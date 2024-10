Brussels Airlines: 50.000 persone hanno votato per la prossima Belgian Icon, la giuria ha selezionato il vincitore tra i top 5

Brussels Airlines ha ricevuto oltre 50.000 voti per la prossima Belgian Icon. “I cinque design con il maggior numero di voti sono stati presentati a una giuria che ha selezionato il vincitore finale, che sarà annunciato all’inizio di novembre. I cinque design più popolari sono (in ordine casuale): Lucky Luke, the Atomium, Cycling, Poppies, Shrimp Fishers.

Ad agosto, Brussels Airlines ha lanciato un concorso: chiunque abbia la nazionalità belga o viva in Belgio poteva inviare un design per la prossima Belgian Icon. La compagnia aerea ha ricevuto non meno di 900 design. Una giuria interna ha selezionato 15 finalisti. Tra il 4 e l’11 ottobre, tutti hanno potuto votare il loro design preferito”, afferma Brussels Airlines.

“Siamo lieti di vedere così tante persone esprimere il proprio voto. È chiaro che il concorso Belgian Icon è stato “l’argomento di conversazione della città” in Belgio. Come operatore nazionale belga, vogliamo presentare con orgoglio il nostro paese al mondo e le nostre Belgian Icons svolgono un ruolo importante in questa strategia. Il concorso di design ha sfidato le persone in Belgio a riflettere su ciò che ci rende orgogliosi e su chi siamo come nazione. Siamo lieti di aver acceso quella discussione”, afferma Michel Moriaux, Head of Marketing, Brussels Airlines.

“Ecco i design che hanno ricevuto più voti, in ordine casuale: Lucky Luke – di Thibaud Van Elsué; The Atomium – di Thomas Faes; Leader (Cycling) – di Noah Stijnen; Flanders Fields (Poppies) – di Gertjan De Smet e Fries Vansevenant; Shrimp Fishers – di Allan Depaepe.

Brussels Airlines ha riunito una giuria per scegliere il design vincitore tra i cinque finalisti.

Ecco i membri della giuria: Sandra Kim, che ha vinto l’Eurovision Song Contest per il Belgio nel 1986; Alex Callier, degli Hooverphonic, la band che ha realizzato l’iconico safety video per Brussels Airlines; Philippe Geluck, dei famosi “Le Chat” cartoon; Michèle George, che ha vinto due medaglie d’oro durante i giochi paralimpici di Parigi 2024; Sandrine Corman, ex miss Belgio e conduttrice televisiva; Gabrielle Szwarcenberg, la stilista delle uniformi di Brussels Airlines; Elisia Poelman, pittrice, e Griet Aesaert, che ha la sua etichetta di borse firmate, entrambe hanno creato gli amenity kits per Brussels Airlines.

Anche Brussels Airlines aveva due membri nella giuria: il CEO Dorothea von Boxberg e Michel Moriaux, Head of Marketing”, prosegue Brussels Airlines.

“Abbiamo mostrato tutti i design all’intera giuria e abbiamo avuto un dibattito molto interessante. In seguito, ogni membro della giuria ha potuto votare individualmente il proprio design preferito. La giuria non è stata informata del numero di voti ottenuti dai design durante il concorso della scorsa settimana, per dare a tutti e cinque i design le stesse possibilità. Non è stata una decisione facile, poiché tutti i design dei cinque finalisti sono molto impressionanti e potrebbero essere delle grandi Belgian Icons”, afferma Michel Moriaux, Head of Marketing, Brussels Airlines.

Brussels Airlines svelerà il vincitore il 5 novembre.

“L’idea alla base delle Belgian Icons è quella di presentare il meglio del Belgio al mondo. Le Belgian Icons sono conosciute in tutto il mondo e rendono il volo ancora più divertente.

La prima Belgian Icon di Brussels Airlines, Rackham, è stata introdotta nel 2015 e rende omaggio a Tintin, il famoso fumetto belga.

Ad aprile di quest’anno, Amare è stato presentato al mondo. E’ la Belgian Icon più recente in collaborazione con il festival musicale Tomorrowland.

La terza Belgian Icon attualmente nella flotta è Trident, l’aereo ufficiale dei Belgian Red Devils e delle Red Flames, rispettivamente le squadre nazionali di calcio maschile e femminile.

Queste sono le precedenti Belgian Icons:

– Magritte ha fatto parte della flotta tra il 2016 e il 2021. L’aereo era un omaggio a René Magritte, il pittore surrealista belga.

– Aerosmurf ha fatto parte della flotta tra il 2018 e il 2023. Questo aereo ha preso forma durante un concorso di design organizzato da Brussels Airlines.

– Il pittore fiammingo Pieter Bruegel the Elder, una Belgian Icon del XVI secolo, ha viaggiato per il mondo tra il 2019 e il 2023”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)