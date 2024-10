Volotea partecipa alla consueta fiera TTG Travel Experience di Rimini, che funge da tradizionale momento in cui si iniziano a tirare le somme sull’annata in chiusura e sulle prospettive per l’anno successivo.

Volotea ha rafforzato la sua posizione finanziaria con un aumento di capitale fino a 100 milioni di euro, incorporando il vettore greco Aegean come nuovo investitore con una quota del 13%. Questo accordo prevede anche una joint venture commerciale tra le due compagnie aeree, che mira a migliorare le offerte di voli e servizi per i passeggeri.

Le previsioni per il 2024 indicano un anno record, con un incremento del 16% della capacità sul mercato italiano, dove sono state introdotte 20 nuove rotte. Complessivamente, Volotea prevede di offrire 12,5 milioni di posti, un aumento del 10% rispetto al 2023, e di operare circa 80.000 voli con una flotta in espansione, composta principalmente da Airbus A319 e A320.

Inoltre, Volotea ha inaugurato il suo decimo hub in Francia presso l’aeroporto di Rodez-Aveyron, ampliando ulteriormente la sua rete di rotte in Francia. La compagnia aerea continuerà a operare 11 voli settimanali su questa rotta, migliorando la connettività tra le città francesi.

Volotea ha anche firmato un accordo con Repsol per la fornitura di carburante sostenibile (SAF) in Spagna fino al 2029. Questo accordo prevede la fornitura di oltre 6 milioni di litri di carburante sostenibile, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale delle operazioni aeree.

La compagnia aveva inaugurato a luglio una nuova base operativa a Bari, Italia, al Karol Wojtyla Airport, con l’intenzione di lanciare nuove rotte e migliorare la presenza in Italia. Questa nuova base è la ventunesima in Europa e la ottava in Italia, segnando un ulteriore passo nella crescita di Volotea nel mercato europeo. Volotea è una delle due compagnie che hanno presentato offerte per coprire queste rotte. Inoltre, una gara per la continuità territoriale in Sardegna è attualmente in corso, dopo che il precedente bando era andato deserto. Volotea e Ita Airways hanno presentato offerte per garantire i collegamenti da Alghero, con il nuovo regime che entrerà in vigore il 27 ottobre 2024 e durerà fino a ottobre 2025, assicurando la connettività dell’isola con il resto d’Italia.