Lufthansa Group premiata come “Best Airline App 2024” a livello mondiale

Lufthansa Group ha ricevuto il premio ‘world’s best airline app 2024’ al World Aviation Festival (WAF).

“La Lufthansa Group app è stata precedentemente valutata dai clienti e nominata per la fase finale. Una giuria di esperti ha confrontato le quattro candidate in una competizione, la ‘Battle of the Airline Apps’, e ha classificato la Lufthansa Group app come la migliore tra i più grandi attori del settore. Il prodotto Lufthansa si è classificato al primo posto rispetto alle app di Emirates, Qatar Airways e Air India”, afferma Lufthansa Group.

Dieter Vranckx, Member of the Executive Board Lufthansa Group, Global Markets & Commercial Airlines Hubs, afferma: “La Lufthansa Group app mette i nostri clienti al centro e fornisce loro servizi intuitivi, informazioni trasparenti e supporto durante tutto il loro viaggio. Sono orgoglioso dell’intero team per i grandi progressi che abbiamo fatto negli ultimi anni. Il premio per la Lufthansa Group app ci incoraggia a continuare a sviluppare i nostri servizi digitali per Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS e Brussels Airlines”.

Oliver Schmitt, Head of Digital Customer Solutions and Managing Director Digital Hangar GmbH, afferma: “L’esperienza di viaggio digitale dei nostri ospiti è sempre più determinata dai loro dispositivi mobili. L’app sta svolgendo un ruolo sempre più importante come compagna di viaggio. Negli ultimi anni abbiamo lavorato specificamente sulle offerte di servizi, soprattutto in caso di irregolarità, su semplificazioni e migliori informazioni per i nostri ospiti e creato numerosi vantaggi per i frequent flyer”.

Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines, sottolinea: “L’app è un elemento centrale dei nostri servizi per i passeggeri. Con questa app, possiamo fornire aggiornamenti mirati, rapidi e diretti sullo stato del loro volo. Allo stesso tempo, l’app offre ai nostri ospiti uno strumento che li accompagna durante tutto il loro viaggio, dalla prenotazione all’arrivo. Questo servizio per i nostri passeggeri è un’ulteriore prova che lo sviluppo congiunto e la collaborazione di successo sono attivamente abbracciati all’interno dI Lufthansa Group. Siamo orgogliosi che lo sviluppo continuo di questo progetto venga riconosciuto a livello internazionale”.

Il World Aviation Festival è una conferenza globale leader per l’industria aeronautica internazionale, incentrata su tecnologia, esperienza dei passeggeri, digitalizzazione e sostenibilità nell’aviazione.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Austrian Airlines – Photo Credits: Lufthansa Group)