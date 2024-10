News Brevi – 14.10.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA BRINDISI A PALERMO CON FALCON 900 DEL 31° STORMO – Si è concluso nella serata di sabato 12 ottobre il trasporto sanitario d’urgenza in favore di una bambina di 5 anni, dall’aeroporto di Brindisi a quello di Palermo, effettuato con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La piccola paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita urgentemente dall’ospedale Vito Fazzi di Lecce all’ISMETT di Palermo. La bambina è stata accompagnata dai genitori e costantemente seguita da un’equipe medica specializzata. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito in questo caso “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Lecce alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA CAGLIARI A ROMA CON FALCON 50 DEL 31° STORMO – Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri il trasporto sanitario d’urgenza di una neonata di solo tre giorni di vita dall’aeroporto di Cagliari-Elmas a quello di Roma-Ciampino, effettuato con un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza proprio a Ciampino (RM). La piccola paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita d’urgenza dal Presidio Ospedaliero Duilio Casula di Monserrato (CA) all’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma. La neonata ha viaggiato in una speciale culla termica, accompagnata dai genitori e da una equipe medica. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. Una volta arrivati all’Aeroporto di Ciampino, dove un’ambulanza era già in attesa della piccola, il Falcon 50 è tornando disponibile per il pronto impiego in caso di necessità. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CONDOR RIDUCE IL SUO PROGRAMMA DA AMBURGO PER L’ESTATE 2025 IN RISPOSTA ALL’AUMENTO DEI COSTI – Condor informa: “A causa dei costi notevolmente aumentati ad Amburgo, Condor sta adeguando il suo programma per l’estate 2025. Condor sta riducendo il suo programma di voli da Amburgo del 13% e annunciando la decisione di annullare la crescita pianificata nella sede con frequenze aggiuntive e destinazioni completamente nuove. I collegamenti per Samos in Grecia e Malaga in Spagna saranno completamente rimossi dal programma di volo, mentre i voli per Kos (Grecia) saranno notevolmente ridotti. Condor aveva anche pianificato di aggiungere un totale di quattro nuove destinazioni da Amburgo con diversi collegamenti settimanali, collegando così meglio la città anseatica al resto del mondo”. “Non stiamo solo tagliando la capacità ad Amburgo, ma anche la nostra crescita pianificata nell’estate 2025, una conseguenza logica della minaccia di un aumento completamente sproporzionato delle tariffe ad Amburgo”, afferma Peter Gerber, CEO di Condor. “Con questi costi notevolmente aumentati, non solo siamo costretti a spostare i voli da Amburgo ad altre località, ma anche ad aumentare i prezzi. Ciò è particolarmente deplorevole per i nostri clienti lì, soprattutto perché Amburgo aveva soluzioni affidabili che avrebbero impedito tale sviluppo. Finora, questo è fallito a causa della riluttanza dell’aeroporto a raggiungere un accordo con gli utenti dell’aeroporto”. Peter Gerber, che è anche President of the Federal Association of German Airlines (BDF), sottolinea che il caso di Amburgo mostra chiaramente che è necessaria una struttura dei costi competitiva in modo sostenibile nelle località aeronautiche tedesche. “Per raggiungere questo obiettivo, i politici devono urgentemente impostare la rotta per una correzione”. Condor è la terza compagnia aerea più grande nella località con i suoi voli da Amburgo. Il programma dei voli include destinazioni di vacanza in Grecia, Isole Baleari, Isole Canarie e nella terraferma spagnola, Madeira, Egitto, Italia, Algarve e Turchia.

