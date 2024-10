TAP insieme a Portogallo e Brasile a TTG Travel Experience

Anche quest’anno TAP è presente a TTG Travel Experience e con una novità rispetto alle precedenti edizioni: una doppia presenza. “È infatti ospite sia degli spazi del Portogallo – è il vettore di bandiera e dispone della più ampia rete di collegamenti per raggiungerlo – che del Brasile, a sottolineare la grande importanza che riveste il Paese sudamericano.

Sono numeri in crescita quelli di TAP, che ha chiuso il secondo trimestre 2024 con un utile di 72,2 milioni di Euro trasportando, nei primi sei mesi dell’anno, 7,7 milioni di passeggeri, l’1,6% in più rispetto ai primi sei mesi dell’anno precedente”, afferma TAP.

“Continuiamo a registrare risultati positivi sia a livello Italiano che globale”, ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager di TAP Air Portugal in Italia. “La Summer 2024 è stata ottima: a parità di numero di collegamenti dall’Italia rispetto alla Summer 2023 abbiamo aumentato l’offerta grazie ad aeromobili Airbus più grandi, registrando un incremento delle prenotazioni. A livello globale, cresce in particolare il focus sul Brasile, un mercato per noi strategico: dopo la rotta di Florianópolis, inaugurata lo scorso settembre, sarà la volta di Manaus, capitale dell’Amazzonia, verso la quale ricominceremo a volare già dal 4 novembre, raggiungendo un totale di 13 destinazioni”, ha concluso.

“TAP è l’unica compagnia a collegare direttamente l’Europa – via Lisbona – a 12 capitali brasiliane, (Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Natal, Macéió, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, San Paolo, Florianópolis). E grazie al Portugal Stopover i passeggeri che non hanno come destinazione finale Lisbona o Porto possono fare – all’andata e al ritorno – una sosta in Portogallo fino a dieci notti, senza alcun costo aggiuntivo nella tariffa e usufruire di uno sconto del 25% su tutti i voli domestici. Un’occasione preziosa per scoprire le diverse regioni del Paese.

Dall’Italia, TAP offre 102 voli settimanali con partenze dirette per Lisbona da Milano, Roma, Firenze, Bologna, Venezia e Napoli“, conclude TAP.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)