SWISS estende la pre-select option ai pasti in Business Class sui voli a corto raggio

Swiss International Air Lines (SWISS) offre ora ai passeggeri della Business Class sulla maggior parte dei voli a corto e medio raggio la possibilità di scegliere tra additional main courses prima dell’imbarco. Nota come “Pre-Select”, questa opzione gratuita è stata lanciata con successo sui voli a lungo raggio circa due anni e mezzo fa. Consente ai passeggeri di scegliere tra una gamma più ampia di pasti in base ai propri gusti personali durante il volo.

Sui voli a corto raggio di oltre un’ora da e per Zurigo, i passeggeri possono ora scegliere tra un totale di sei piatti freddi che vengono serviti con formaggio e un dessert. Sui voli più lunghi, c’è una scelta totale di sette portate principali calde a seconda della destinazione, tra cui un piatto dal menu “SWISS Taste of Switzerland”, che altrimenti è offerto solo sui voli a lungo raggio. Le portate principali calde sono servite con formaggio e un dessert, più un’insalata. I piatti vengono cambiati ogni tre mesi per garantire varietà. La scelta attuale può essere visualizzata online in qualsiasi momento.

Con “Pre-Select”, gli ospiti hanno una scelta più ampia di pasti e allo stesso tempo facilitano una pianificazione ottimizzata, che a sua volta supporta l’uso sostenibile del cibo. Un processo di carico più mirato consente di ridurre ulteriormente lo smaltimento non necessario di cibo e diminuire gli sprechi. I passeggeri SWISS possono ordinare il loro piatto preferito online, in qualsiasi momento da sei settimane fino a 24 ore prima della partenza. Questa opzione è disponibile sui voli a corto raggio in partenza dopo le 10:00. Sui voli in partenza prima delle 10:00, sarà disponibile il consueto servizio di ristorazione.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)