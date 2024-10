News Brevi – 08.10.2024

L’AERONAUTICA MILITARE PARTECIPA ALLA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI – Una partecipazione attiva quella dell’Aeronautica Militare alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, l’iniziativa promossa fin dal 2005 dalla Commissione Europea e che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. L’evento, svolto venerdì 27 settembre contemporaneamente in diverse città del Paese, ha visto la Forza Armata rappresentata dal Capitano Andrea Patassa, membro della Riserva Astronauti, che si è collegato dalle sede dell’ESRIN, il sito in Italia dell’Agenzia Spaziale Europea dedicato ai Programmi di Osservazione della Terra, e da una rappresentanza del personale sanitario proveniente dall’Infermeria Principale di Pratica di Mare, che ha incontrato il pubblico presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma. La partecipazione dell’Aeronautica Militare all’evento è il risultato della stretta collaborazione istituzionale tra l’ospedale Spallanzani e il Servizio Sanitario dell’Aeronautica Militare che, come avvenuto nel corso degli eventi epidemici e pandemici quali Ebola e Covid 19, mettono a disposizione la tecnologia, la conoscenza, le capacità operative e la ricerca al servizio del sistema Paese per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

A VITERBO IL SEMINARIO PRESIDENTI DEI SOTTUFFICIAL, GRDUATI E MILITARI DI TRUPPA – Dal 30 settembre al 4 ottobre la Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto di Viterbo ha ospitato la fase in presenza del 16° Seminario dei Presidenti dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa (S.G.M.T.) dell’Aeronautica Militare. Il seminario, al quale hanno preso parte 16 Presidenti provenienti da vari Enti della Forza Armata, si è aperto con l’intervento del Col. Gianluca Spina, Comandante della Scuola Marescialli A.M. e dell’Aeroporto di Viterbo. Il Col. Spina, accompagnato per l’occasione dal 1° Lgt. Mario Scala, Presidente dei SGMT dell’Ente Viterbese, dopo aver salutato i partecipanti, li ha invitati a cogliere le opportunità di crescita e di confronto che tale momento formativo potrà offrire loro per un efficace assolvimento dei compiti connessi all‘importante e delicato incarico ricoperto. L’attività formativa infatti ha lo scopo di incrementare le conoscenze dei Presidenti dei vari Reparti della Forza Armata condividendo le diverse esperienze e integrandole con gli interventi di qualificati relatori provenienti dagli Organismi di Vertice deputati ad illustrare le prospettive future dell’Aeronautica Militare nei loro settori di gestione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA CON SUCCESSO L’ESERCITAZIONE ELETTRA 2024 – Verificare la capacità di dispiegamento dei servizi CIS (Communications and Information Systems) in supporto alle attività operative dell’Aeronautica Militare ed accrescere la cooperazione civile-militare in caso di calamità naturali, in coordinamento con la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana. Questi sono stati gli obiettivi principali dell’Esercitazione “Elettra”, pianificata e condotta dalla 4a Brigata Telecomunicazioni e Sistemi Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave (LT), e che ha visto coinvolto mezzi e personale di Enti e Reparti dell’Aeronautica Militare tra cui la Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (D.A.S.A.S.) di Pratica di Mare, i Reparti Tecnici di Comunicazione di Linate (MI) e Bari, il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati (RESIA) di Roma, il Reparto Gestione Innovazione Sistemi di Comando e Controllo (REGISCC) di Pratica di Mare, il 3° Stormo di Villafranca, la 131a Squadriglia Radar Remota di Jacotenente (FG), la Brigata Controllo Aerospazio di Poggio Renatico (FE), il 4° Stormo di Grosseto, il 70° Stormo di Latina, il 32° Stormo e il Centro Eccellenza Aeromobili a Pilotaggio Remoto di Amendola (FG). Per questa edizione hanno partecipato anche il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana (C.R.I) e la Protezione Civile – Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Latina (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CAMBIO COMANDO ALL’UFFICIO GENERALE AVIAZIONE MILITARE E METEOROLOGIA DELLO STATO MAGGIORE AERONAUTICA – Lunedì 30 settembre si è svolta, nella Sala degli Eroi di Palazzo Aeronautica a Roma, la cerimonia di passaggio di consegne all’Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia dello Stato Maggiore Aeronautica tra il Generale di Brigata Luca Baione ed il Generale di Brigata Aerea Giuseppe