a ottobre/novembre, con tante destinazioni soleggiate, di mare, avventurose e city break nella rete leader del settore Ryanair che aspettano solo di essere esplorate. Approfitta della stagione più tranquilla e goditi alcune delle destinazioni invernali più gettonate di Ryanair per sole e city break, con temperature più miti e meno visitatori”.

EMIRATES SKYWARDS E HSBC ANNUNCIANO UNA NUOVA CO-BRANDED CREDIT CARDS NEGLI UAE – Emirates Skywards ha stretto una partnership con HSBC Bank Middle East per lanciare nuove carte di credito co-branded negli Emirati Arabi Uniti. Disponibili in due versioni, Signature e Infinite, le carte di credito HSBC Emirates Skywards offriranno a oltre 2,3 milioni di soci degli Emirati Arabi Uniti la possibilità di guadagnare più Skywards Miles su viaggi, stile di vita e spese quotidiane, nonché l’accesso a esperienze uniche in tutto il mondo. Tutte le Skywards Miles guadagnate sulle carte di credito HSBC non scadranno per tutta la durata della carta. L’accordo è stato firmato alla presenza di His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates Airline & Group; Sir Mark Tucker, HSBC Group Chairman; senior executives di Emirates e HSBC. Il Dr Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards, ha affermato: “Emirates è rinomata per offrire ai clienti un valore eccezionale e le carte di credito HSBC Emirates Skywards forniscono un’estensione di tale promessa. Siamo molto lieti di aver stretto una partnership con uno dei più grandi brand bancari al mondo e, in quanto due colossi globali, non vediamo l’ora di elevare l’esperienza di co-branding per i nostri membri negli Emirati Arabi Uniti. Le carte di credito HSBC Emirates Skywards offriranno ai clienti una fantastica opportunità di aumentare i loro guadagni di miglia a terra, per una futura spesa in flight rewards con Emirates e compagnie aeree partner, upgrade di volo, biglietti di ospitalità per eventi sportivi di fama mondiale e molti altri vantaggi esclusivi”. Celebrando la partnership, Dinesh Sharma, Regional Head of Wealth and Personal Banking (WPB), EMEA, HSBC ha affermato: “Gli Emirati Arabi Uniti sono diventati un epicentro globale di viaggi e stile di vita e il loro status di hub internazionale li ha resi una calamita per professionisti di talento da tutto il mondo. I clienti di HSBC sono persone intraprendenti e amanti dei viaggi con ambizioni internazionali, che trarranno senza dubbio vantaggio dalla nostra nuova partnership con il pluripremiato programma fedeltà Emirates e flydubai. Le carte di credito HSBC Emirates Skywards Visa sono un passaporto per i nostri clienti per sperimentare tutti i vantaggi di stile di vita e di viaggio che gli Emirati Arabi Uniti e il mondo possono offrire loro, rendendo i loro viaggi internazionali ancora più gratificanti. HSBC è semplicemente un orgoglioso intermediario”.

AMERICAN AIRLINES IN SUPPORTO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALL’URAGANO HELENE – American Airlines informa: “I membri American Airlines AAdvantage® hanno donato oltre 2 milioni di dollari per supportare gli sforzi di soccorso della American Red Cross in seguito alla devastazione causata dall’uragano Helene. I fondi forniranno aiuti essenziali alle comunità colpite, aiutando le famiglie a ricostruire e riprendersi dalla devastazione. La necessità di supporto rimane urgente. Fino al 18 ottobre 2024, i membri AAdvantage® possono guadagnare 10 miglia bonus AAdvantage® per ogni dollaro donato alla Red Cross con una donazione minima di 25$. Per supportare gli sforzi di soccorso, visita redcross.org/aa per fare una donazione”.

