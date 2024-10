News Brevi – 07.10.2024

QANTAS: NON-STOP ASSISTED DEPARTURE FLIGHTS PER GLI AUSTRALIANI DI RITORNO DAL LIBANO – Qantas Group informa: “Un 787 Dreamliner di Qantas è partito da Sydney per Cipro questa mattina, per operare il primo dei due voli per riportare a casa gli australiani per conto del governo australiano. L’aereo è decollato dall’aeroporto di Sydney alle 7:03 e dovrebbe arrivare a Larnaca, Cipro, lunedì pomeriggio (ora locale). Oltre all’equipaggio di volo e di cabina (quattro piloti e dieci cabin crew), a bordo ci sarà un team dedicato per supportare lo special assistance flight. Questo include personale di terra, personale medico, ingegneri e un kit di attrezzi e parti nel caso in cui siano necessari per aiutare il dispatch dell’aereo a Larnaca. Il volo (ASY1258) dovrebbe partire da Larnaca lunedì sera con un massimo di 220 passeggeri a bordo e arrivare a Sydney martedì sera. Qantas porterà quindi i passeggeri al domestic airport più vicino in cui opera la compagnia aerea, senza alcun costo”. “I voli vengono operati gratuitamente per conto del governo australiano. Come parte della partnership di lunga data con la Australian Red Cross, Qantas sosterrà i loro sforzi per fornire conforto e supporto a coloro che tornano a casa, oltre a trasportare gli Australian Red Cross Trauma Teddies® da dare a tutti i passeggeri in viaggio sui due voli charter. La Australian Red Cross sarà a terra all’aeroporto di Sydney martedì per fornire primo soccorso psicologico e altro supporto di riferimento a coloro che tornano a casa. La distanza totale del volo è di circa 15.890 km, leggermente superiore alla distanza del servizio Perth-Londra, che è il più lungo del nostro network. Il tempo di volo previsto è di 18 ore e 5 minuti da Sydney a Larnaca e 17 ore e 20 minuti per il ritorno. Il tempo di percorrenza più breve sulla tratta di ritorno è dovuto ai venti prevalenti. Il secondo volo, ASY1270, dovrebbe partire da Larnaca mercoledì sera e arrivare in Australia giovedì sera. Gli australiani che vogliono lasciare il Libano passando per Cipro devono registrarsi sul Crisis Portal del DFAT”, conclude Qantas Group.

ANA FUTURE FRONTIER FUND INVESTE IN TRIFA – ANA HOLDINGS INC., tramite il suo corporate venture capital (CVC) fund “ANA Future Frontier Fund L.P.”, ha annunciato l’investimento in trifa Inc. (di seguito “trifa”), un eSIM operator for international travelers. Questo è il terzo investimento dell’ANA Future Frontier Fund da quando è stato lanciato nell’aprile 2024 con lo scopo di aiutare ad accelerare nuove attività. eSIM è una industry-standard digital SIM che consente agli utenti di attivare piani cellulari direttamente dai loro operatori senza utilizzare una SIM fisica. trifa consente agli utenti di acquistare eSIM per 200 paesi e di connettersi a Internet all’estero all’istante. Gli utenti scaricano l’applicazione e acquistano l’eSIM, eliminando la necessità di noleggiare un mobile Wi-Fi device in aeroporto o di acquistare una scheda SIM locale. ANA Future Frontier Fund L.P. acquisirà azioni di trifa, riconoscendo il suo servizio di facile utilizzo per i viaggiatori e la sua posizione di Japanese travel eSIM app più scaricata. Questo investimento sfrutta la crescita di mercato prevista guidata dalla crescente prevalenza di smartphone compatibili con eSIM.