Addesa. La cerimonia è stata presieduta dal Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, e ha visto la partecipazione, oltre ad una rappresentanza del personale dell’Ufficio Generale, di altri Reparti dello Stato Maggiore, degli Alti Comandi e articolazioni del comprensorio di Palazzo AM, anche di realtà esterne con le quali la Forza Armata ha consolidati rapporti di collaborazione nel campo della circolazione aerea militare e della meteorologia. SMA AVIAMM è l’organo di staff del quale il Sottocapo di Stato Maggiore dell’AM si avvale per supportare il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica nell’espletamento delle sue funzioni di alta direzione tecnica, di regolamentazione, di vigilanza e di controllo attinenti alla circolazione aerea militare nonché nella definizione delle linee di indirizzo e di politica di Forza Armata in ambito meteorologico e climatologico, regolamentando, inoltre, la fornitura del Servizio di Meteorologia Generale e Aeronautica (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES E EFTA CELEBRANO I LORO ISTRUTTORI NEL WORLD TEACHERS’ DAY – Nel World Teachers’ Day, Emirates e Emirates Flight Training Academy (EFTA) hanno elogiato i loro istruttori di volo per aver pilotato il futuro dell’aviazione. Il World Teacher’s Day, celebrato il 5 ottobre, evidenzia il ruolo inestimabile che gli educatori svolgono nell’ispirare e influenzare il futuro. Gli EFTA flight instructors possono entrare a far parte di Emirates come First Officer dopo aver completato cinque anni nel training role. Dopo che questi istruttori sono stati addestrati a pilotare la flotta Airbus A380 e Boeing 777, possono aspettarsi di entrare a far parte della forte comunità di 4.400 piloti della compagnia aerea, un’opportunità che è una rarità per il settore. Il Capt Abdulla Al Hammadi, Divisional Vice President at EFTA, ha affermato: “In questa giornata celebriamo i nostri istruttori di volo, tra i più esperti e impegnati del settore. Sono la spina dorsale dell’accademia e hanno un impatto significativo sulla formazione delle personalità e del successo dei nostri cadetti. Non solo per le competenze tecniche, ma i nostri istruttori sono mentori e coach ispiratori che impartiscono competenze trasversali come leadership, situational awareness, capacità decisionale, adattabilità e comunicazione. Gli istruttori di volo hanno la particolarità di promuovere la prossima generazione di piloti, uno dei ruoli più apprezzati nell’aviazione”. Muhammad Bilal Pasha, First Officer at Emirates, è il primo istruttore di volo in assoluto a passare alla compagnia aerea. Ha affermato: “Essere un istruttore di volo presso EFTA è stato più che insegnare: si trattava di ispirare la prossima generazione di piloti a inseguire i propri sogni con passione e resilienza. Mentre ora assumo il mio ruolo di primo ufficiale presso Emirates, porto con me l’orgoglio di aver visto quei sogni prendere il volo, sapendo che il cielo è solo l’inizio. L’opportunità di crescita offerta da EFTA mi ha permesso di far crescere le mie ali nell’aviazione commerciale. Ora vedrò il mondo, grazie alla vasta rete di EFTA ed Emirates”. Ian Harrington, Deputy Chief Theoretical Knowledge presso EFTA ha affermato: “In EFTA abbiamo la capacità unica di fare da mentori per il futuro dell’aviazione, non solo attraverso l’addestramento al volo, ma anche attraverso il rigore accademico che ispira la prossima generazione di piloti a esplorare e conquistare i cieli. Sono orgoglioso di far parte di un’accademia che rafforza i suoi insegnanti”. L’EFTA è una delle strutture di addestramento per piloti più avanzate, che offre uno dei migliori programmi per cadetti al mondo. L’accademia ha aperto le sue porte nel 2017 per addestrare cadetti senza alcuna conoscenza pregressa di volo. Oggi l’accademia combina tecnologie di apprendimento all’avanguardia e una flotta moderna di 29 velivoli da addestramento, tra cui Cirrus SR22 G6, Embraer Phenom 100EV e Diamond DA42-VI. Situata presso il Dubai World Central, la struttura all’avanguardia di EFTA si estende su 12,5 milioni di piedi quadrati, equivalenti a 200 campi da calcio. Con oltre 1.800 metri di pista, esclusiva della struttura, e una torre di controllo del traffico aereo dedicata, gli istruttori di volo hanno accesso alle infrastrutture e alle tecnologie più avanzate per addestrare i cadetti. La pilot training facility di Emirates ospita attualmente 10 full-flight simulators per A380 e 777. La nuova pilot training academy da 135 milioni di dollari della compagnia aerea con un’area di 63.318 piedi quadrati ospiterà sei Full Flight Simulator Bays (FFS) per i suoi velivoli A350 e 777X.