LOCKHEED MARTIN SOSTIENE LE POPOLAZIONI COLPITE DALL’URAGANO HELENE – Lockheed Martin sta fornendo 1 milione di dollari in finanziamenti di beneficenza alla American Red Cross per supportare gli sforzi di soccorso e risposta all’uragano Helene. “L’uragano Helene ha lasciato un’ampia scia di distruzione al suo passaggio e continua a colpire le comunità del sud-est”, ha affermato Dean Acosta, chief communications officer, Lockheed Martin. “Lockheed Martin ha una presenza di lunga data nella regione e ci impegniamo a supportare le comunità in cui viviamo e lavoriamo, e tutti coloro che soffrono, nel momento del bisogno”. Attualmente, oltre 1.000 soccorritori della American Red Cross sono stati dispiegati nella Carolina del Nord, in Florida e in molti altri stati del sud-est per aiutare le comunità devastate dall’uragano Helene. La Red Cross sta fornendo aiuti essenziali a migliaia di persone che sono fuggite da condizioni pericolose e stanno affrontando circostanze difficili. Con l’aiuto dei suoi partner, la Croce Rossa gestisce oltre 70 rifugi, offrendo un riparo sicuro a più di 2.600 persone costrette a lasciare le proprie case.

GE AEROSPACE FOUNDATION SOSTIENE LE COMUNITA’ COLPITE DALL’URAGANO HELENE – La GE Aerospace Foundation ha annunciato una donazione di 500.000$ per supportare gli sforzi di risposta ai disastri per aiutare i residenti e le comunità colpite dall’uragano Helene. Il contributo sarà diviso equamente tra la disaster logistics nonprofit Airlink e American Red Cross. Oltre alla donazione della GE Aerospace Foundation, i dipendenti possono massimizzare il loro impatto individuale contribuendo agli sforzi di soccorso utilizzando il Matching Gifts program della Fondazione. “La GE Aerospace Foundation si impegna a sollevare le persone nelle comunità in cui viviamo e lavoriamo, e questa settimana, questo include molti dei nostri colleghi, e le loro famiglie, amici e vicini, che sono stati colpiti dal percorso dell’uragano Helene”, ha affermato Meghan Thurlow, GE Aerospace Foundation President. “In collaborazione con la American red Cross e Airlink, siamo orgogliosi di supportare i soccorsi tanto necessari per aiutare i residenti a riprendersi e ricostruire le loro comunità”. La GE Aerospace Foundation è stata lanciata a maggio 2024, annunciando 22 milioni di dollari in nuovi fondi per espandere il programma Next Engineers, supportare programmi di sviluppo della forza lavoro e rafforzare i soccorsi in caso di calamità e gli aiuti umanitari. Gli sforzi della Fondazione si basano sull’eredità ultracentenaria della GE Foundation.

LOCKHEED MARTIN DICHIARA IL FOURTH QUARTER 2024 DIVIDEND – Il Lockheed Martin board of directors ha autorizzato un fourth quarter 2024 dividend di $3,30 per azione. Si tratta di un aumento di $0,15 per azione rispetto all’ultimo trimestre e rappresenta il 22° anno consecutivo di aumenti dei dividendi della società. Il board della società ha inoltre autorizzato l’acquisto di un massimo di $3 miliardi aggiuntivi di azioni ordinarie di Lockheed Martin nell’ambito del suo share repurchase program.

SACBO CONTRIBUISCE CON 200.000 EURO AL FONDO SOLIDARIETA’ PER L’ALLUVIONE DEL 9 SETTEMBRE 2024 DEL COMUNE DI BERGAMO – Vicini alle persone nella convinzione che gli interventi solidali aiutino chi ne ha bisogno a riemergere dalle difficoltà. Con questo spirito, che riflette la responsabilità sociale nei confronti delle comunità locali, SACBO si impegna a sostenere con un contributo di 200.000 euro il fondo di solidarietà istituito dal Comune di Bergamo per concorrere alle spese di prima necessità già sostenute dai cittadini e dagli operatori economici della città di Bergamo danneggiati dall’alluvione del 9 settembre 2024. SACBO risponde così all’appello della Sindaca Elena Carnevali, consapevole della necessità di rappresentare i bisogni del territorio. “SACBO si associa all’impegno profuso dal Comune di Bergamo che, con la creazione del fondo solidarietà, ha pensato a una forma di aiuto concreto a coloro i quali hanno subito gli effetti devastanti di eventi meteorologici avversi”, dichiara Giovanni Sanga, presidente di SACBO. “L’intervento di finanziamento esprime la volontà di essere partecipi di un’azione volta a supportare concretamente e nell’immediato quanti hanno visto compromessi il lavoro, le proprie attività economiche e il vivere quotidiano. Viviamo un’epoca in cui non si può fare a meno di considerare le conseguenze dei cambiamenti climatici, che richiamano la necessità di adottare abitudini sempre più compatibili con l’ambiente e tutto ciò che l’innovazione tecnologica offre per concorrere alla sostenibilità. Tema, questo, che SACBO ha posto come obiettivo presente e dello sviluppo futuro”.

