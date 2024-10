Vueling indossa i galloni rosa per ricordare il “check” più importante, nella Giornata Mondiale Contro il Tumore al Seno

In occasione della Giornata Mondiale contro il Tumore al Seno (19 ottobre), Vueling, parte del gruppo IAG e che quest’anno festeggia il ventesimo anniversario, rinnova il sostegno all’Associazione Spagnola Contro il Cancro (AECC, Asociación Española Contra el Cáncer), con la quale collabora da più di otto anni, per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce attraverso screening periodici.

“Quest’anno, Vueling e l’Associazione hanno creato delle checklist ispirate a quelle impiegate dagli addetti ai lavori nel mondo dell’aviazione per ricordare l’importanza dell’“Early Check”: un gioco di parole che collega l’idea del check-in in volo con il check-up più importante, al fine di individuare precocemente il tumore al seno.

A ottobre, la compagnia aerea ha rivestito alcuni luoghi cardine (dai banchi del check-in alle sale equipaggio negli aeroporti), oltre ai poggiatesta dei sedili, con il messaggio ‘Se hai già effettuato tutti i controlli, non dimenticare di fare quello più importante’“, afferma Vueling

“Noi di Vueling ci impegniamo a contribuire alla società con iniziative che ne promuovano il benessere e la salute. Perciò, vogliamo ricordare a tutti che, così come facciamo una ‘checklist’ per essere sicuri di non dimenticare nulla per i nostri viaggi, allo stesso modo dobbiamo ricordare che il check-up medico è il ‘controllo’ più importante di tutti”, spiega Sandra Hors, Chief Corporate Affairs, Brand and Sustainability Officer di Vueling, “Con ‘Early Check’ vogliamo rimarcare l’importanza della diagnosi precoce per questo genere di malattia che colpisce milioni di persone, soprattutto donne, in tutto il mondo”.

“Apprezziamo molto la collaborazione di Vueling, perché ci aiuta nel nostro lavoro per migliorare la qualità di vita delle persone affette da tumore al seno e delle loro famiglie”, spiega Maribel Morales, Responsabile della Sostenibilità Economica dell’Associazione contro il Cancro di Barcellona. “Con la campagna ‘Early Check’, rimarchiamo l’importanza di sottoporsi agli screening precoci”.

“Questo ottobre, i piloti di Vueling si sono uniti alla campagna di sensibilizzazione decidendo volontariamente di indossare galloni (impiegati come distintivi in aviazione) rosa al posto dei tradizionali dorati, a seguito di un’azione promossa da una di loro.

Vueling e l’Associazione Spagnola Contro il Cancro collaborano dal 2016 su diverse iniziative di sensibilizzazione e di supporto a persone che soffrono di cancro. Ad esempio, Vueling fornisce il trasporto di bambini e famiglie che convivono con questa malattia nel corso di camping estivi organizzati dall’Associazione, per rendere più sopportabile la vita di chi affronta questa malattia. Dal 2022, inoltre, Vueling e l’Associazione promuovono la campagna “Early Check” per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione attraverso messaggi chiari rivolti ai passeggeri posti nelle aree della compagnia aerea”, conclude Vueling.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)