Rolls-Royce pronta a fornire propulsione al FLRAA

Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce è un passo più vicina a fornire propulsione al next generation aircraft per l’U.S. Army. Il 2 agosto, il Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA) è diventato un official program of record quando l’esercito degli Stati Uniti ha annunciato la sua Milestone B decision, spostando il programma, guidato dal prime contractor Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., nella engineering and manufacturing development phase (leggi anche qui).

Come parte del Team FLRAA, Rolls-Royce fornirà una soluzione di propulsione completa per il tiltrotor aircraft, con due motori AE 1107F e un fully integrated system design. Il motore AE 1107F è la continua evoluzione della collaudata AE engine family, che fornisce le performance e l’affidabilità necessarie per alimentare le capacità di trasformazione del FLRAA“.

Cathy Welch, Program Director – FLRAA for Rolls-Royce Defense, ha affermato: “La Milestone B decision è una dimostrazione della forza del Team FLRAA e della fiducia che l’U.S. Army continua a dimostrare in questo importante programma di modernizzazione. Rolls-Royce è entusiasta di aver raggiunto questo traguardo storico con i nostri compagni di team Bell e U.S. Army e, mentre FLRAA entra nella engineering and manufacturing development phase, teniamo gli occhi puntati sulla fornitura di capacità rivoluzionarie all’U.S. Army”.

“Dal 2015 Rolls-Royce ha investito oltre 1 miliardo di dollari nella modernizzazione delle sue strutture di Indianapolis per fornire innovazione e produzione avanzata all’U.S. Army e ad altri clienti con manodopera americana. Il motore AE 1107F sarà prodotto, assemblato e testato a Indianapolis, il più grande stabilimento produttivo di Rolls-Royce negli Stati Uniti.

La AE engine family ha raggiunto 88 milioni di flight hours of service in tutto il mondo. Il motore AE 1107C ha completato 1,4 milioni di ore di volo con oltre due decenni di servizio sul V-22 Osprey. L’AE 1107F si baserà su quel pedigree collaudato per equipaggiare il FLRAA e fornire il doppio della velocità e il doppio dell’autonomia di qualsiasi traditional rotorcraft platform nella attuale U.S. Army fleet”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)