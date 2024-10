Airbus: due elicotteri H175 entrano in servizio in Australia con PHI

Due elicotteri Airbus H175 sono ufficialmente entrati in servizio con PHI Aviation in Australia, a supporto delle loro offshore energy transportation, search and rescue, medical evacuation operations.

PHI, che ha aperto la strada a molte novità nei suoi 75 anni di storia, opera basi a Broome, Darwin ed Exmouth, in Australia. I nuovi elicotteri H175 saranno basati a Broome, con altri H175 che dovrebbero unirsi alla flotta nei prossimi mesi.

“Questi velivoli all’avanguardia rappresentano un’aggiunta significativa alla nostra flotta in crescita in Australia. Elevano le nostre capacità operative rafforzando al contempo il nostro impegno per l’innovazione sostenibile e offrendo un servizio di prima classe ai nostri clienti”, ha affermato Cory Latiolais, PHI Aviation Chief Operating Officer, Asia Pacific.

“Siamo lieti di supportare il nostro cliente di lunga data PHI Aviation con la consegna degli elicotteri H175 per la loro attuale flotta australiana. Le elevate prestazioni dell’aeromobile H175 nell’ambiente difficile dell’Australia Occidentale rappresentano un’eccellente aggiunta per la flotta PHI Aviation, in particolare con la loro attenzione alle operazioni di ricerca e soccorso e ai trasferimenti marittimi”, ha affermato Christian Venzal, Managing Director of Airbus Helicopters in Australia and New Zealand.

“PHI è un leader mondiale nella fornitura di trasporti in elicottero sicuri e affidabili, con una forte attenzione al supporto di energy providers, hospitals and air medical organisations, governi in tutto il mondo.

L’elicottero H175 offre performance, payload capacity e autonomia superiori, rendendolo ideale per il trasporto a lungo raggio sulle vaste distanze dell’Australia Occidentale. In combinazione con le vibration and sound signature più basse della sua categoria e con gli advanced Helionix safety systems, l’H175 offre comfort e sicurezza eccezionali sia per i passeggeri che per le comunità che serve”, afferma Airbus.

“Questi elicotteri completano la multi-type fleet esistente di PHI e possono essere riconfigurati con verricelli per missioni di ricerca e soccorso o dotati di un medical interior per evacuazioni di emergenza da piattaforme petrolifere offshore”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – Photo Credits: Airbus Helicopters)