Boeing conduce il primo volo dell’AH-6 Little Bird Helicopter della Thailandia

Il primo degli otto Boeing AH-6 Little Bird light attack helicopters per la Royal Thai Army ha completato con successo il primo volo il 22 agosto presso la sede aziendale di Mesa, Arizona.

“Con le sue prestazioni superiori e l’equipaggiamento di missione flessibile e facilmente configurabile, il Little Bird racchiude un’enorme versatilità in uno small, combat-proven package”, afferma Christina Upah, vice president of Attack Helicopter Programs and senior Boeing Mesa site executive. “Siamo orgogliosi di collaborare con l’U.S. Army per fornire alla Thailandia queste capacità di difesa critiche e non vediamo l’ora di supportare l’addestramento per i primi Thai Little Bird pilots nel prossimo futuro”.

“Dopo aver completato la flotta thailandese, Boeing addestrerà i Royal Thai Army pilots presso il suo sito di Mesa e presso l’U.S. Army Yuma Proving Ground, dove impareranno a utilizzare il Little Bird e a sfruttare le sue versatili capacità di missione.

La Royal Thai Army ha acquistato l’AH-6 come parte dei suoi sforzi continui per migliorare l’aviation readiness e modernizzare le capacità di difesa nazionale. Dotato di una purpose-built military fuselage, integrated cockpit e fully integrated weapons, l’AH-6 è stato progettato per un’ampia gamma di missioni e ambienti operativi, per soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo”, afferma Boeing.

“A Boeing è stato assegnato un contratto dall’U.S. Department of Defense come parte di un Foreign Military Sales order per otto Little Bird nel febbraio 2022, che include spares, training devices, support equipment and technical publications per il Thailand customer”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)