EMBRAER APRE LE ISCRIZIONI PER LA SPECIALIZZAZIONE IN SOFTWARE AND DATA SCIENCE – Embraer accetta ora le candidature per il 2025 Specialization Program in Software and Data Science (PES). Questo corso post-laurea offre lezioni a distanza e un aiuto iniziale di R$ 3.000, oltre a borse di studio mensili di R$ 5.000. Il corso è gestito in collaborazione con la Federal University of Pernambuco (UFPE), dura nove mesi e ha un totale di 30 posti vacanti. “Abbiamo un piano strategico solido e coerente, fortemente basato sullo sviluppo di nuove tecnologie e guadagni di efficienza. Il nostro ottimismo riguardo al futuro dell’azienda e alle sfide poste da un mercato altamente competitivo portano a una crescente domanda interna di professionisti che completano questa specializzazione. Non sorprende che il tasso di assunzione di laureati da parte di Embraer superi il 95%”, afferma Andreza Alberto, Vice President of People, ESG, and Corporate Communications at Embraer. “Il PES fornisce un’istruzione differenziata in cui gli studenti imparano come i concetti trattati in classe possono essere applicati per risolvere problemi reali nel settore aerospaziale. Ciò è possibile grazie a una forte interazione con i professori e i dipendenti Embraer”, afferma il Professor Adriano Sarmento, program coordinator for UFPE. “Inoltre, il curriculum e il contenuto del corso vengono valutati e aggiornati ogni anno per soddisfare le nuove esigenze derivanti dai progressi tecnologici nel settore. I risultati del programma negli ultimi tre anni sono stati eccezionali, come dimostrato dall’elevato tasso di occupazione dei laureati”. I 30 posti vacanti in PES formeranno 10 specialisti in Data Science e 20 in Embedded Software. La registrazione deve essere completata sul link www.embraer.com/pes entro il 10 novembre. Il curriculum del corso include moduli teorici e un progetto pratico conclusivo sotto la guida di professionisti UFPE ed Embraer. Durante i nove mesi, gli studenti riceveranno tutoraggio da dipendenti dell’azienda e parteciperanno ad attività progettate per sviluppare competenze trasversali, integrando la loro formazione tecnica e accademica.

AIRBUS RIPORTA SHARE BUYBACK TRANSACTION – Airbus informa: “Airbus SE segnala alcune share buyback transactions sotto il Regulation (EU) No 596/2014 dell’European Parliament e del Council del 16 aprile 2014 (“EU Market Abuse Regulation”). Le transazioni fanno parte di un share buyback programme annunciato il 9 settembre 2024, allo scopo di supportare le future employee share ownership plan activities e gli equity-based compensation plans. Il programma è intrapreso ai sensi dell’autorità concessa all’Airbus SE Board of Directors dagli azionisti durante l’Airbus Annual General Meeting tenutosi il 10 aprile 2024, per riacquistare fino a un massimo del 10% del capitale azionario emesso. Il numero totale di azioni acquistate nell’ambito del programma dal 9 settembre 2024 al 4 ottobre 2024 ammonta a 2.127.000 azioni e il corrispettivo totale di tali acquisti ammonta a € €275.886.936,29”.

RAYTHEON: HYDRODYNAMIC TESTING PER IL BARRACUDA SYSTEM – Raytheon, un’azienda RTX, ha recentemente condotto una serie di controlled environmental tests per il Barracuda Mine Neutralization System presso il Naval Surface Warfare Center Carderock Division. Utilizzando un’unità di prova rappresentativa della produzione, Barracuda ha operato e raccolto dati in ambienti con vari stati del mare e correnti d’acqua, dimostrando la capacità di autocontrollarsi idrodinamicamente in condizioni che simulano l’oceano. Il test ha dimostrato la capacità del veicolo di rilevare, tracciare e mantenere la posizione su un bersaglio da solo. È stata la prima volta che Raytheon ha eseguito questo tipo di test con il Barracuda mine neutralizer underwater vehicle e fa avanzare il programma di un passo verso il soddisfacimento dei requisiti operativi. Barracuda è il programma di riferimento della Marina degli Stati Uniti per la neutralizzazione delle mine di nuova generazione. È un sistema semi-autonomo che utilizza sistemi sonar e telecamere per localizzare e neutralizzare le minacce. Raytheon si è aggiudicata per la prima volta un contratto per Barracuda nel 2018.