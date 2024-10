Emirates: prosegue il training dei crew per l’entrata in flotta del’A350

In vista dell’ingresso dei suoi attesi Airbus A350 nella flotta, Emirates ha investito circa 48 milioni di dollari USA in suite complete di equipaggiamenti e sistemi all’avanguardia per supportare la formazione sia dei piloti che dell’equipaggio di cabina.

“Le suite includono tre full flight simulators integrati con innovativi pilot support systems (PSS), un fixed base training device, un cabin emergency evacuation trainer e un door trainer. Questo investimento riflette l’impegno della compagnia aerea nel raggiungere i massimi standard e l’eccellenza nella formazione degli equipaggi.

Il PSS è una novità del settore ed è stato ideato internamente da Emirates con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza di formazione. Durante la fase di briefing, consente ai tirocinanti di eseguire un interactive flight deck set-up, inclusa la creazione di un piano di volo, in un ambiente completamente immersivo. L’impostazione viene richiamata una volta che i tirocinanti si spostano all’interno del simulatore per riprendere la formazione. La modalità debriefing del PSS consente all’istruttore di riprodurre la sessione registrata per esaminare le performance dell’equipaggio.

Il primo A350 full flight simulator ha ricevuto una level D qualification, la più alta per questo tipo di simulatori, dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA). La qualifica iniziale è stata ottenuta con zero findings, un’altra impresa notevole nel settore della simulazione. La tecnologia avanzata non solo migliora l’efficienza della formazione, ma consente anche ai piloti di padroneggiare con sicurezza le competenze richieste per operazioni fluide”, afferma Emirates.

“Emirates ha ordinato 3 full flight simulators per la sua flotta A350. Il secondo simulatore A350 è attualmente nella fase di accettazione in loco e dovrebbe ricevere l’approvazione EASA a novembre.

L’A350 fixed base training device replica il flight deck, utilizzando sistemi visivi e audio per rendere le sessioni di addestramento il più realistiche possibile”, prosegue Emirates.

Il Capt Bader Al Marzooqi, Emirates’ Senior Vice President Flight Training, ha affermato: “L’innovazione all’avanguardia è al centro del DNA di Emirates e ciò si riflette nelle nostre A350 training equipment suites e nella nostra advanced pilot training facility che aprirà più avanti nel corso dell’anno. Siamo orgogliosi di avere ora il potenziale per espandere la nostra capacità di addestramento dei piloti del 54%. Con i nostri investimenti nei nuovi simulatori e sistemi, i nostri piloti e il personale di cabina sono equipaggiati, formati e estremamente sicuri di gestire qualsiasi sfida operativa in modo sicuro e competente”.

“Attualmente, la compagnia aerea ha formato circa 30 piloti e 820 membri dell’equipaggio di cabina. Entro la fine di novembre, più di 50 piloti avranno completato la loro formazione sugli A350 full-flight simulators prima dell’entrata in servizio dell’aeromobile. I piloti e il personale di cabina di Emirates ricevono un solido evidence-based training, erogato internamente da istruttori altamente qualificati in ambienti appositamente progettati.

Inoltre, a giugno di quest’anno, Emirates ha annunciato una collaborazione congiunta con IATA e Airbus per offrire un enhanced Competency-Based Training and Assessment programme per l’A350 type rating.

Per la sua prossima era di crescita, Emirates ha 65 A350 e un mix di 205 777X nel suo portafoglio ordini, che supporteranno gli obiettivi di espansione della compagnia aerea e forniranno flessibilità per lanciare nuove rotte e servire meglio quelle esistenti sulla sua rete.

Emirates è pronta ad aprire la sua advanced pilot training facility entro la fine dell’anno. La struttura di 63.318 piedi quadrati può ospitare 6 full-flight simulator bays per gli aeromobili A350 e Boeing 777X. In tutte le pilot training facilities della compagnia aerea, i piloti Emirates saranno in grado di affinare le loro abilità di volo con 17 full flight simulators, che offrono una capacità di oltre 130.000 ore di formazione all’anno.

Emirates sta inoltre accelerando la sua campagna di reclutamento di piloti”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)