Emirates svela il suo nuovo Travel Store a Londra

Emirates ha ufficialmente aperto le porte del suo ‘Emirates World’ Travel Store di nuova concezione a Londra. Con un ingresso sulla strada principale, il dedicated Emirates retail space è il primo ad aprire in Europa e l’ultimo di una serie pianificata di 40 stores a livello globale.

Situato in Cromwell Road a South Kensington, Londra, il retail store combina smart technology, consigli di viaggio personali da parte di esperti ed esperienze immersive che incorporano le ultime tecnologie esperienziali, per avvicinare ancora di più l’ospitalità distintiva di Emirates ai clienti.

Il London Travel Store di Emirates è stato inaugurato da Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, alla presenza di His Excellency Mr Mansoor Abulhoul, UAE Ambassador to the UK. Altri partecipanti includevano ospiti VIP, Emirates commercial and sales executives, corporate customers, and industry partners..

Adnan Kazim, Emirates’ Deputy President and Chief Commercial Officer, ha affermato: “Quando i clienti prenotano un volo o una vacanza, non si tratta solo di una transazione finanziaria, ma anche emotiva, e raddoppieremo gli sforzi per offrire ai nostri clienti una visita memorabile attraverso esperienze personalizzate e display immersivi che mostrano il meglio dei nostri prodotti di bordo. Il London Travel Store di Emirates è una testimonianza del nostro impegno duraturo nei confronti del Regno Unito, un mercato che è stato fondamentale per noi sin dal nostro primo volo nel Regno Unito 37 anni fa. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti e di mantenere la nostra promessa “Fly Better” mentre diamo vita al brand Emirates”.

Il London Travel Store di Emirates offrirà ai clienti un assaggio della rinomata esperienza di viaggio della compagnia aerea, tra cui la First Class private suite, una full-sized A380 Onboard Lounge e il Premium Economy seat in esposizione, dove gli ospiti possono provare in prima persona la nuova cabina.

Con 270 metri quadrati di spazio, il retail store ha un ambiente open space, simile a un salotto, con una tavolozza di colori chiara e ariosa e mobili moderni, per consentire ai clienti di organizzare i propri viaggi in tutta comodità. Sono disponibili sette sportelli dedicati al servizio clienti per soddisfare le prenotazioni dei voli, l’emissione di biglietti e le richieste generali, tutti gestiti da consulenti di viaggio esperti per offrire assistenza personalizzata, che si tratti di prenotare un volo, una vacanza o gestire le richieste del programma fedeltà Skywards.

I clienti possono anche usufruire di smart technology come self-service screens supportati da consulenti di viaggio o un ‘selfie mirror’ per scattare foto con amici e familiari sullo sfondo di destinazioni panoramiche.

Lo store offre anche una varietà di Emirates Official Store merchandise and travel accessories, come modelli di aeromobili, pratici gadget da viaggio o persino Emirates branded Wimbledon 2024 towels.

Emirates Holidays, il tour operating arm di Emirates Airline, ha aperto le porte del suo nuovo store situato nel Cottons Centre. I clienti saranno accolti da un team dedicato di 45 consulenti di viaggio che offriranno consigli, pacchetti vacanze personalizzati e offerte esclusive.

Emirates serve attualmente il Regno Unito con 133 voli settimanali per Dubai, collegando il Regno Unito tramite sette aeroporti con 140 destinazioni in tutto il mondo. A Londra, Emirates opera da Heathrow, Gatwick e Stansted, trasportando più di 45.000 passeggeri da e per la capitale del Regno Unito ogni settimana.

Emirates opera la più grande flotta di A380 al mondo, con 116 aeromobili in servizio.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)