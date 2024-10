SWISS presenta le sue training and career opportunities

Swiss International Air Lines (SWISS) presenterà la sua ampia gamma di training and career opportunities all’evento “Professional Days”, che si terrà a Zurich Airport dal 22 al 26 ottobre. “Che sia nella aircraft cabin, in cockpit, nei maintenance hangar o nei suoi uffici, il mondo del lavoro in SWISS è un luogo affascinante e poliedrico che offre innumerevoli opportunità, dagli stage fino alle posizioni dirigenziali. SWISS offre attualmente anche un’ampia gamma di opzioni di assunzione: la compagnia sta reclutando 1.000 nuovi flight attendants, 80 nuovi piloti e circa 600 nuovo ground personnel solo quest’anno.

I visitatori potranno partecipare a tour e ad altri eventi informativi per scoprire tutto sul lavoro, ottenere preziose informazioni dietro le quinte e porre tutte le domande che potrebbero avere”, afferma SWISS.

“Il programma completo in breve:

Martedì 22 ottobre: SWISS cabin crew member information event (online).

Mercoledì 23 ottobre: SWISS pilot information event (SWISS Headquarters, Obstgartenstrasse 27, Kloten).

Giovedì 24 ottobre: SWISS ground staff careers event (online o di persona presso SWISS Headquarters, Obstgartenstrasse 25, Kloten).

Venerdì 25 ottobre: Job Café cabin crew member (Zurich Airport Observation Deck).

Venerdì 25 ottobre: SWISS Cockpit Ladies Day – the pilot’s profession (The Circle, Zurich Airport; questo evento è già al completo).

Sabato 26 ottobre: Job Café pilot (Zurich Airport Observation Deck).

Sabato 26 ottobre: SWISS Experience Day per i giovani dai 13 ai 17 anni (Operations Center e altre strutture aeroportuali; questo evento è già al completo).

Questi Professional Days a Zurich Airport sono i primi nel loro genere. SWISS ne sta sfruttando appieno il potenziale per presentare la vasta scelta di carriere nel suo mondo del lavoro insieme a un’ampia gamma di opportunità di contatto, il tutto comodamente nell’arco di una sola settimana. SWISS organizza anche i propri job information events, come sulla carriera di pilota o sul training e la professione di cabin crew, regolarmente durante tutto l’anno. Altri, come lo SWISS Cockpit Ladies Day o lo SWISS Experience Day per i giovani, sono eventi una tantum o annuali”, conclude SWISS.

