Embraer: la “Fuel of the Future” law evidenzia l’impegno del Brasile per l’aviazione sostenibile

Embraer si congratula con il governo brasiliano e il Congresso nazionale per l’approvazione della “Fuel of the Future” law, che introduce un quadro giuridico per promuovere la produzione e l’uso di Sustainable Aviation Fuels (SAF).

L’iniziativa evidenzia l’impegno del Brasile per il futuro dell’aviazione sostenibile e il potenziale della nazione di rimanere un leader globale nei biofuels, generando posti di lavoro, reddito, tecnologia ed esportazioni.

“Siamo fiduciosi che il Brasile farà presto parte di questa catena del valore, producendo ed esportando sustainable aviation fuel”, afferma Francisco Gomes Neto, President and CEO of Embraer. “L’approvazione della “Fuel of the Future” law dimostra che il paese ha tutte le condizioni per essere un leader globale nella produzione e nell’uso di SAF e siamo onorati di poter collaborare a questo dibattito strategico”.

“L’uso su larga scala dei SAF consente una riduzione delle emissioni di carbonio fino all’80% rispetto ai combustibili fossili. Embraer ritiene che la sostituzione delle flotte con aeromobili più efficienti, come la E2 family, combinata con l’uso di sustainable fuel, siano le iniziative immediate più efficaci per decarbonizzare il settore dell’aviazione. Attualmente, tutti gli aeromobili Embraer sono approvati per utilizzare un blend fino al 50% di SAF miscelato con conventional jet fuel.

Nel 2004 Embraer ha certificato e avviato la produzione in serie dell’ethanol-powered Ipanema agricultural aircraft e ha fatto progressi nella ricerca sui biofuels per l’aviazione negli ultimi due decenni. Le attività principali includono il processo di qualificazione di nuovi percorsi tecnologici per lo sviluppo di SAF, flight tests e la formulazione di studi per promuovere la loro produzione in Brasile, al fine di contribuire alla discussione tecnica su questo argomento”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)