TAP Air Portugal a Napoli e Roma insieme a VBRATA

TAP Air Portugal ha partecipato alle due giornate del Roadshow organizzato da VBRATA – Visit Brazil Travel Association – in Italia, a Napoli e a Roma, a dimostrazione della grande attenzione del vettore alla promozione del Brasile come destinazione turistica di grande attrattiva per l’Italia.

A livello globale, nel 2023 le rotte verso il Brasile di TAP hanno trasportato oltre 1,9 milioni di passeggeri, con un incremento del 20,3% rispetto al 2022. E per la Summer 24, nonostante la sospensione temporanea dei voli per Porto Alegre, TAP offre 95 voli settimanali per il Paese – una media di 13 voli al giorno – verso 13 capitali degli stati brasiliani.

“Il Brasile è una destinazione strategica per TAP, che ha recentemente inaugurato la nuova rotta tra Lisbona e Florianópolis e che il 4 novembre riprenderà i collegamenti tra Lisbona e Manaus, la capitale dello Stato dell’Amazzonia”, ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager di TAP Air Portugal in Italia. “Il nostro obiettivo è invitare sempre più persone a conoscere il Brasile grazie ai comodi collegamenti che offriamo in coincidenza via Lisbona. La nostra partecipazione a eventi come il Roadshow di VBRATA ci consente di rafforzare la nostra collaborazione con gli agenti di viaggio e promuovere le nostre rotte verso questa destinazione unica e meravigliosa”, ha concluso.

Votata per dieci anni consecutivi come Compagnia Aerea Leader in Europa per il Sud America ai World Travel Awards, in riconoscimento del suo eccellente servizio, TAP si conferma vettore di riferimento fra l’Europa e il Brasile.

TAP offre collegamenti diretti da Lisbona a San Paolo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus, oltre a collegare Porto a San Paolo e Rio de Janeiro. In totale, sono 13 le città brasiliane (15 rotte da Lisbona e Porto) che TAP collega direttamente al Portogallo.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)