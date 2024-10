Delta lancia il primo volo diretto Minneapolis-St. Paul – Copenhagen e riprende il volo Los Angeles-Shanghai

Delta sta aumentando la connettività con l’Europa, con l’aggiunta di un nuovo servizio diretto dal suo hub di Minneapolis-St. Paul (MSP) a Copenhagen (CPH) a partire da maggio 2025, operativo tre volte alla settimana. Con l’aggiunta di questa nuova rotta, Delta fornirà ai clienti che viaggiano da MSP un accesso diretto a sette destinazioni europee.

“Delta continua a rafforzare la sua rete globale e offre un accesso senza pari all’Europa da Minneapolis-St. Paul con questo nuovo servizio diretto per Copenhagen, una delle città più vivaci e culturalmente ricche d’Europa”, ha affermato Joe Esposito, Senior Vice President – Network Planning, Delta. “Questa rotta crea un collegamento inestimabile tra due importanti hub partner di SkyTeam, offrendo connettività e opzioni di viaggio senza pari per i clienti che viaggiano tra Scandinavia e Nord America”.

“Siamo entusiasti che Delta stia espandendo il servizio diretto per l’Europa da MSP il prossimo anno, offrendo ancora più collegamenti in quella regione tramite il suo nuovo partner SkyTeam Scandinavian Airlines System”, ha affermato Brian Ryks, CEO and executive director of the Metropolitan Airports Commission, che gestisce MSP Airport. “Molti abitanti del Minnesota hanno origini scandinave e questa nuova rotta offre un ottimo accesso per supportare legami culturali più profondi e la continuazione dei collegamenti commerciali transatlantici tra le nostre regioni”.

“È davvero una bella notizia e non vediamo l’ora di accogliere un’altra rotta con Delta Air Lines all’aeroporto di Copenhagen”, ha affermato Peter Krogsgaard, CCO at Copenhagen Airport. “Delta è una delle compagnie aeree più grandi al mondo e con una nuova rotta diretta da Copenhagen a Minneapolis, molti viaggiatori avranno accesso diretto a uno degli hub principali di Delta, offrendo numerose connessioni verso destinazioni in Nord America, Caraibi e Messico. Siamo anche entusiasti di accogliere ancora più visitatori americani, che con una rotta diretta per Copenhagen, non solo hanno l’opportunità di visitare una delle città più belle del mondo, ma hanno anche facile accesso alle numerose rotte da Copenhagen verso destinazioni in tutta Europa”.

Delta ha recentemente annunciato una partnership con SAS (leggi anche qui). Con questo nuovo accordo di codeshare, i clienti Delta e SAS che viaggiano da Minneapolis-St. Paul a Copenhagen avranno accesso a più di 80 destinazioni aggiuntive oltre Copenhagen. Nel frattempo, come compagnia aerea più grande di MSP, Delta fornirà ai clienti che viaggiano da CPH a MSP collegamenti verso oltre 110 città negli Stati Uniti e in Canada.

In MSP, Delta eleva l’esperienza pre-volo con tre Delta Sky Club, ognuno dei quali offre ai clienti idonei servizi come un assortimento di pasti, selezioni di bevande premium e un lounge space appositamente realizzato. L’ultima aggiunta, svelata nel 2023, è la più grande di sempre, con posti a sedere per oltre 450 ospiti, il primo Sky Deck presso MSP e altro ancora.

Questa rotta per Copenhagen sarà operata con aeromobili A330-300 di Delta dotati di Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin.

Delta riprende il servizio non-stop Los Angeles-Shanghai a giugno 2025

Delta rilancerà il servizio non-stop tra Los Angeles (LAX) e Shanghai (PVG) a giugno 2025, utilizzando il suo Airbus A350 all’avanguardia dotato dei più recenti comfort di bordo. Mentre i clienti che viaggiano in Delta One possono aspettarsi la nuova Delta One Lounge a LAX, tutti i viaggiatori potranno sperimentare gli upgrade aeroportuali completati che assicurano un viaggio più confortevole.

“Come compagnia aerea leader a livello mondiale a LAX, Delta rimane impegnata a fornire ai nostri clienti di Los Angeles un accesso senza interruzioni alle destinazioni in tutto il mondo”, ha affermato Joe Esposito, Senior Vice President of Network Planning, Delta. “Il nostro recente investimento nella nuova Delta One Lounge e nei più ampi miglioramenti aeroportuali riflette la nostra dedizione a migliorare ogni fase del viaggio dei nostri clienti, dal momento in cui arrivano in aeroporto fino al loro arrivo alla destinazione finale”.

Con il ritorno del servizio Los Angeles – Shanghai, Delta opererà 17 voli settimanali tra gli Stati Uniti e la Cina, comprese le rotte esistenti da Detroit e Seattle.

“Delta continua ad espandere la sua presenza a LAX, offrendo oltre 150 partenze nei giorni di punta verso quasi 60 destinazioni, tra cui servizi nuovi e ripristinati per Auckland, Parigi e Brisbane a partire dal 4 dicembre.

I viaggiatori in partenza da LAX potranno sperimentare la comodità del moderno Sky Way di Delta, con il Terminal 3 che presenta 27 gate. La struttura è progettata con una hall per il check-in centralizzata, un checkpoint di sicurezza con ID digitale e il pluripremiato Delta Sky Club, nominato ‘North America’s Best Airline Lounge’ nel 2023.

I clienti Delta One possono ora usufruire della Delta One Lounge di recente apertura a LAX, con posti per circa 200 ospiti. La lounge è comodamente collegata al check-in dedicato Delta One e screening TSA privato, che consente agli ospiti di spostarsi in pochi minuti.

La rotta LAX-PVG opererà tre volte alla settimana sull’Airbus A350-900 di Delta, comprese le ultime novità in fatto di viaggi premium con Delta One Suites, Delta Premium Select, Delta Comfort+, and Main Cabin experiences”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)