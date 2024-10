Al via il nuovo collegamento Lumiwings Foggia-Venezia

Dal prossimo 25 novembre Lumiwings opererà dall’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia la nuova tratta per l’aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia. Il collegamento avrà una frequenza bisettimanale, ogni lunedì e giovedì. Con la nuova programmazione su Venezia che si aggiunge alle tratte già operate per Milano, Bergamo e Torino, si completa l’offerta dei voli per il Nord Italia e i bacini interessati.

Questo il nuovo operativo dal 25 novembre:

Lunedì

Foggia 18:30 – Venezia 19:45

Venezia 20:30 – Foggia 21:45

Giovedì

Foggia 14:00 – Venezia 15:15

Venezia 16:00 – Foggia 17:15

“Siamo orgogliosi di questa nuova e importante programmazione per l’Aeroporto di Foggia”, commenta l’accountable manager di Lumiwings, Dimitrios Kremiotis. “Con la tratta per Venezia si amplia così il servizio da e per l’aeroporto Gino Lisa a copertura del nord-est Italia andando incontro alla forte richiesta da parte dei passeggeri”.

“Con l’annuncio del collegamento su Venezia si arricchisce di un altro tassello il mosaico delle destinazioni grazie al quale, in stretta sinergia con Lumiwings e la Regione Puglia, stiamo lavorando per la “rinascita” dell’aeroporto Gino Lisa. Venezia, al di là del fascino straordinario esercitato dalla città lagunare, è uno dei principali aeroporti italiani per traffico passeggeri e numero di destinazioni internazionali e intercontinentali collegate, oltre a servire un bacino ad alto potenziale economico, tra i più ricchi del nostro Paese. Peraltro, il nord – est, rappresenta storicamente per la Puglia, e il Gargano in particolare, uno dei principali mercati per flussi incoming, elemento di non trascurabile importanza che, di certo, potrà contribuire al successo del collegamento. Voglio sottolineare la collaborazione sempre più forte con il vettore con il quale condividiamo il grande impegno per conseguire il definitivo rilancio dello scalo: continueremo a operare, senza indugi, in questa direzione certi che, grazie a questo lavoro, presto potranno realizzarsi nuove opportunità per la comunità dauna e pugliese”, dichiara il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

“Con la nuova tratta Foggia-Venezia, facciamo un ulteriore passo avanti verso l’integrazione di Foggia, la Capitanata, il nord della Puglia e le limitrofe province campane, molisane e lucane con i principali snodi nazionali e internazionali”, dichiara l’assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese. “Collegare Foggia all’aeroporto Marco Polo di Venezia, il quarto più trafficato d’Italia e riconosciuto per la sua eccellenza nei servizi, in particolare per i viaggiatori cinesi, è una grande opportunità”, ha aggiunto Piemontese, sottolineando che lo scalo veneziano “non solo offre oltre 1.000 collegamenti settimanali verso destinazioni in tutto il mondo, ma rappresenta una porta d’accesso privilegiata per il turismo e per il commercio intercontinentale”.

L’assessore regionale ai Trasporti, Debora Ciliento, afferma: “Questo nuovo collegamento del lunedì e del giovedì tra Foggia e Venezia operato da Lumiwings a partire dal prossimo 25 novembre per la stagione invernale, è la conferma dell’impegno di Aeroporti di Puglia insieme alla compagnia di investire nell’Aeroporto Gino Lisa e di offrire sempre maggiori opportunità di crescita al territorio che sarà sempre meglio raggiungibile dalle maggiori città del nord Italia. Impegno condiviso e sostenuto dalla Regione Puglia”.