DELIBERA CdA ENAC CHE FORMALIZZA IL RUOLO DEL CAPOSCALO – Enac informa: “Operativa la delibera del Consiglio di Amministrazione Enac del 27 settembre u.s. per formalizzare il ruolo del caposcalo, ex artt. 880 e ss. del Codice della Navigazione, quale figura presente in ogni scalo in rappresentanza delle compagnie aeree per migliorare l’efficienza del sistema aeroportuale e per garantire ai passeggeri una migliore gestione dei disservizi. Il CdA ha deliberato che i vettori che operano negli aeroporti del nostro Paese debbano nominare un caposcalo in ogni aeroporto che abbia un’autonomia, anche di carattere economico, tale da garantire, in particolare, la tutela dei diritti dei passeggeri. In mancanza della nomina del caposcalo, il vettore può provvedere a delegare altre figure professionali come dipendenti della società di gestione, dell’handler o di altri operatori con cui intrattiene rapporti di assistenza alle proprie attività, sempre garantendo capacità di intervento”. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “La centralità del passeggero nel sistema dell’aviazione civile passa anche dalla tutela dei suoi diritti nei momenti in cui si verificano disservizi negli aeroporti che richiedono un intervento immediato. Abbiamo pertanto disposto che il rappresentante della compagnia, ovvero altro soggetto delegato, abbia potere e autonomia per agire in modo efficace e veloce nella risoluzione di problematiche aeroportuali”.

AMERICAN AIRLINES SI PREPARA ALL’ARRIVO DELL’URAGANO MILTON CON POSTI AGGIUNTIVI E MAGGIORE FLESSIBILITA’ IN FLORIDA – American Airlines informa: “American Airlines sta monitorando attentamente l’uragano Milton, che dovrebbe toccare terra sulla costa del Golfo della Florida a metà settimana. American sospenderà le operazioni a Tampa International Airport (TPA) e Sarasota Bradenton International Airport (SRQ) poco dopo la mezzanotte di martedì 8 ottobre, a causa delle condizioni locali. American sta attualmente valutando le sue operazioni in altri aeroporti della regione in base alle ultime previsioni meteo. La compagnia aerea opererà diversi voli aggiuntivi con oltre 2.000 posti nella tarda serata di lunedì 7 ottobre e nelle prime ore di martedì 8 ottobre da TPA e SRQ per consentire ai clienti che desiderano evacuare in aereo di farlo. I clienti possono prenotare questi voli extra contattando l’ufficio prenotazioni. Ai clienti che hanno prenotato questi voli extra saranno concessi due bagagli registrati gratuiti. American ha inoltre emesso un travel alert per 12 aeroporti in Florida, consentendo ai clienti i cui piani di viaggio sono interessati dall’uragano Milton di riprenotare senza costi di modifica. I clienti possono riprogrammare il loro viaggio su aa.com, tramite l’app American o contattando l’ufficio prenotazioni negli Stati Uniti o in Canada. I clienti sono inoltre incoraggiati a controllare lo stato del loro volo su aa.com o sull’app mobile American Airlines. Se un volo American è stato cancellato o eccessivamente ritardato, i clienti possono annullare il loro itinerario e richiedere un rimborso visitando il nostro sito Web. I clienti che hanno prenotato tramite un agente di viaggio devono contattare direttamente la propria agenzia di viaggio. American continuerà a monitorare l’uragano Milton tenendo a mente la sicurezza dei clienti e dei membri del team”.

