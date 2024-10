Air Dream College espande la sua flotta con un Tecnam P2006T NG

Tecnam e Air Dream College hanno annunciato oggi, durante il Portugal Air Summit, l’accordo di acquisto per un aeromobile Tecnam P2006T NG twin engine, per il suo programma di espansione della flotta. Sono stati opzionati altri velivoli per sostenere la crescita di Air Dream College.

“Il velivolo sarà utilizzato sia per PPL – Private Pilot License, che per MCC/JOC – Multi Crew Cooperation Course/Jet Orientation Course, fino ai moduli per ATPL courses.

In attività dal 2020, oggi Air Dream College opera 6 velivoli Tecnam, tra monomotore e bimotore, per la formazione di 200 piloti e 150 Operations Officer”, afferma Tecnam.

“Il P2006T NG, Next Generation, è l’ultima versione del P2006T, uno dei velivoli bimotore più smart sul mercato oggi, che offre un valore imbattibile e un design innovativo, con una moderna suite avionica Garmin, integrando tutti i primary flight, navigation, communication and terrain data su due high-definition LCD.

L’aereo è inoltre dotato di two-axis autopilot, per un MEP complex training più efficiente.

Dotato di due Rotax 912iSc3 injected engines, il Tecnam P2006T mostra notevoli risparmi di carburante e può essere utilizzato con carburante AVGAS e MOGAS, con conseguenti forti risparmi sui costi, offrendo il best training per Multi Engine, Variable Pitch and Retractable Landing Gear ratings. L’avanzato avionic system offre VFR/ VFR Night, MEP, IR, PBN (LNAV, VNAV, LPV)”, prosegue Tecnam.

“Mentre continuiamo a far crescere il nostro international training programme, contiamo sulle aircraft fleet solutions di Tecnam come uno dei partner chiave della nostra strategia. Inoltre, stiamo anche chiedendo a Tecnam di opzionare più aeromobili nello stesso periodo, per soddisfare le nostre esigenze aggiuntive”, ha affermato Aurélio Almeida, Air Dream Colleges Accountable Manager. “Siamo ora pronti a supportare le esigenze di formazione dell’airline industry”.

“Siamo lieti di supportare Air Dream College nella sua continua crescita. Le fleet solutions di Tecnam innovano il mercato, mantengono bassi i costi e aiutano più studenti a iniziare la loro carriera aeronautica in modo sostenibile”, ha affermato Walter Da Costa, Chief Sales Officer di Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)