ETIHAD AIRWAYS: LE STATISTICHE SUL TRAFFICO DI SETTEMBRE 2024 – Etihad Airways ha pubblicato le sue statistiche sul traffico per settembre 2024, mostrando un’altra solida performance mentre la stagione delle vacanze estive giunge al termine. La compagnia aerea ha accolto 1,6 milioni di ospiti durante il mese, raggiungendo un notevole average passenger load factor dell’88%. Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha affermato: “Il nostro numero di passeggeri a settembre ha registrato una crescita significativa rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, evidenziando il nostro continuo slancio positivo. Da inizio anno, Etihad ha accolto 13,6 milioni di passeggeri, segnando un sostanziale aumento del 35% rispetto all’anno precedente. A settembre 2024, il totale dei passeggeri su 12 mesi della compagnia aerea ammonta a 17,5 milioni, in aumento rispetto ai 10 milioni del 2022, sottolineando il ritmo della nostra crescita in meno di due anni. Nonostante l’espansione della nostra capacità rispetto al 2023, abbiamo mantenuto il nostro robusto passenger load factor dell’87% da inizio anno, dimostrando la continua preferenza per Etihad tra i viaggiatori. La nostra mappa delle rotte è aumentata fino a 76 destinazioni passeggeri, dalle 68 dello stesso periodo dell’anno scorso. Abbiamo annunciato due nuove rotte verso Praga e Varsavia a settembre e altre sono all’orizzonte, mentre continuiamo a mantenere la nostra promessa di crescita. L’espansione delle rotte è facilitata dalla crescita della nostra flotta anno dopo anno, che sta aumentando la reputazione di Abu Dhabi come connettore globale dell’aviazione e come destinazione principale per i turisti da tutto il mondo”.

LUFTHANSA TECHNIK: VIETJET INTRODUCE L’ELECTRONIC TECHNICAL LOGBOOK DI AVIATAR – VietJet Air, una delle compagnie aeree più grandi e in più rapida crescita in Vietnam, introduce l’electronic Technical Logbook (eTLB) di AVIATAR nelle sue operazioni tecniche per la sua flotta in crescita, che serve destinazioni domestiche e internazionali nella regione Asia-Pacifico (APAC). L’operatore ha ottenuto la CAAV (Civil Aviation Authority of Vietnam) approval per l’uso dell’eTLB sulla sua flotta di aeromobili Airbus A320/A321 e A330. VietJetAir è la prima compagnia aerea nella regione APAC a introdurre l’eTLB. Il lancio è stato soddisfacente, con la compagnia aerea che ha beneficiato della soluzione digitale di AVIATAR per i suoi cockpit and maintenance crews. Mr Le Anh Huy, Head of MOC at VietJet Air, ha affermato: “In VietJet, ci impegniamo sempre per raggiungere nuovi traguardi tecnologici, migliorare la qualità dei nostri voli e aumentare l’affidabilità e l’efficienza delle nostre operazioni. Con l’implementazione del Technical Logbook di AVIATAR, stiamo sostituendo il processo manuale e cartaceo di acquisizione dei problemi tecnici in volo e a terra. Sulla base della stretta collaborazione con il team AVIATAR, siamo convinti che la soluzione non solo migliorerà la comunicazione tra i nostri equipaggi e Tech Ops, ma aumenterà anche la nostra efficienza complessiva di manutenzione. L’applicazione del logbook digitale ci consente inoltre di ridurre il nostro impatto ambientale”. Frank Martens, Senior Director Sales and Customer Development of Digital Fleet Services at Lufthansa Technik, ha aggiunto: “Questa è una pietra miliare importante per noi, poiché VietJet Air è il nostro primo eTLB customer nella regione APAC e quindi un’ulteriore prova del valore aggiunto che le nostre soluzioni digitali apportano ai nostri clienti. Vorrei ringraziare VietJet Air per la grande fiducia nei nostri servizi e non vedo l’ora di continuare la nostra collaborazione. Un ringraziamento speciale va al nostro team AVIATAR per la passione e la flessibilità, mettono sempre al primo posto le esigenze dei nostri clienti e sviluppano i nostri prodotti di conseguenza”. L’electronic Technical Logbook di AVIATAR offre blocchi di testo precompilati e maschere di input automatizzate che catturano i problemi tecnici dell’aeromobile durante il volo e a terra. Sostituisce quindi le lunghe voci manuali nei libri cartacei e migliora la qualità dei dati e la trasparenza. La soluzione funziona con qualsiasi dispositivo hardware (ad esempio tablet, smartphone o computer desktop) e fornisce ai piloti l’accesso allo stato dell’aeromobile ovunque e in qualsiasi momento. Offre anche processi di backup in caso di problemi di connettività. La disponibilità dei dati in tempo reale, direttamente collegata all’M&E (maintenance and engineering) system, garantisce la manutenzione all’arrivo e consente una collaborazione pilota-manutentore senza interruzioni, con conseguente riduzione dei tempi di consegna e dei costi. Inoltre, la struttura dati standardizzata aiuta le compagnie aeree a ottenere informazioni sulle analisi delle tendenze.

