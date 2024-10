News Brevi – 12.10.2024

AMERICAN AIRLINES: RIPRENDONO LE OPERAZIONI IN FLORIDA E NELLE BAHAMAS DOPO L’URAGANO MILTON – American Airlines informa: “American Airlines ha ripreso le operazioni in tutti gli aeroporti in Florida e nelle Bahamas, ad eccezione del Sarasota Bradenton International Airport (SRQ), che rimane chiuso. American pianifica provvisoriamente di riprendere le operazioni presso SRQ mercoledì 16 ottobre, quando è prevista la riapertura dell’aeroporto”.

DASSAULT AVIATION SOSTIENE LA GARA DI SOLIDARIETA’ “AERORUN PARIS 2024” A LE BOURGET AIRPORT – Dassault Aviation sostiene la gara AéroRun Paris 2024, organizzata a beneficio di Aviation sans Frontières, domenica 20 ottobre 2024 sulla pista dello storico aeroporto di Parigi-Le Bourget. “In un’atmosfera festosa e amichevole, questa gara di solidarietà di 10 km offre ai partecipanti un’opportunità unica di correre in un ambiente eccezionale, circondati da aerei che hanno fatto la storia dell’aviazione. È in programma anche una camminata di 2,5 km. I fondi raccolti consentiranno ad Aviation Sans Frontières di proseguire le sue missioni vitali in Francia e all’estero: trasporto umanitario, aiuti d’urgenza e supporto alle persone vulnerabili nelle regioni più isolate del mondo”, afferma Dassault Aviation.

AIRBUS HELICOPTERS CELEBRA LA SUA PRESENZA IN NUOVA ZELANDA – Airbus Helicopters ha organizzato un appuntamento unico nella Glendhu Bay, New Zealand’s South Island. “L’evento ha celebrato la comunità di clienti del paese che è stata costruita nei quattro decenni di presenza dell’azienda. Airbus ha occupato un’importante presenza in Nuova Zelanda, come unico produttore di elicotteri nel paese per oltre 30 anni. Con quattro sedi, tre nel nord e una nel sud, che ospitano un team di 200 dipendenti, l’azienda supporta le piattaforme civili e militari, fornendo supporto agli operatori per garantire che possano continuare a volare le loro missioni essenziali. Negli ultimi 20 anni in Nuova Zelanda, un impressionante 90% dei nuovi elicotteri venduti proveniva da Airbus. Questi elicotteri svolgono un ruolo fondamentale nelle missioni civili, parapubbliche e militari del paese, che spaziano dalle forze dell’ordine, alla ricerca e soccorso, alle evacuazioni mediche, al turismo e ai servizi. L’evento è stato progettato per fornire una piattaforma per collegare e rafforzare le relazioni tra la comunità di elicotteri della Nuova Zelanda e Airbus. Dai monomotore H120, H125 e H130 ai bimotore H145, H155 e NH90, l’evento ha evidenziato la profondità della gamma di Airbus Helicopters”, ha affermato Airbus Helicopters.