Brussels Airlines e LAT aprono un nuovo Training Center vicino a Brussels Airport

Lufthansa Aviation Training Group (LAT) ha ufficialmente inaugurato oggi il suo nuovo training center in Brussels. Situato vicino a Brussels Airport, il centro sarà disponibile sia per i clienti di Brussels Airlines che per quelli esterni di LAT, migliorando le opportunità di formazione per gli equipaggi di volo presso l’aeroporto della capitale belga.

Il centro dispone di una varietà di training devices all’avanguardia per condurre safety and service training secondo i più elevati standard. Le strutture includono un A320 cabin mockup, diversi door trainers per Airbus A320 e A330, nonchè per Boeing 737 e 787. Ulteriori equipaggiamenti comprendono una slide tower for narrow- and wide-body aircraft e un next-generation Real Fire Fighting Trainer all’esterno del Training Center. Una Virtual Reality area fa parte del training setup.

Gli equipaggi di Brussels Airlines trarranno particolare vantaggio da questa nuova apertura, poiché consentirà loro di evitare lunghe distanze di viaggio per raggiungere altre sedi di formazione. Ciò non solo consentirà di risparmiare sui costi, ma porterà anche a una programmazione più efficiente.

Oltre 60 ospiti invitati hanno partecipato all’inaugurazione per visitare le moderne strutture di formazione e fare networking con i colleghi del settore. Un momento clou dell’evento è stata l’opportunità per gli ospiti di sperimentare gli ultimi virtual reality training programs utilizzando VR headsets in LAT XR-Buzz.

“Siamo molto lieti di inaugurare ufficialmente oggi l’ultimo LAT training center a Bruxelles. Contribuirà in modo significativo a migliorare le opportunità di formazione per i nostri colleghi di volo presso Brussels Airlines. Questo non è solo un passo importante nell’ulteriore espansione di LAT, ma sottolinea anche la nostra competenza nel fornire soluzioni di formazione di alta qualità per le compagnie aeree di Lufthansa Group e l’external customer market”, afferma Matthias Spohr, CEO, Lufthansa Aviation Training.

“In Brussels Airlines le nostre ambizioni sono chiare e audaci: ci impegniamo a essere il vettore preferito dai nostri clienti e un datore di lavoro leader in Belgio. Il modernized training center supporta questi obiettivi. Situato vicino a Brussels Airport, offre al nostro personale strutture di formazione superiori, migliorando sia le loro condizioni di lavoro che lo sviluppo professionale. Questo investimento motiverà e coinvolgerà ulteriormente i nostri colleghi, consentendo loro di offrire ai nostri passeggeri l’esperienza eccellente che rappresentiamo”, afferma Tilman Reinshagen, COO, Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines – LAT)