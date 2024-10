Eve Air Mobility ottiene 88 milioni di dollari da BNDES per finanziare la produzione di eVTOL

Eve Air Mobility (Eve) ha annunciato di aver ottenuto un loan agreement da USD$ 88 milioni con la Brazil’s National Development Bank (BNDES) per finanziare lo sviluppo della electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft production facility dell’azienda a Taubaté, stato di San Paolo, Brasile. Nell’ambito del BNDES Mais Inovação program, il finanziamento rafforza l’impegno di BNDES nel supportare progetti innovativi e i progressi di Eve nel promuovere la decarbonizzazione e il settore della Urban Air Mobility (UAM).

“Siamo profondamente grati per il continuo supporto e la fiducia che BNDES ha dimostrato in Eve, mentre avanziamo nella nostra missione di reimmaginare la mobilità attraverso urban flight experiences efficienti e sostenibili. Questo finanziamento sarà determinante nell’istituzione del nostro impianto di produzione eVTOL, che non sarà solo il primo del suo genere in Brasile, ma anche alimentato da energia pulita e rinnovabile, in linea con il nostro impegno per la sostenibilità”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve.

Il finanziamento dell’impianto di produzione si basa sulla partnership di successo tra Eve e BNDES in seguito all’approvazione nel 2022 di una linea di credito da $92,5 milioni per supportare l’eVTOL development program di Eve.

“Questo finanziamento rafforza la solida posizione di cassa di Eve aggiungendo finanziamenti a lungo termine allineati al profilo della nostra azienda. Mentre portiamo avanti i nostri sforzi di sviluppo e produzione dell’eVTOL program, il nostro obiettivo rimane quello di fornire valore a lungo termine per i nostri azionisti con una struttura di capitale ottimale che mescola capitale proprio e debito”, ha affermato Eduardo Couto, CFO di Eve.

“Con una produzione totale prevista fino a 480 aeromobili all’anno, Eve prevede di espandere la capacità produttiva del sito su base modulare, con quattro moduli di pari dimensioni da 120 aeromobili all’anno. Ciò fornirà un approccio di investimento disciplinato ed efficiente in termini di capitale man mano che il mercato cresce.

Eve vanta il più grande backlog del settore, con lettere di intenti (LOI) per 2.900 eVTOL da 30 clienti in 13 paesi, che rappresentano un potenziale fatturato di 14,5 miliardi di dollari. Il suo velivolo utilizza otto eliche dedicate per il volo verticale e ali fisse per volare in crociera, senza modificare la posizione di questi componenti durante il volo. Il concept include un electric pusher powered con dual electric motors, che forniscono ridondanza di propulsione per garantire i massimi livelli di performance, sicurezza, dispatch reliability e bassi costi operativi”, afferma Embraer.

“L’azienda ha selezionato tutti i principali fornitori del suo eVTOL e ha lanciato il suo primo full-scale prototype lo scorso luglio. Mentre Eve avanza nella successiva fase di sviluppo, il suo prototipo eVTOL ha eseguito una serie di test progettati per valutare meticolosamente ogni aspetto delle operazioni e delle performance del velivolo, dalle capacità di volo alle caratteristiche di sicurezza.

Eve sfrutta i 55 anni di esperienza di Embraer nella progettazione, certificazione e produzione di velivoli all’avanguardia. I suoi clienti trarranno inoltre vantaggio dall’accesso a una rete globale di assistenza e supporto esistente, fondamentale per garantire operazioni UAM affidabili, sicure ed efficienti”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)