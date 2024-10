Boeing comunica i risultati preliminari del terzo trimestre 2024

The Boeing Company ha annunciato oggi che riconoscerà gli impatti sui suoi risultati finanziari relativi alle spese per determinati programmi nei Commercial Airplanes and Defense, Space & Security segments e all’IAM work stoppage quando comunicherà i risultati del terzo trimestre, il 23 ottobre. La società prevede di comunicare ricavi nel terzo trimestre pari a 17,8 miliardi di $, perdita GAAP per azione di (9,97 $) e operating cash flow di (1,3) miliardi di $. La liquidità e gli investimenti in titoli negoziabili ammontavano a 10,5 miliardi di $ alla fine del trimestre.

“Mentre la nostra attività sta affrontando sfide a breve termine, stiamo prendendo importanti decisioni strategiche per il nostro futuro e abbiamo una visione chiara del lavoro che dobbiamo fare per ripristinare la nostra azienda”, ha affermato Kelly Ortberg, Boeing president and chief executive officer. “Queste azioni decisive, insieme ai principali cambiamenti strutturali della nostra attività, sono necessarie per rimanere competitivi nel lungo termine. Ci stiamo anche concentrando su aree che sono critiche per il nostro futuro e ci assicureremo di avere il bilancio necessario per investire, supportare il nostro personale e consegnare ai nostri clienti”.

“Commercial Airplanes prevede di riconoscere pre-tax earnings charges di 3,0 miliardi di $ sui programmi 777X e 767. L’azienda prevede ora la prima consegna del 777-9 nel 2026 e del 777-8 Freighter nel 2028, con un conseguente pre-tax earnings charge di 2,6 miliardi di $. Questo programma e il conseguente impatto finanziario si basano su una valutazione aggiornata delle tempistiche di certificazione per far fronte ai ritardi nei flight test del 777-9, nonché ai ritardi previsti associati all’IAM work stoppage. Commercial Airplanes prevede inoltre di concludere la produzione del 767 Freighter e di riconoscere un pre-tax charge di 0,4 miliardi di $ sul programma, che riflette anche gli impatti dell’IAM work stoppage. A partire dal 2027, la società produrrà esclusivamente aeromobili 767-2C a supporto del KC-46A Tanker program. Commercial Airplanes prevede di segnalare ricavi nel terzo trimestre pari a 7,4 miliardi di $ e un margine operativo del (54,0)%”, afferma Boeing.

“Defense, Space & Security prevede di riconoscere pre-tax earnings charges di 2,0 miliardi di $ sui programmi T-7A, KC-46A, Commercial Crew e MQ-25. Il T-7A program pre-tax charge di 0,9 miliardi di $ è stato determinato da costi stimati più elevati sui contratti di produzione nel 2026 e oltre. Il KC-46A program pre-tax charge di 0,7 miliardi di $ riflette la decisione di concludere la produzione del 767 Freighter e gli impatti dell’IAM work stoppage. I risultati includono anche le performance sfavorevoli su altri programmi. Defense, Space & Security prevede di segnalare ricavi nel terzo trimestre pari a 5,5 miliardi di $ e un margine operativo del (43,1)%”, conclude Boeing.

Il presidente e CEO di Boeing, Kelly Ortberg, ha condiviso il seguente messaggio con tutti i dipendenti: “La nostra attività è in una posizione difficile ed è difficile sopravvalutare le sfide che affrontiamo insieme. Oltre a gestire l’ambiente attuale, il ripristino della nostra azienda richiede decisioni difficili e dovremo apportare modifiche strutturali per garantire di poter rimanere competitivi e offrire ai nostri clienti nel lungo termine.

Dobbiamo avere gli occhi lucidi sul lavoro che affrontiamo ed essere realistici sul tempo che ci vorrà per raggiungere traguardi chiave nel percorso verso la ripresa. Dobbiamo anche concentrare le nostre risorse sulle performance e l’innovazione nelle aree che sono fondamentali per ciò che siamo, piuttosto che disperderci in troppi sforzi che possono spesso comportare prestazioni e investimenti insufficienti.

Con questo in mente, oggi condividerò alcune decisioni difficili e diversi aggiornamenti dei programmi.

Per quanto riguarda il programma 777X, le sfide che abbiamo dovuto affrontare nello sviluppo, così come la pausa dei test di volo e il work stoppage in corso, ritarderanno la nostra tempistica del programma. Abbiamo informato i clienti che ora prevediamo la prima consegna nel 2026.

Abbiamo in programma di costruire e consegnare i restanti 767 Freighter ordinati dai nostri clienti e quindi concludere la produzione del programma commerciale nel 2027. La produzione per il KC-46A Tanker continuerà.

In BDS, la nostra performance sui fixed-price development programs non è semplicemente dove dovrebbe essere. Prevediamo nuove perdite sostanziali in BDS questo trimestre, guidate dall’interruzione del lavoro sui derivati commerciali, dalle continue sfide dei programmi e dalla nostra decisione di completare la produzione del 767 Freighter. Fornirò un’ulteriore supervisione di questa attività e di questi programmi”.

“Insieme alle azioni di cui sopra, dobbiamo anche effettuare un reset dei nostri workforce levels per allinearci alla nostra realtà finanziaria e a un insieme di priorità più mirate. Nei prossimi mesi, stiamo pianificando di ridurre le dimensioni della nostra forza lavoro totale di circa il 10%. Queste riduzioni includeranno dirigenti, manager e dipendenti. La prossima settimana, il team dirigenziale condividerà informazioni più personalizzate su cosa ciò significhi per l’organizzazione. Sulla base di questa decisione, non procederemo con il prossimo ciclo di congedi.

Mentre procediamo in questo processo, manterremo la nostra ferma attenzione sulla sicurezza, la qualità e le consegne per i nostri clienti. Sappiamo che queste decisioni causeranno difficoltà al nostro team, e vorrei sinceramente che potessimo evitare di prenderle. Tuttavia, lo stato della nostra attività e la nostra futura ripresa richiedono azioni difficili.

Saremo trasparenti riguardo ai tempi e all’impatto di questi passaggi e saremo professionali e di supporto a tutti lungo il percorso”, conclude il presidente e CEO di Boeing, Kelly Ortberg.



(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)