TORNANO I FEARLESS COURSE DI EASYJET NEL REGNO UNITO – easyJet informa: “Il popolare corso Fearless Flyer di easyJet torna questo mese per aiutare i passeggeri a prendere il controllo e superare la paura. Il corso è tenuto da piloti senior di easyJet e da un esperto di fobie. Insieme, offrono rassicurazioni e tecniche vincenti per aiutare a combattere le preoccupazioni legate al volo, consentendo anche al più accanito aerofobo di superare la propria paura. I corsi di easyJet si svolgeranno dal 19 ottobre 2024 al 19 gennaio 2025, a Londra Gatwick, Bristol, Glasgow, Londra Luton, Manchester, Birmingham e Belfast, così i clienti potranno scegliere di prenotare il loro experience flight da sette aeroporti del Regno Unito nei prossimi tre mesi. Dal 2012, più di 12.000 fobici del volo hanno preso il volo dopo aver completato con successo il corso Fearless Flyer di easyJet, con il programma che ha raggiunto un tasso di successo superiore al 95%. Continua a essere uno dei corsi di aerofobia più convenienti nel Regno Unito, a partire da sole 89£ a persona. Il corso Fearless Flyer di easyJet è diviso in tre parti principali: un virtual ground course, una pre-flight one-hour ‘Meet the Team’ online Zoom, infine uno special one-hour experience flight. Un numero limitato di posti nei corsi è disponibile su www.fearlessflyer.easyjet.com”. Il Captain Maria Pernia-Digings, easyJet Lead Fearless Flyer Pilot Presenter, afferma: “Siamo lieti di rilanciare il nostro rinomato corso Fearless Flyer con corsi autunnali e invernali ancora disponibili per la prenotazione in tutto il Regno Unito. I corsi sono attivi da molti anni con un tasso di successo superiore al 95%. Se hai paura di volare, unisciti a noi e lascia che ti aiutiamo a spiegare le ali e a cambiare la tua vita”. Mark Wein, easyJet Fearless Flyer Course Director, afferma: “Come persona che in passato aveva paura di volare, capisco fin troppo bene quanto questa paura possa essere restrittiva, ma in realtà non è così difficile superarla”.

ICAO E IRENA UNISCONO LE FORZE PER IMPLEMENTARE PROGETTI DI DECARBONIZZAZIONE DELL’AVIAZIONE – In un passo cruciale verso il raggiungimento dell’obiettivo del settore dell’aviazione di emissioni di carbonio nette pari a zero entro il 2050, l’International Civil Aviation Organization (ICAO) e l’International Renewable Energy Agency (IRENA) hanno firmato un accordo storico per aumentare le opportunità di finanziamento per sustainable aviation fuel (SAF) e altri progetti energetici più puliti per l’aviazione. Il Memorandum di cooperazione firmato dall’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar e dall’IRENA Director General Francesco La Camera al G20 Energy Ministerial meeting in Foz do Iguaçu, Brasile, consentirà di esplorare percorsi per rendere operativo l’ICAO Finvest Hub, facilitando l’identificazione di risorse finanziarie per lo scaling di SAF, Lower Carbon Aviation Fuels (LCAF) e altre soluzioni energetiche più pulite. “La transizione verso un’energia pulita per l’aviazione è fondamentale per raggiungere il nostro net-zero Long-Term Global Aspirational Goal (LTAG), in quanto ha il potenziale per contribuire alla maggior parte delle riduzioni di emissioni richieste. Questa nuova cooperazione con IRENA è un’opportunità per accelerare la transizione energetica del settore