CAMBIO COMANDO IN DUE ENTI DELL’AERONAUTICA MILITARE – Nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, presso l’Hangar Elicotteri del 31° Stormo di Ciampino, ha avuto luogo il passaggio di testimone alla guida del Centro Coordinamento Sicurezza A.M. tra il Colonnello Armando Treppiccioni, uscente, ed il Colonnello Giuseppe Longo, subentrante. Alla cerimonia, presieduta dal Capo del Reparto Generale Sicurezza dello Stato Maggiore Aeronautica Colonnello Antonio Genovese, hanno preso parte le Autorità Militari e Civili co-ubicate sul sedime di Ciampino, il personale del Centro ed una rappresentanza delle varie articolazioni distribuite sul territorio, i Nuclei Sicurezza e gli Uffici Sicurezza SAP (Special Access Program), nonché diversi ospiti militari e civili. Il Centro Coordinamento Sicurezza A.M. dipende dal Capo del Reparto Generale Sicurezza; i suoi compiti peculiari riguardano l’osservazione dei fenomeni afferenti il rispetto delle norme di sicurezza e la tutela del Segreto. Dal Comandante del Centro dipendono i Nuclei Sicurezza dislocati su tutto il territorio nazionale e gli Uffici Sicurezza SAP che si occupano della gestione degli aspetti connessi con la sicurezza del programma F-35. Giovedì 10 ottobre, presso l’aeroporto militare U. Gordesco di Furbara, si è svolta, alla presenza del Comandante della 1^ Brigata Aerea Operazioni, Generale di Divisione Riccardo Rinaldi, la cerimonia di avvicendamento al Comando del 17° Stormo Incursori tra il Colonnello Livio Albano, uscente, e il Colonnello Michele Anelli, subentrante. Il 17° Stormo ha il compito di selezionare, formare, addestrare e approntare per l’impiego operativo le Forze Speciali (FS) dell’Aeronautica Militare, ossia gli incursori AM. Garantire la disponibilità costante di distaccamenti operativi prontamente impiegabili per le Operazioni Speciali (OS) condotte sia in ambito single service, sia sotto l’egida del Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS). Assicurare incursori capaci di svolgere tutte le missioni comuni alle altre Forze Speciali, con le quali devono essere completamente intercambiabili, integrabili e interoperabili, con un compito aggiuntivo specifico, fondamentale e innovativo, quello di integrare e sincronizzare il potere aereo con le Operazioni Speciali attraverso l’orchestrazione di forze aeree e di superficie per fornire effetti sinergici su un obiettivo o una serie di obiettivi comuni in aderenza alla dottrina Special Operations Air to Land Integration (SOALI). Il 17° Stormo Incursori dipende dalla 1ª Brigata Aerea che, a sua volta, dipende dal Comando Squadra Aerea (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BRITTEN-NORMAN SI GARANTISCE INVESTIMENTI PER AUMENTARE LA PRODUZIONE DELL’ISLANDER ED ESPANDERE LE OPERAZIONI AFTERMARKET – Britten-Norman, il principale produttore di utility aircraft del Regno Unito, ha completato con successo il suo secondo round di finanziamenti, assicurandosi un capitale significativo da Beechlands Enterprises con sede in Irlanda del Nord. L’investimento accelererà la produzione dell’iconico