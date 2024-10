SEA Prime: al via il contribution program per l’utilizzo di biofuels, il primo in Europa per la Business Aviation

SEA Prime informa: “SEA Prime annuncia il lancio del programma che prevede, a determinate condizioni, un contributo di 1.000 euro per ogni tonnellata di pure Sustainable Aviation Fuel (SAF) per il refueling di business aviation aircraft nei Linate e Malpensa Prime terminals entro il 2024, confermando la disponibilità del SAF anche in vista dell’implementazione del Refuel EU Regulation nel 2025.

I termini e le condizioni per aderire al programma sono disponibili sul sito www.milanoprime.com nella sezione “Corporate”. Il SAF è la risposta più immediata alla riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dall’uso di combustibili fossili e il contributo di SEA Prime fornisce un supporto concreto al percorso di decarbonizzazione dell’industria aeronautica per raggiungere net zero entro il 2050″.

“SEA Prime ha contribuito anche ad accogliere i visitatori della Milano Fashion Week 2024 (MFW), che ha visto un afflusso complessivo di visitatori in crescita del 4% rispetto al 2023: quasi 245 mila persone (244.919), il 56% italiane e il 44% straniere. Durante la MFW sono stati gestiti picchi di 140 movimenti giornalieri presso i terminal di Milano Prime“, conclude SEA Prime.