dell’aviazione in tutto il mondo”, ha affermato l’ICAO Secretary General Salazar. “L’ICAO è pienamente impegnata a supportare i quattro elementi costitutivi necessari per raggiungere questo obiettivo: politica e pianificazione, quadri normativi, supporto all’implementazione e finanziamenti”. L’ICAO LTAG report stima che saranno necessari circa 3,2 trilioni di dollari di investimenti solo per la produzione di aviation fuel più pulito. Mentre il programma Assistance, Capacity-building and Training for SAF (ACT-SAF) dell’ICAO fornisce già supporto all’implementazione, come studi iniziali di fattibilità ed economici, si prevede che il Finvest Hub svolgerà un ruolo cruciale nel facilitare l’abbinamento tra le esigenze di finanziamento degli sviluppatori di progetti e le priorità di finanziamento degli Stati, delle banche multilaterali di sviluppo e dei finanziatori privati. Il Segretario generale Salazar ha sottolineato l’impegno dell’ICAO nel rendere l’energia pulita per l’aviazione conveniente, attraente e accessibile a livello globale. L’IRENA Director-General Francesco La Camera ha aggiunto: “Siamo lieti di collaborare con ICAO per mobilitare investimenti in progetti di energia rinnovabile e decarbonizzazione nel settore dell’aviazione. Attraverso la piattaforma IRENA Energy Transition Accelerator Financing (ETAF), troviamo una soluzione di finanziamento per il clima dedicata a far progredire la transizione energetica globale facilitando gli investimenti. La transizione energetica globale ha bisogno di tutti e questa cooperazione ne è una chiara espressione”. L’ICAO continuerà i suoi sforzi di advocacy e sensibilizzazione, organizzando dialoghi con gli Stati e le parti interessate per affrontare le esigenze di finanziamento, supportare l’implementazione dei progetti e identificare opportunità per aumentare l’accesso al capitale pubblico e privato per i progetti di decarbonizzazione dell’aviazione.

DELTA INTRODUCE L’AIRBUS A330-900 SUL SERVIZIO TRA NEW YORK JFK E ACCRA – Delta Air Lines ha presentato l’Airbus A330-900neo sul suo servizio giornaliero diretto da New York-JFK ad Accra, a partire dal 1° ottobre 2024. Questo aeromobile di nuova generazione aumenta la capacità di posti di Delta di circa il 30% tra Ghana e Stati Uniti, migliorando al contempo l’esperienza del cliente con un comfort migliorato. All’evento di lancio ad Accra, Ralph Albus, Delta’s Director of Global Communications, Commercial, ha affermato: “I clienti potranno godere dell’Airbus A330-900neo all’avanguardia di Delta, che offre le ultime novità in fatto di viaggi premium. L’implementazione accelerata di questo nuovo aeromobile riflette la forte domanda per il nostro prodotto e siamo entusiasti di offrire ai passeggeri un’esperienza di bordo premium attraverso l’Atlantico con il rinomato servizio di Delta”. L’Airbus A330-900neo di Delta contribuirà a circa 1.000 posti aggiuntivi ogni settimana tra il Ghana e gli Stati Uniti, offrendo ai viaggiatori la scelta di quattro esperienze di cabina distintive: Delta One Suite, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Inoltre, l’aeromobile vanta una maggiore capacità cargo per soddisfare la crescente domanda. In tutte le cabine, i passeggeri potranno godere di funzionalità all’avanguardia, tra cui l’illuminazione ambientale per un volo riposante.