aereo Islander e trasformerà il business aftermarket. Britten-Norman amplierà le operazioni di produzione nel Regno Unito fino a otto aerei all’anno nella prima fase. La produzione si concentrerà principalmente sulla unleaded piston version dell’Islander, con circa il 20% degli aerei consegnati come turboprops. Come parte dell’attenzione dell’azienda sulla produzione, investirà in strumenti e macchinari di produzione più avanzati, migliorando le capacità di produzione dei componenti. Questi aggiornamenti aiuteranno a ridurre i tempi di consegna, aumentare la produzione e migliorare i costi e l’efficienza complessivi. Come parte dell’investimento, Patrick Cowan, ex Deputy Chief Engineer presso il Belfast based aeroplane manufacturer Short Brothers, entrerà a far parte del board di Britten-Norman. Alison Rankin Frost, Director of Beechlands, ha affermato: “Siamo lieti di investire in Britten-Norman. Persone fantastiche, prodotti fantastici e, ora che abbiamo fornito più capitale, grandi prospettive”. William Hynett, CEO di Britten-Norman, ha commentato: “Questo gradito investimento da parte di Beechlands consentirà a Britten-Norman di completare il suo aircraft manufacturing repatriation programme, con il primo aereo destinato alle Isole Falkland. Ci concentreremo anche sulle nostre importanti international aftermarket operations, assicurando la nostra posizione a lungo termine come produttore di scelta per reliable, high-intensity, low-cost, short-field, sub-regional air transportation”.

LE COMPAGNIE AEREE DEL GRUPPO SATA CANDIDATE AI WORLD TRAVEL AWARDS – Le compagnie aeree del Gruppo SATA – SATA Air Açores e Azores Airlines – sono state nominate per la finale mondiale dei World Travel Awards 2024, dopo essersi distinte nella fase europea. Questa candidatura le posiziona tra le aziende leader del settore permettendo loro di competere su un palcoscenico globale. Sia SATA Air Açores sia Azores Airlines, entrambe compagnie aeree del Gruppo SATA, si sono distinte a marzo 2024 alla finale europea dei World Travel Awards, nelle categorie Europe’s Leading Regional Airline 2024 e Europe’s Leading Airline to North America 2024. Dopo questo risultato, si è ora passati alla finale globale, dove i vincitori in ogni regione si sfidano a livello internazionale. I World Travel Awards™ sono stati istituiti nel 1993 per riconoscere, premiare e celebrare l’eccellenza in tutti i settori chiave dell’industria dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità e sono riconosciuti a livello globale come il massimo segno distintivo dell’eccellenza nel settore. Questi premi evidenziano i risultati ottenuti dalle aziende e dalle regioni nel settore del turismo, rafforzando la visibilità e la credibilità dei loro brand tra i principali stakeholder del settore. Le votazioni online sono aperte fino al 20 ottobre. Le compagnie aeree del Gruppo sono elencate nelle categorie “World’s Leading Regional Airline 2024” e “World’s Leading Airline to North America 2024”. La finale è prevista per il 24 novembre 2024 e quest’anno si svolgerà sull’isola di Madeira.

