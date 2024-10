SAS e Virgin Atlantic annunciano una codeshare partnership

SAS e Virgin Atlantic annunciano un nuovo accordo di codeshare, rafforzando i collegamenti essenziali per affari e tempo libero da e per la Scandinavia.

La codeshare partnership, che verrà lanciata il 7 ottobre, consentirà ai clienti SAS di collegarsi tramite London Heathrow ad altre destinazioni Virgin Atlantic, con disponibilità in espansione man mano che le approvazioni vengono finalizzate. I clienti Virgin Atlantic che viaggiano su voli dagli Stati Uniti e dal Canada possono acquistare collegamenti senza interruzioni tramite London Heathrow e Manchester, sui servizi SAS per Stoccolma, Oslo, Copenhagen, Stavanger e Bergen.

Dopo l’iscrizione formale di SAS a SkyTeam il 1° settembre, di cui Virgin Atlantic è l’unica compagnia aerea del Regno Unito, i membri SAS EuroBonus riceveranno opportunità di guadagno e riscatto istantanei quando viaggiano con Virgin Atlantic. Inoltre, i membri Flying Club potranno guadagnare e riscattare i loro punti sui servizi SAS.

I SAS EuroBonus Gold and Diamond members, insieme ai Gold – Flying Club members di Virgin Atlantic, possono usufruire dei servizi SkyPriority a London Heathrow, con vantaggi tra cui priority check in, baggage handling and boarding. I Gold and Silver Flying Club members di Virgin Atlantic possono usufruire dei servizi SkyPriority e delle lounge SAS negli aeroporti di Stoccolma Arlanda, Copenahgen e Oslo.

Paul Verhagen, Chief Commercial Officer di SAS, ha commentato: “Siamo molto lieti di lanciare questa nuova codeshare partnership con Virgin Atlantic, ampliando la portata globale di SAS e offrendo ai nostri clienti ancora più opzioni di viaggio verso nuove ed entusiasmanti destinazioni come Barbados, Giamaica e Antigua, con ulteriori destinazioni che saranno introdotte in seguito. Questa collaborazione offre ai membri EuroBonus maggiori opportunità di guadagnare e riscattare punti nell’ampia rete di Virgin Atlantic, rafforzando il valore del nostro programma fedeltà. Non vediamo l’ora di costruire una partnership duratura e di successo con il nostro partner SkyTeam, a vantaggio dei viaggiatori da entrambe le parti”.

Juha Jarvinen, Chief Commercial Officer di Virgin Atlantic, ha commentato: “Siamo lieti di lanciare una codeshare partnership con i nostri partner SkyTeam di SAS, migliorando la nostra connettività e offrendo maggiori vantaggi ai nostri frequent flyer, che saranno in grado di ottenere premi più velocemente. Come APEX five-star airline, non vediamo l’ora di rafforzare la nostra partnership con SAS mentre continuiamo ad ampliare la nostra rete globale”.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)