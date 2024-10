Nuova Delft Blue House per i 105 anni di KLM

KLM, la compagnia aerea più antica del mondo che vola ancora sotto il proprio nome, celebra quest’anno il suo 105º anniversario. Tradizionalmente, KLM, nel giorno del suo compleanno, svela una nuova Delft Blue House: una versione in miniatura di un edificio, presente principalmente nei Paesi Bassi, con una storia speciale. Per il 21º lustro, è stata scelta ‘Het huis aan de drie grachten’ ad Amsterdam, un monumento nazionale che confina con tre canali: il Grimburgwal, l’Oudezijds Voorburgwal e l’Oudezijds Achterburgwal.

“La presentazione di una nuova Delft Blue House KLM nel nostro anniversario è sempre un momento speciale, soprattutto quando si tratta di un lustro”, dice Marjan Rintel, Presidente e CEO di KLM. “Stiamo celebrando questo anniversario in un periodo di sfide per la nostra compagnia. Tuttavia, nei nostri 105 anni di storia, abbiamo spesso affrontato venti contrari e KLM ha sempre dimostrato di essere creativa e resiliente nel superarli. Il nostro obiettivo è e rimane una KLM sana e a prova di futuro. Con il pacchetto di misure che abbiamo recentemente annunciato, stiamo gettando le basi per una KLM forte che continuerà a connettere i Paesi Bassi con il resto del mondo per i prossimi 105 anni”.

La dimora riprodotta si trova nel centro di Amsterdam risale al 1610 ed è stata costruita in stile rinascimentale olandese. La casa ha lo status di monumento nazionale e deve il suo nome al fatto che confina con canali su tre lati: il Grimburgwal, l’Oudezijds Voorburgwal (davanti) e l’Oudezijds Achterburgwal. Questo conferisce alla casa sul canale diverse angolazioni: diagonali e dritte. La casa ha subito una grande ristrutturazione nel 1909 ed è diventata un capolavoro architettonico. Per molti anni, ‘Het huis aan de drie grachten’ è stata utilizzata come libreria e casa editrice.

Dal 1950, KLM distribuisce Delft Blue House riempite con liquore Bols Jenever ai passeggeri della World Business Class sui voli intercontinentali. Le case sono versioni in miniatura di edifici nei Paesi Bassi e all’estero con una storia speciale e sono oggetti da collezione ricercati. Dal 1994, il numero di case è sincronizzato con l’età di KLM. Da allora, ogni anno si aggiunge una nuova alla collezione il 7 ottobre, giorno del compleanno di KLM.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: © Natascha Libbert – KLM)