MIT: ANCORA IN CRESCITA LA DOMANDA NEL SETTORE TRASPORTI – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa: “Cresce, anche nel secondo trimestre dell’anno, la domanda di mobilità nel Paese nel comparto trasporti, con la sola eccezione dei traffici passeggeri su traghetti. È quanto emerge dal Report trimestrale sulle tendenze della mobilità predisposto dalla Struttura Tecnica di Missione (STM) del MIT, sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio sulla mobilità di passeggeri e merci. Con riferimento alle abitudini di mobilità degli italiani, il rapporto rileva che nel secondo trimestre 2024 i traffici stradali di passeggeri e merci risultano superiori dell’1-4%, rispetto a quelli osservati nello stesso periodo dello scorso anno. In riferimento al trasporto ferroviario, a fronte di un’offerta di servizi di Alta Velocità (AV) e Intercity rispettivamente pari al +4% e +1%, il traffico passeggeri risulta superiore rispettivamente del 2% e 6%, tendenza confermata anche per il trasporto regionale. A fronte di un’offerta di voli aerei nazionali e internazionali incrementati del 10%, i traffici passeggeri e merci risultano aumentati del 12% e 19%, rispetto a quelli dello stesso periodo del 2023. Infine cala il traffico passeggeri su traghetti, mentre aumenta del 23% quello per le crociere. Il report analizza, inoltre, la distribuzione del traffico aereo di passeggeri e merci suddivisa per area geografica, di origine/destinazione, su dati elaborati dall’ENAC e i dati del Trasporto Pubblico Locale (TPL) elaborati dall’Osservatorio nazionale” (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

IL NUOVO A220 DI QANTAS ARRIVA A LAUNCESTON – L’Airbus A220 di QantasLink è atterrato oggi a Launceston, diventando la prima città al di fuori delle capitali australiane ad accogliere il nuovo aereo. Il volo inaugurale è atterrato alle 10:40 ed è stato operato dall’aereo di QantasLink denominato Koala, il secondo A220 ad unirsi alla flotta QantasLink all’inizio di quest’anno. Ci sono quattro aerei A220 attualmente operativi nel network Qantas, con il quinto previsto in arrivo a novembre. Gli A220 stanno sostituendo costantemente la Boeing 717 fleet di QantasLink, come parte del programma di rinnovo della flotta domestica di Qantas Group. Questo aereo è già operativo sui voli tra Melbourne e Hobart e inizierà a operare voli tra Sydney e Launceston da fine ottobre, mentre la compagnia aerea si avvicina al pensionamento dell’ultimo Boeing 717 entro la fine del mese. La CEO di QantasLink, Rachel Yangoyan, ha affermato: “Siamo entusiasti di portare il nuovo Airbus A220 a Launceston per la prima volta oggi. Abbiamo ricevuto ottimi feedback dai clienti sull’A220 da quando ha iniziato a volare sulla nostra rete all’inizio di quest’anno. Offre più spazio, finestrini più grandi, Wi-Fi veloce e sedili appositamente progettati che miglioreranno notevolmente l’esperienza di viaggio”.

RAYTHEON DIMOSTRA LE PERFORMANCE DI KuRFS E COYOTE CONTRO COMPLEX UAS THREATS – Raytheon, un’azienda RTX, ha dimostrato le capacità del Ku-band Radio Frequency Sensor, noto come KuRFS, del Coyote™ Block 2 kinetic effector e del Block 3 non-kinetic effector durante l’U.S. Army’s annual summer test period. Testando i requisiti contro high-speed, maneuvering targets, i sistemi hanno testato le loro detect and defeat capabilities come parte del Low, slow, small-unmanned aircraft Integrated Defense System, o LIDS, la go-to counter-drone solution dell’esercito. Il persistent, 360-degree KuRFS radar ha eccelso in uno stress test, rilevando e tracciando con successo uno sciame di unmanned aircraft vehicles. Coyote ha dimostrato tempi di ingaggio ridotti contro minacce multiple. I test hanno convalidato i miglioramenti software apportati a entrambi i sistemi. “Questi sistemi sono stati sviluppati per contrastare unmanned aircraft systems e progettati per incorporare facilmente aggiornamenti”, ha affermato Tom Laliberty, president of Land and Air Defense Systems at Raytheon. “Sfruttando costantemente le capacità e le performance comprovate di KuRFS e Coyote, le forze di terra in tutto il mondo possono ottenere un vantaggio significativo contro droni nemici”.

