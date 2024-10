ITA Airways: 53 destinazioni nella winter 2024/2025

Alla Fiera Internazionale del Turismo TTG Travel Experience di Rimini, Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare, ha presentato i risultati raggiunti dalla compagnia aerea e le prossime sfide del 2025. La conferenza stampa ha messo in evidenza le novità per la stagione invernale 2024/2025, con ITA Airways che opererà 53 destinazioni, tra cui 15 nazionali, 23 internazionali e 15 intercontinentali.

Due importanti novità sono i voli diretti Roma-Dubai e Roma-Bangkok. Il volo per Dubai, operativo dal 27 ottobre 2024, servirà il mercato degli Emirati Arabi Uniti, con partenza tutti i giorni alle ore 10:40 e l’arrivo a Dubai alle ore 19:50 (local time). Il ritorno da Dubai prevede la partenza alle 01:50 e l’arrivo a Roma alle 06:00 (local time).

Il collegamento per Bangkok, attivo dal 16 novembre 2024, partirà il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica alle ore 15:15 con arrivo a Bangkok alle ore 07:40 (ora locale). Il ritorno da Bangkok è previsto dal 17 novembre con partenza il lunedì, il martedì, il giovedì, il venerdì e la domenica alle ore 12:15 (ora locale) con arrivo a Roma alle ore 19:15: rappresenta il primo collegamento della compagnia con la Thailandia, aggiungendosi alle già esistenti rotte verso Tokyo e Nuova Delhi.

Confermato anche il volo per Malè, capitale delle Maldive, a partire dal 20 dicembre 2024.

Emiliana Limosani ha sottolineato che il 2024 è stato un anno cruciale per ITA Airways, caratterizzato da una crescita in termini di destinazioni offerte, incremento della flotta e nuovi prodotti. Da gennaio a settembre 2024, la compagnia ha trasportato oltre 13 milioni di passeggeri, il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2023, con un load factor medio dell’80,9%. I ricavi passeggeri sono aumentati del 29% e la flotta ha raggiunto i 100 aeromobili, di cui il 60% di nuova generazione.

ITA Airways ha introdotto nuovi menù di bordo firmati dallo chef stellato Norbert Niederkofler per i voli intercontinentali in partenza dall’Italia. I piatti, ispirati alle eccellenze italiane e alla sostenibilità, offrono un’esperienza gastronomica unica per i passeggeri.

Il programma di fidelizzazione Volare, lanciato nel marzo 2022, ha raggiunto 2,5 milioni di iscritti e conta su una rete di 35 partner commerciali nei settori dell’ospitalità, mobilità e finanza. Tra le compagnie aeree partner ci sono Aerolineas Argentinas, AeroMexico, Air Europa, Air France, Delta, KLM, Korean Air, Middle East Airlines, Virgin Atlantic e Saudia. Il programma Volare continua a crescere, con una significativa diffusione all’estero, in particolare negli Stati Uniti, Brasile, Francia, Germania, Spagna e Giappone.

Tra le iniziative recenti, il subprogram AVVENTURA è dedicato ai giovani viaggiatori tra i 2 e i 16 anni e ha già raggiunto quasi 3000 famiglie e 6000 clienti kids. ITA Airways continua a espandere la propria offerta, con l’obiettivo di consolidare la sua presenza sul mercato e migliorare continuamente l’esperienza dei suoi passeggeri.