DELTA APRE LA SUA NUOVA DELTA ONE LOUNGE A LAX – Delta porta l’esperienza premium della lounge ai clienti della costa occidentale con l’apertura della Delta One Lounge a LAX. Adiacente al Delta Sky Club al Terminal 3, la seconda Delta One Lounge di Delta, con posti per quasi 200 ospiti, è direttamente collegata al check-in Delta One per un’esperienza a terra di alto livello. “Da JFK a LAX, l’apertura di questa lounge ci consente di offrire ai nostri clienti un’esperienza premium da costa a costa”, ha affermato Claude Roussel, Vice President – Delta Sky Clubs and Lounge Experience. “Con un menù pensato per i nostri ospiti più esigenti e l’ospitalità personalizzata e dedicata curata esclusivamente per le nostre Delta One Lounge, i nostri team continuano ad alzare l’asticella del servizio e a migliorare ciò che una lounge aeroportuale può essere”. “Ispirata sia alla bellezza naturale che a quella artificiale di Los Angeles, la tavolozza dei colori della LAX Delta One Lounge evoca il paesaggio della California meridionale. L’illuminazione caratteristica in tutta la lounge, come la spettacolare illuminazione a parete nella biblioteca e nella sala da pranzo, è un omaggio al glamour della vecchia Hollywood. La terrazza panoramica, con posti per 26 persone, include cuscini decorativi forniti dal partner di Delta One Missoni. Cuscini e libri da tavolino nell’area lounge della biblioteca portano anch’essi il brand distintivo dell’iconica casa di moda italiana. Le opere d’arte della Delta One Lounge al LAX Lounge includono artisti provenienti da Stati Uniti, Filippine, Sudafrica, Haiti, Giappone e altri, che rappresentano la portata globale di questo hub costiero. L’ospitalità distintiva di Delta svolge il ruolo da protagonista nella lounge LAX. Gli ospiti possono gustare un pasto servito ad ogni posto e, con un menu che ruota regolarmente e che offre piatti raffinati, gli ospiti abituali possono aspettarsi di scoprire nuovi piatti preferiti. Inoltre, un sushi bar aperto tutto l’anno, un’esclusiva di LAX, è disponibile per gli ospiti che preferiscono il loro pasto con un panino. La LAX Delta One Lounge wellness room dispone di otto cabine relax private dotate di sedie a gravità zero e poltrone per massaggi a corpo intero. Come compagnia aerea globale numero uno dell’aeroporto, Delta offre quasi 160 partenze nei giorni di punta da LAX verso quasi 60 località nazionali e internazionali”, conclude Delta.

BRITISH AIRWAYS ACCETTA LA HM ARMED FORCES VETERAN CARDS COME DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE SUI DOMESTIC FLIGHTS – British Airways è diventata la prima compagnia aerea ad accettare la HM Armed Forces Veteran Card come forma accettabile di identificazione fotografica sui domestic flights. Il cambiamento di politica significherà che coloro che hanno prestato servizio nelle Forze armate potranno utilizzare la loro Veteran Card per viaggiare all’interno del Regno Unito. La mossa fa parte del supporto fornito ai veterani dalla compagnia aerea, che impiega centinaia di ex militari in una serie di ruoli, dal volo all’ingegneria. Sean Doyle, Presidente e CEO di British Airways, ha affermato: “Sono incredibilmente orgoglioso dei nostri colleghi che hanno servito il loro paese e della professionalità, competenza ed esperienza che portano alla nostra organizzazione.”. British Airways impiega centinaia di veterani in tutta la compagnia e collabora direttamente con le Forze Armate su iniziative che offrono un percorso di carriera strutturato per ex militari. La compagnia ha anche collaborato con le Forze Armate su managed pathway programme per piloti, consentendo una transizione senza soluzione di continuità per experienced military flight crew nell’aviazione commerciale.