DARPA SCEGLIE SIKORSKY PER AGGIUNGERE AUTONOMIA AL BLACK HAWK – Sikorsky, una società Lockheed Martin, ha ricevuto un contratto da 6 milioni di dollari dalla Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) per installare l’ALIAS/MATRIX™ flight autonomy system dell’azienda sull’U.S. Army experimental fly-by-wire UH-60M Black Hawk® helicopter. Designato MX, il velivolo aggiornato consentirà al Combat Capabilities Development Command (DEVCOM) dell’esercito americano di testare e valutare un’ampia gamma di autonomy capabilities, da single pilot operation a fully uninhabited flight. “Gli autonomy-enabled aircraft ridurranno il carico di lavoro dei piloti, miglioreranno notevolmente la sicurezza del volo e daranno ai comandanti la flessibilità di eseguire missioni complesse in spazi di battaglia contesi e congestionati, di giorno o di notte in tutte le condizioni meteorologiche”, ha affermato Rich Benton, Sikorsky vice president and general manager. “I soldati faranno affidamento sugli elicotteri Black Hawk fino al 2070 e la modernizzazione dell’aeromobile oggi darà i suoi frutti per decenni sui velivoli attuali e futuri dell’Army Aviation”. Il MATRIX autonomy system costituisce il core del DARPA ALIAS (Aircrew Labor In-cockpit Automation System) program. Come parte di ALIAS nel 2020, Sikorsky ha fornito l’hardware e il supporto ingegneristico per aggiungere fly-by-wire flight controls all’MX aircraft. Se combinato con il MATRIX autonomy system, l’MX aircraft sarà una copia quasi esatta dell’UH-60A fly-by-wire Optionally Piloted Black Hawk helicopter di Sikorsky, il flying lab dell’azienda che ha testato la MATRIX autonomy per centinaia di ore di volo. Sikorsky integrerà il MATRIX system nell’elicottero MX nel 2025. L’aeromobile consentirà a DEVCOM di esplorare e maturare le applicazioni pratiche e il potenziale concept of operations di uno scalable autonomy system. La valutazione includerà l’assesment di diverse suite di sensori per percepire ed evitare minacce, ostacoli e terreno e svilupperà standard e specifiche di sistema interfacciati con il MATRIX system e il fly-by-wire flight control system. A luglio 2024, Sikorsky e DARPA hanno dimostrato come l’Optionally Piloted Black Hawk helicopter può essere facilmente pilotato e controllato da un operatore in cabina o a terra inserendo obiettivi di missione di alto livello tramite un tablet.

LOCKHEED MARTIN ANNUNCIA L’INIZIATIVA ModSTARTM – Lockheed Martin ha annunciato ModSTAR™, una nuova iniziativa trasformativa che sfrutta l’ingegneria basata su modelli per fornire nuovi prodotti più rapidamente e con aggiornamenti modulari pianificati, offrendo ai clienti capacità tempestive e in continua evoluzione. “ModSTAR condivide modelli digitali e hardware tra i programmi, trasformando il modo in cui supportiamo i requisiti dei clienti durante lo sviluppo di nuovi programmi, garantendo sistemi scalabili, flessibili e aperti per soddisfare le esigenze in continua evoluzione. Man mano che gli all-digital programs maturano, ModSTAR sta creando un catalogo hardware digitale di architetture di prodotti comuni e soluzioni hardware comprovate, integrando ARISE™, il digital engineering simulation environment di Lockheed Martin. ARISE offre una condivisione simile sul lato software, inclusi software di missione e hardware comune nel ciclo tramite un ambiente DevSecOps moderno e maturo. Inoltre, ARISE include una suite di simulazione e analisi dei dati completamente integrata con capacità di intelligenza artificiale/apprendimento automatico (AI/ML). Esempi recenti di applicazioni di successo di ARISE includono il recente annuncio di contratto per sviluppare strumenti di intelligenza artificiale per il programma AIR di DARPA e il programma PrSM annunciato lo scorso anno”, afferma Lockheed Martin.