Embraer, MCTI e Finep celebrano un accordo per la ricerca sulle tecnologie aeronautiche sostenibili

Il Ministry of Science, Technology and Innovation (MCTI) del Brasile, Embraer e Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), che promuove lo sviluppo economico e sociale del Brasile attraverso finanziamenti pubblici per la Scienza, la Tecnologia e l’Innovazione, hanno celebrato oggi un accordo per un investimento di 126,7 R$ (23 milioni di USD) nella ricerca sulle tecnologie aeronautiche sostenibili. L’annuncio è avvenuto durante la visita del Minister of Science, Technology and Innovation, Luciana Santos, alla sede centrale di Embraer a São José dos Campos, Brasile.

Finep utilizzerà risorse provenienti da finanziamenti non rimborsabili provenienti dal National Development, Scientific and Technological Funding (FNDCT) per sostenere il 50% di questo accordo di ricerca ed Embraer sosterrà l’altra metà dell’investimento.

“Tra le priorità vi sono lo sviluppo e la convalida di tecnologie innovative e complesse, che consentiranno la progettazione e la produzione di aerodynamical and structural high-efficiency wings in materiali compositi. Nell’ambito del progetto è incluso anche lo studio riguardo la fattibilità di tecnologie associate a autonomous systems focalizzate su safety and pilot workload reduction. La prontezza tecnologica di questi due fronti di ricerca consente il potenziale sviluppo di aeromobili più leggeri ed efficienti, con emissioni inferiori.

Il progetto di innovazione è stato approvato tramite “More Innovation Brazil”, il più grande programma di supporto all’innovazione nella storia del governo federale, secondo MCTI, che guarda alla promozione della reindustrializzazione nazionale, concentrandosi sulle missioni prioritarie, promuovendo il diritto alla salute e alla sicurezza sanitaria, la trasformazione digitale, la transizione energetica e la difesa nazionale”, afferma Embraer.

“Embraer è un’azienda che investe nell’innovazione per trasformare la conoscenza in attività industriali ad alto valore aggiunto. È anche un esempio dell’importanza del governo brasiliano nello stimolare l’innovazione e lo sviluppo del paese. Qui abbiamo il risultato di ciò che possiamo fare quando uniamo l’intelligenza brasiliana con gli investimenti pubblici. Ed è questo che stiamo celebrando”, ha affermato il ministro Luciana Santos

“Le innovazioni tecnologiche generate da questo progetto apriranno la strada all’industria aerospaziale brasiliana per avere un ruolo globale più importante. Con l’accumulo di risultati nella ricerca e nello sviluppo, siamo pronti ad accelerare il futuro dell’aviazione sostenibile”, ha affermato Francisco Gomes Neto, President and CEO of Embraer.

“Embraer è stata storicamente l’azienda più supportata da Finep e continuerà a contare sulle nostre risorse per affrontare le sfide dell’aviazione futura. In 18 anni, abbiamo investito più di 1 miliardo di R$ in risorse per lo sviluppo di progetti che contribuiscono a una maggiore sostenibilità nell’aviazione”, ha affermato Celso Pansera, President of Finep.

“La partnership di lunga data tra Embraer e Finep è iniziata nel 2006 e ha comportato il supporto di diversi progetti diretti o tramite affiliate, come Visiona, per lo sviluppo di uno small Earth observation satellite.

La concessione di sussidi economici per l’innovazione nelle aziende è uno strumento politico governativo ampiamente utilizzato nei paesi sviluppati e gestito secondo le norme della World Trade Organization. L’obiettivo è promuovere un aumento significativo delle attività di innovazione e aumentare la competitività delle aziende e dell’economia del paese”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)