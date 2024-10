Austrian Airlines testa l’idrogeno per aircraft maintenance operations più sostenibili e riallinea la sua communication and brand strategy

Per ridurre le emissioni di CO2, Austrian Airlines si sta concentrando sull’ottimizzazione innovativa e continua delle sue operazioni. Oltre alle misure in volo, ora sta testando l’idoneità pratica dell’idrogeno come energy supplier per svolgere i necessari aircraft maintenance work sul Vienna Airport apron.

“Dopo un processo di sviluppo durato diversi mesi, il cosiddetto “H2Genset”, un innovativo hydrogen generator di Test-Fuchs, viene utilizzato per la prima volta in una trial operation presso Vienna Airport. L’emission-free power supply di un Austrian Airlines Airbus A320 viene testata utilizzando un frequency converter ad alta efficienza di Dynell. I partner del progetto vogliono utilizzare questo progetto pilota per sviluppare competenze e familiarizzare con l’infrastruttura necessaria. Il progetto intende stabilire la rotta per il possibile futuro utilizzo dell’idrogeno per mobile energy supply in aeroporto e quindi compiere un passo importante verso la riduzione dell’impronta di CO2″, afferma Austrian Airlines.

“Austrian Airlines sta costantemente implementando progetti e misure per ridurre il suo impatto ambientale e utilizzare le risorse di cui ha bisogno nel modo più efficiente possibile. Come parte di Lufthansa Group, Austrian Airlines si concentra in particolare sulla modernizzazione accelerata della flotta, sulla continua ottimizzazione delle operazioni di volo, sull’uso e l’ulteriore sviluppo di sustainable aviation fuel e sulle offerte per private travelers and corporate customers, per rendere i viaggi aerei più sostenibili. Lufthansa Group mira a raggiungere un neutral CO2 balance entro il 2050 attraverso l’uso di misure di riduzione e compensazione. Entro il 2030, Lufthansa Group mira a dimezzare le sue emissioni nette di CO2 rispetto al 2019 attraverso misure di riduzione e compensazione”, conclude Austrian Airlines.

Austrian Airlines: cambiamenti nel personale e riallineamento strategico di brand management & communication

Sophie Matkovits, attualmente Head of Corporate Communications, Public Affairs & Corporate Responsibility, lascerà Austrian Airlines alla fine del 2024 su sua richiesta per concentrarsi sulla sua famiglia e su una nuova sfida professionale a partire dall’autunno del 2025. Anche David Kondo, Head of Brand Experience, lascerà Austrian Airlines quest’anno per intraprendere la prossima fase di carriera presso la sua compagnia aerea di origine, Qantas.

“A nome dell’intero team dirigenziale, vorrei ringraziare sinceramente Sophie Matkovits e David Kondo per la loro dedizione. Sophie è stata una preziosa compagna per me sin dal primo giorno, dimostrando grande sensibilità e leadership, soprattutto in tempi di crisi. Ha contribuito in modo significativo a plasmare con successo il nostro cambiamento culturale interno e ad aprire la strada a un futuro di successo dopo la pandemia. David Kondo ha sviluppato con successo la brand strategy della compagnia aerea e ha gettato le basi per un moderno prodotto a lungo raggio. Sia Sophie che David hanno plasmato in modo significativo la nostra strategia aziendale. Auguriamo loro il meglio per il loro futuro”, ha affermato Annette Mann, CEO di Austrian Airlines.

Questi due cambiamenti di personale sono il motivo per cui Austrian Airlines ha riallineato la sua communication and brand strategy. In collaborazione con la dirigenza esistente, è stata sviluppata una nuova configurazione a 360 gradi che raggrupperà tutti i brand and communication topics sotto un unico tetto organizzativo in futuro. Il nuovo ruolo combina brand strategy & design, external & internal communication, marketing, events and customer communication.

Barbara Greul, Head of Corporate Communication, e il suo press team rimangono le contact persons per i media.

Guardando al futuro, Annette Mann aggiunge: “L’obiettivo è rafforzare ulteriormente la brand strategy, sulla base della quale indirizzare in modo efficiente tutta la comunicazione da un’unica fonte a tutti i gruppi target rilevanti e quindi elevare l’aspetto professionale della compagnia e portare la brand experience al livello successivo”.

La nuova posizione di “Head of Brand & Communication” e altre posizioni vacanti con una forte attenzione al cliente sono pubblicizzate sulla career page della compagnia: careers.austrian.com.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)