TEXTRON eAVIATION ANNUNCIA I FLIGHT TEST DEL NEXUS eVTOL PRESSO SALINA REGIONAL AIRPORT – Textron eAviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato oggi che condurrà i flight testing per il suo Nexus eVTOL (electric vertical takeoff and landing) full-scale technology demonstrator aircraft presso Salina Regional Airport (SLN), in collaborazione con la Salina Airport Authority. Questo programma seguirà la conclusione positiva degli initial restrained flight tests, pianificati per il 2025 presso la National Institute of Aviation Research facility. Il programma di test di volo presso Salina Regional Airport sarà determinante per convalidare il full performance envelope dell’aereo. Il Nexus è un multi-mission aircraft progettato per soddisfare la domanda globale di soluzioni aeronautiche sostenibili. Questo aereo a emissioni zero, configurato per un pilota e quattro passeggeri, è alimentato da un distributed electric propulsion system. È dotato di quattro eliche inclinabili e due rotori verticali fissi posteriori, che consentono un’ampia gamma di applicazioni come passenger transport, public aircraft operations and cargo services. Salina Regional Airport si è affermato come un sito chiave per Uncrewed Aircraft Systems (UAS) testing. La leadership dell’aeroporto in in UAS innovation è ulteriormente rafforzata dalla presenza del Kansas State University Applied Aviation Research Center (AARC), che conduce ricerche sugli UAS all’avanguardia. “Il Kansas vanta una ricca storia nell’aviazione e siamo orgogliosi di lavorare a fianco della Salina Airport Authority per testare queste tecnologie emergenti così vicine a casa”, ha affermato Kriya Shortt, Presidente e CEO di Textron eAviation. “Il supporto e le strutture fornite dalla Salina Airport Authority sono essenziali per portare sul mercato il Nexus eVTOL”. Il remotely piloted flight-test program presso Salina Regional Airport (SLN) valuterà le prestazioni del Nexus eVTOL in varie condizioni, simulando un’ampia gamma di scenari operativi.

CIRRUS AIRCRAFT: UN PERCORSO COMPLETO PER OTTENRE IL TYPE RATING PER I PROPRIETARI DEL VISION JET – Cirrus Aircraft informa: “Salire su un aereo sconosciuto può essere scoraggiante. Acquistare un nuovo aereo non significa solo imparare dove sono tutti gli interruttori e i pulsanti: devi essere completamente sicuro della tua competenza sin dal primo volo. Con il Vision Jet type rating program, la padronanza arriva rapidamente, soprattutto per i piloti già esperti in turbine/turboprop aircraft. Con un intero ecosistema di formazione a supporto, puoi iniziare la tua formazione con piena sicurezza. Cirrus offre un percorso per acquisire l’abilitazione al tipo richiesta dalla FAA per comandare il Vision Jet, con la sua attenzione rivolta ai piloti proprietari. Il Cirrus system è strutturato, ma semplificato per adattarsi al tuo fitto programma. Cirrus ha consegnato più di 500 Vision Jet e ha qualificato più di 1.000 piloti nel processo, creando un programma maturo e completo. La sicurezza è nel DNA di Cirrus. Ecco perché un initial type rating course è incluso nell’acquisto del tuo Vision Jet, ed è veramente personalizzato per te e per il volo che farai. E’ gestito da un team altamente esperto e dedicato. Cirrus ha investito nell’hardware giusto per supportare il corso in ogni punto della sequenza temporale. Per il Cirrus Vision Jet, ciò include due full-motion level D flight simulators presso lo Knoxville Vision Center, prodotti da CAE per Cirrus. Cirrus prende così seriamente la tua continua padronanza del Vision Jet che ha fornito un approccio chiavi in mano: il Cirrus JetStream program che include la manutenzione dell’aeromobile e una formazione annuale ricorrente per il proprietario del jet”.

AIR CANADA: IN CORSO LA AEROPLAN POINTS MATCHING WEEK – Air Canada informa: “La Aeroplan Points Matching Week a supporto dell’Air Canada Foundation’s Hospital Transportation Program è iniziata ieri e durerà fino al 13 ottobre 2024. Il programma, che ha celebrato il suo 20° anniversario l’anno scorso, opera grazie alle generose donazioni dei membri Aeroplan e di Aeroplan per fornire assistenza alle famiglie in tutto il Canada i cui figli devono viaggiare per cure mediche. Durante questa settimana, Aeroplan e i suoi partner, TD e CIBC, effettueranno il matching dei punti donati dai membri Aeroplan, per un totale fino a quattro volte superiore alla donazione iniziale, per sostenere i viaggi aerei dei bambini che affrontano avversità mediche. L’anno scorso, il programma ha beneficiato di un’incredibile generosità, con 67,7 milioni di punti donati dai membri Aeroplan e dai suoi partner, con oltre la metà delle donazioni provenienti dall’esterno del Canada. Questi punti sono stati ridistribuiti a 15 ospedali pediatrici in tutto il paese, con un impatto significativo sulla vita di molte famiglie”