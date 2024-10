Un cielo in rosa: le iniziative di Delta Air Lines per il mese della prevenzione del cancro al seno

Durante il mese di ottobre, i cieli di Delta si tingono di rosa per raccogliere fondi a favore della Breast Cancer Research Foundation. Nei 19 anni di collaborazione con la Breast Cancer Research Foundation, Delta ha raccolto 28 milioni di dollari e sostenuto 112 progetti di ricerca.

“Trovo che la passione dimostrata dei nostri dipendenti e la generosità dei passeggeri che partecipano alla missione della BCRF siano meravigliose”, ha dichiarato Kristen Manion Taylor, S.V.P. In-flight service e sopravvissuta al cancro al seno. “Questa causa è molto sentita e continueremo a lottare finché non troveremo una cura”.

“Si stima che solo nel 2024 negli Stati Uniti verrà diagnosticato il cancro al seno a 310.720 donne e 2.790 uomini. Ogni anno i passeggeri e i dipendenti Delta contribuiscono in modo determinante alla raccolta di fondi”, afferma Delta.

“Il modo in cui Delta ha integrato la visione della nostra fondazione nella sua cultura è particolarmente significativo”, ha dichiarato Donna McKay, Presidente e CEO di BCRF. “Non si tratta solo delle uniformi rosa o della straordinaria raccolta di fondi, ma dell’impegno genuino che i dipendenti Delta dimostrano nel promuovere la ricerca. Con la dedizione di Delta, stiamo dando forma a un futuro in cui nessuno dovrà più sentirsi dire ‘hai il cancro al seno’”.



“Per tutto il mese di ottobre, il personale Delta indosserà la caratteristica uniforme rosa, l’iconico Pink Plane – l’aeromobile la cui livrea riporta il simbolo della BCRF – opererà su molteplici rotte internazionali, e il 25% del ricavato di tutti gli acquisti di cibo e bevande a bordo sarà devoluto alla BCRF. I passeggeri possono donare direttamente alla BCRF anche a bordo, pagando con carte di credito e di debito. Gli assistenti di volo raccoglieranno le donazioni durante tutto il mese.

Bevande rosa vengono servite a bordo dei voli domestici Delta e offerte gratuitamente in First Class, Delta Premium Select e Delta Comfort+ o a pagamento in Main Cabin: Minute Maid Pink Lemonade, Pink Sky Specialty Cocktail, Le bollicine Une Femme.

Per tutto il mese di ottobre e per tutto l’anno, i passeggeri possono donare fondi visitando delta.com/BCRF e miglia attraverso SkyWish, il canale benefico del programma SkyMiles e frequent flyer di Delta, che consente a Delta e ai soci SkyMiles di donare miglia a organizzazioni benefiche in tutto il mondo.

I passeggeri possono anche fare acquisti in rosa presso la Pink Boutique, che offre prodotti in co-branding Delta e BCRF come magliette, calzini e persino gioielli. Tutti i proventi della Pink Boutique vanno direttamente a sostegno della BCRF“, prosegue Delta.

“I destinatari delle sovvenzioni della BCRF dipendono dal sostegno di tutti per fare ricerca, organizzare studi clinici e mantenere i loro laboratori in piena attività tutto l’anno. Fondata nel 1993 da Evelyn H. Lauder, la Breast Cancer Research Foundation (BCRF) è il più grande finanziatore privato della ricerca sul cancro al seno al mondo. Investendo nelle migliori menti della scienza per esaminare ogni aspetto della malattia, dalla prevenzione alle metastasi, e promuovendo la collaborazione interdisciplinare, contribuisce ad accelerare l’intero settore e ad avvicinarci alle risposte di cui abbiamo urgentemente bisogno per porre fine al cancro al seno.

Le donazioni possono essere effettuate tutto l’anno su delta.com/BCRF“, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)