DELTA SI CLASSIFICA AL SECONDO POSTO NELL’INDEED WORKPLACE WELLBEING 100 – Delta ha recentemente ottenuto la posizione n. 2 su Indeed Workplace Wellbeing 100. Questo indice è unico nel suo genere, derivante dalle informazioni raccolte da milioni di dipendenti che hanno valutato la propria esperienza aziendale. L’indice esamina il modo in cui i dipendenti valutano la propria felicità e soddisfazione complessiva sul lavoro, nonché quanto trovano significativo il proprio lavoro e quanto trovano gestibile lo stress lavorativo. L’indice Indeed ha rilevato che il benessere sul posto di lavoro era fortemente correlato a performance di mercato positive. “Al centro del successo di Delta c’è una semplice convinzione: quando ci prendiamo cura dei nostri dipendenti, loro sono in grado di prendersi la migliore cura dei nostri clienti e di se stessi”, ha affermato Henry Ting, Chief Health Officer, Delta. “Questo riconoscimento è una testimonianza del nostro impegno nel promuovere un ambiente sano e di supporto in cui i nostri dipendenti possano prosperare sia a livello personale che professionale”.

KLM RICOPRDA MARTIN SCHRODER – KLM informa: “È con tristezza che abbiamo appreso che Martin Schröder è scomparso all’età di 93 anni. Con lui è scomparso un aviatore, un pioniere dell’aviazione e un imprenditore purosangue. La passione di Martin per l’aviazione ha portato alla creazione di una compagnia aerea che è stata la base del cargo transport odierno, ma anche la culla della moderna vacanza in aereo. Con Martinair, ha reso accessibili agli olandesi numerose destinazioni turistiche (lontane). La sua tenacia e lungimiranza hanno aperto la strada alla stretta collaborazione con KLM e, in ultima analisi, ad Air France KLM Martinair Cargo. Il suo impegno è stato senza pari”.

IATA COMMENTA IL PREVISTO AUMENTO DELLE AVIATION TAX IN FRANCIA – L’International Air Transport Association ha avvertito il governo francese che gli aumenti delle tasse sul trasporto aereo sarebbero negativi per l’economia francese. “È ampiamente previsto che il governo francese aumenterà significativamente le tasse sugli air passengers come parte di un pacchetto generale di nuove tasse volte a colmare il deficit di bilancio della Francia. Ma l’evidenza è che i paesi con tasse sull’aviazione più elevate si sono ripresi più lentamente dalla chiusura dovuta alla pandemia. Gli aumenti delle tasse sull’aviazione francese danneggeranno ulteriormente la sua ripresa e la capacità dell’aviazione di generare più ampi benefici economici e entrate fiscali”, afferma IATA. “L’aviazione è un motore di occupazione e prosperità, nonché un comprovato acceleratore di crescita in altre parti dell’economia. È essenziale che il governo francese avvii una valutazione d’impatto di queste tasse. Gli svedesi hanno risposto alla loro crescita lenta abolendo la loro aviation tax. La Francia dovrebbe imparare dal loro esempio. L’unica risposta al deficit della Francia è far crescere la sua economia e ampliare la tax base, non tassare le parti produttive dell’economia fino a bloccarle”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

