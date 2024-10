Aeroporti di Roma: negli aeroporti della Capitale e-Gates abilitati anche per i minorenni oltre i 12 anni di età

ADR informa: “Novità in vista per i passeggeri in arrivo o in partenza dal “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e dal “G.B. Pastine” di Ciampino che attraversano la frontiera dell’area Schengen: a partire dal 7 ottobre 2024, Aeroporti di Roma ha avviato, in collaborazione con la Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere, una prima sperimentazione per estendere l’utilizzo self-service dei varchi elettronici (e-Gates) anche ai cittadini minorenni di età superiore ai 12 anni, accompagnati da genitori o da chi ne fa le veci, in possesso di un passaporto ordinario (o di una carta d’identità elettronica italiana).

Nulla cambia per gli over 14 già abilitati alla fruizione degli e-Gates in partenza o in arrivo nello scalo”.

“Questa nuova misura amplierà il numero di passeggeri che nell’attraversare la frontiera potranno utilizzare gli egates ed è funzionale a favorire transiti più fluidi alle frontiere dei due aeroporti della Capitale. Questa novità è anche preparatoria all’imminente avvio dell’Entry Exit System (EES), il nuovo sistema di controlli alle frontiere statuito dalla UE che interesserà i cittadini NON UE che attraverseranno le frontiere dei Paesi aderenti al Trattato di Schengen.

Ogni anno negli scali di Aeroporti di Roma ben oltre il 50% dei viaggiatori di tutte le nazionalità utilizza infatti gli 82 varchi elettronici installati a Fiumicino (71) e Ciampino (11) per il controllo elettronico dei passaporti, che consentono di ridurre notevolmente i tempi di attesa, migliorando così l’esperienza dei passeggeri”, conclude ADR.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Roma – Photo Credits: Aeroporti di Roma)