BizJet International è ora Lufthansa Technik Engine Services

BizJet International, leading engine maintenance service provider negli Stati Uniti e sussidiaria di Lufthansa Technik, ha ufficialmente cambiato nome in Lufthansa Technik Engine Services (LTES). Questo rebranding allinea l’azienda con sede a Tulsa al brand globale di Lufthansa Technik, riflettendo il suo ruolo ampliato nelle Americhe e rafforzando la sua posizione all’interno del global network di Lufthansa Technik.

Fondata nel 1986 a Tulsa, Oklahoma, BizJet si è rapidamente guadagnata la reputazione di fornitore affidabile nel corporate aviation sector. Dopo essere entrata a far parte di Lufthansa Technik Group nel 2000, l’azienda ha notevolmente ampliato le sue capacità ed è diventata parte di un global service network. Una pietra miliare importante è stata raggiunta nel 2004, quando BizJet ha aggiornato la sua struttura per supportare le linee di motori Rolls-Royce, in particolare i motori Tay 611-8 e -8C utilizzati negli aerei Gulfstream IV e 450. L’aggiunta di fully digital test cells, insieme al loro personale esperto, ha posizionato BizJet come un attore chiave per Tay engine services. Nel 2016 BizJet è anche entrata a far parte del Mobile Engine Services (MES) network di Lufthansa Technik, estendendo i suoi servizi per includere la manutenzione per commercial aircraft engines. Il Mobile Engine Services network fornisce on-site engine maintenance and repair solutions, contribuendo a ridurre al minimo i tempi di fermo. La Tulsa facility è attrezzata per riparare e testare motori come V2500, CFM56-5B e più di recente CFM56-7B, grazie alle sue upgraded test cells.

“Con oltre 650 full engine overhauls e più di 600 Mobile Engine Services events, abbiamo realizzato molto, ma c’è ancora molto da fare”, ha affermato Michael Scheferhoff, neo-nominato CEO of Lufthansa Technik Engine Services. “Sfruttare la forza del Lufthansa Technik brand ci aiuterà a rafforzare la nostra presenza e a consolidare le nostre ambizioni nei corporate and commercial engine services markets. Espandere la nostra quota di mercato nelle Americhe significa anche far crescere la struttura di Tulsa, che ora è la seconda più grande repair station nel global Mobile Engine Services network di Lufthansa Technik”.

Michael Scheferhoff, che di recente ha ricoperto il ruolo di Managing Director and Head of Operations Americas at Lufthansa Technik Component Services, ha assunto la carica di President and CEO of Lufthansa Technik Engine Services il 1° ottobre 2024. Succede a Thomas Illner, che è stato nominato Managing Director and Head of Region Americas at Lufthansa Technik Component Services.

Lufthansa Technik Engine Services si unirà a Lufthansa Technik alla NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) dal 22 al 24 ottobre 2024, a Las Vegas, dove l’azienda presenterà la sua gamma completa di servizi per corporate jets.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)