SAS NOMINA PETER CABELLO COME NUOVO CHIEF INFORMATION OFFICER – SAS annuncia la nomina di Peter Cabello Holmberg come nuovo Chief Information Officer (CIO). “Peter Cabello Holmberg sarà responsabile della guida del programma di trasformazione digitale di SAS, concentrandosi sullo sviluppo di soluzioni digitali, sul miglioramento dell’efficienza operativa e sulla promozione dell’innovazione per supportare la crescita futura della compagnia aerea. Nominato di recente CIO dell’anno in Danimarca, Peter è un illustre leader tecnologico con una notevole esperienza nella gestione di global digital and IT transformations, nella creazione di infrastrutture tecnologiche moderne, nella gestione di sistemi ERP e nell’ottimizzazione delle operazioni IT. Un fattore chiave nella nomina di Peter è la sua vasta esperienza nei fast-moving consumer goods (FMG) and retail sectors, settori in cui l’attenzione al cliente e l’acume commerciale sono fondamentali. La sua forte attenzione commerciale e la competenza nello sfruttare la tecnologia per migliorare l’esperienza del cliente sono state ragioni significative per portarlo in SAS da un settore esterno all’aviazione. Ciò è in linea con la strategia di SAS di adottare le migliori pratiche per il retail, in particolare nel modo in cui la tecnologia può trasformare ed elevare l’esperienza del cliente. Peter entra a far parte di SAS da Fiskars Group, dove ha ricoperto il ruolo di Chief Digital Officer”, afferma SAS. “È con grande piacere che diamo il benvenuto a Peter a bordo. Mentre continuiamo a evolverci e ad adattarci a un settore in rapida evoluzione, questa nomina arriva in un momento cruciale per SAS”, afferma Anko Van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “La vasta esperienza di Peter nel guidare l’innovazione digitale garantirà che non solo soddisferemo, ma supereremo le aspettative dei nostri clienti. Con Peter al timone della sua trasformazione digitale, SAS è ben posizionata per affrontare le sfide e le opportunità del futuro, costruendo una compagnia aerea più forte e resiliente per i suoi clienti e stakeholder”. “Sono entusiasta di entrare a far parte di SAS in un momento di trasformazione così emozionante”, afferma Peter Cabello Holmberg, il neo-nominato CIO di SAS. “Il settore dell’aviazione è a un punto di svolta in cui l’innovazione digitale può migliorare significativamente l’esperienza del cliente e l’eccellenza operativa. Non vedo l’ora di lavorare con il talentuoso team di SAS per accelerare le nostre iniziative digitali e contribuire all’evoluzione della nuova SAS. Insieme, creeremo un’esperienza di viaggio più connessa ed efficiente, dalla prenotazione all’arrivo”. Peter Cabello Holmberg inizierà il suo nuovo incarico il 1° novembre 2024.

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DI CYBERX-MIND4FUTURE – E’ stato pubblicato il bando per la seconda edizione di CyberX – Mind4Future, un’iniziativa rivolta agli studenti delle Università partner del Competence Centre Cyber 4.0: La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, LUISS Guido Carli, Campus Biomedico (Roma), Università della Tuscia (Viterbo), Università di Cassino e del Lazio Meridionale (Cassino – FR), Università dell’Aquila (L’Aquila). Il programma si rivolge a studenti di corsi di laurea triennale e magistrale, nei settori STEM, Informazione, Economia, iscritti agli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025. Il corso adotta un modello didattico human-tech, che combina formazione tradizionale con attività pratiche e di gaming in realtà virtualizzate e immersive. L’obiettivo è sviluppare competenze tecniche avanzate (hard skill) e favorire la crescita delle soft skill, migliorando la comunicazione, il lavoro di squadra e le capacità decisionali dei partecipanti. Il programma, che si avvale della collaborazione didattica di esperti di Leonardo, prevede una prima fase di formazione avanzata online, focalizzata su contenuti specialistici di cybersecurity, esercitazioni e analisi di casi di studio. Una seconda fase sarà dedicata alla “formazione immersiva”: una competizione di hacking “Capture the Flag”, dove l’obiettivo degli studenti è individuare e sfruttare la vulnerabilità di un sistema informatico per accumulare punti e un’attività laboratoriale “Red Team” nella quale simulare attacchi informatici in ambienti virtuali, che ripropongono scenari e situazioni reali. La conclusione è prevista a gennaio 2025 con la premiazione dei primi dieci classificati e un riconoscimento economico.