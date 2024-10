Lufthansa Innovation Hub e ADR Innovation Hub insieme per accelerare sull’innovazione

ADR Innovation Hub, l’acceleratore di startup dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, ha firmato, attraverso il fondo di corporate venture capital di Aeroporti di Roma ADR Ventures, un Memorandum of Understanding (MoU) con Lufthansa Innovation Hub, il centro per l’innovazione di Lufthansa Group con sede a Berlino.

La partnership si concentra su progetti di innovazione congiunti, condividendo approfondimenti, best practices e conoscenze tecnologiche. Da un lato, ADR Innovation Hub condividerà il proprio know-how sui processi di accelerazione delle startup realizzati grazie alle diverse edizioni di “Runway to the future” di ADR, Lufthansa Innovation Hub condividerà approfondimenti e opportunità sulle sue attività di ricerca, venture building e venture clienting. Il Memorandum definisce inoltre le aree-chiave della collaborazione, tra cui:

– Partnership per il programma di accelerazione “Runway to the Future” di ADR: attraverso lo scambio di informazioni su startup e servizi innovativi, nuovi progetti e test pilota, oltre ai rispettivi KPI. Un potenziale progetto riguarda, ad esempio, lo scambio di expertise sulla robotica, come nel caso di Ottonomy, startup deep tech che già collabora con entrambe le aziende e che, attraverso robot completamente autonomi, effettua consegne al gate in aeroporto.

– Sviluppo congiunto di progetti pilota: con la pianificazione di prove concettuali (Proof of Concepts -PoC) per testare regolarmente potenziali soluzioni innovative, sviluppare una expertise comune per progetti presenti e futuri e coordinare lo sviluppo di PoC nelle rispettive aziende. Ciò consentirà ad ADR e Lufthansa Innovation Hub di collaborare sia nell’individuazione delle soluzioni proposte sul mercato dalle startup più innovative, ma anche di testarle, con (PoC) ad hoc, sia in ambito aeronautico che infrastrutturale.

– Collaborazione in partnership con startup: inclusa la condivisione di esempi, soluzioni e problemi riguardanti lo scouting e la creazione di nuove iniziative, lo scambio continuo sugli avanzamenti nell’ecosistema delle startup e la condivisione di know-how in fatto di trend, dinamiche di mercato e lo status quo del settore del capitale di rischio.

Attraverso il proprio modello di Open Innovation, ADR, società del gruppo Mundys che gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, supporterà Lufthansa Innovation Hub nei piani di rafforzamento delle attività sull’innovazione nel settore aeroportuale.

Aeroporti di Roma ha infatti lanciato tre anni fa il programma di accelerazione “Runway to the Future”, che supporta le startup nello sviluppo di soluzioni all’interno dell’aeroporto per un periodo di 8 mesi. Fin dall’avvio, il programma ha attratto circa 1.000 startup da tutto il mondo, con il 60% dei candidati provenienti dall’estero: nell’edizione del 2024 le candidature ricevute sono state 716 da parte di 389 startup provenienti da 42 Paesi. ADR ha avviato sin dall’inizio 40 progetti-pilota con startup incentrate sull’IA, l’automazione e la robotica per affrontare le sfide operative e quelle sulla sostenibilità che incombono sugli aeroporti.

Lufthansa Innovation Hub si è prontamente impegnato invece sin da subito a promuovere l’Open Innovation come condivisione di know-how, collaborazione e scambio continuo con l’ecosistema del settore “travel”. Riconoscendo la centralità degli aeroporti nell’esperienza di viaggio dei passeggeri, Lufthansa Innovation Hub già in passato ha pubblicato diverse ricerche relative agli scali ed è ora pronto a intensificare in maniera significativa gli sforzi per promuovere l’innovazione in quest’ambito, al punto da renderlo il fulcro della propria strategia futura.

“Questa partnership rappresenta una collaborazione strategica per far progredire il settore dell’aviazione”, ha affermato Emanuele Calà, Senior Vice President Transformation & Technology di Aeroporti di Roma e Managing Director di ADR Ventures. “L’impegno che poniamo in questa collaborazione rappresenta una leva fondamentale per dare forma al settore e siamo orgogliosi di lavorare a fianco di Lufthansa Innovation Hub”.

“Riteniamo che gli aeroporti siano una parte fondamentale dell’esperienza di viaggio, nonché una realtà estremamente rilevante per l’innovazione”, afferma il dott. Stefan Nothelfer, Director of Partnerships and New Business Ventures presso il Lufthansa Innovation Hub. “Sulla base delle nostre precedenti attività di venture clienting e di ricerca nel settore, siamo più che soddisfatti della collaborazione con ADR Ventures. Per il futuro, puntiamo sicuramente ad una collaborazione ancor più solida con gli aeroporti”.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Roma)