Embraer mostra le sue soluzioni alla Japan International Aerospace Exhibition

Embraer, il terzo produttore di aeromobili al mondo, presenterà i suoi aeromobili e le soluzioni innovative del suo commercial aviation and defense portfolio alla Japan Aerospace Exhibition dal 16 al 19 ottobre 2024. L’azienda presenterà la sua rinomata famiglia di aeromobili commerciali E-Jets, il multi-mission C-390 Millennium airlifter e le air mobility solutions di Eve Air Mobility, un’azienda indipendente fondata da Embraer.

“Siamo onorati di essere all’edizione 2024 della Japan International Aerospace Exhibition”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “Il Giappone è un mercato importante per noi e ospita una grande flotta di E-Jets. Non vediamo l’ora di contribuire ulteriormente all’industria aerospaziale del paese”.

“Embraer riconosce le esigenze uniche del mercato aerospaziale giapponese ed è impegnata a fornire soluzioni aeronautiche che offrano un valore eccezionale. Con 47 first-generation E-Jets che collegano già oltre 30 città in tutto il paese tramite Japan Airlines e Fuji Dream Airlines, gli E-Jets hanno dimostrato di essere ideali per il mercato giapponese, da quando il primo E-Jet ha iniziato le operazioni nel paese 15 anni fa. L’ultima 12-month average reliability è del 99,83% e l’utilizzo è fino a sette voli al giorno, con un average turnaround time di 30 minuti.

Embraer prevede una forte domanda di aeromobili nel segmento fino a 150 posti in Giappone nei prossimi 20 anni, guidata dalla sostituzione di aeromobili più vecchi e dal dimensionamento corretto di larger narrow-body fleets”, afferma Embraer.

“Di recente Embraer ha introdotto miglioramenti significativi alla sua famiglia di aeromobili E175 ed E-Jets E2:

Enhanced E175 experience: l’E175 incorporerà funzionalità avanzate presenti sull’E2 come vani portaoggetti più grandi, illuminazione della cabina d’atmosfera, nuovi sedili Recaro e connettività satellitare multibanda. Entro il 2026, la Ku and Ka band satellite connectivity sarà disponibile per il retrofit. Inoltre, data transfer solutions and the weather radar saranno aggiornati per adattarsi alle capacità dell’E2, consentendo la trasformazione digitale e il recupero wireless dei flight data. Il next generation weather radar fornisce turbulence detection and alert, predictive windsheer detection, 3-D volumetric scanning.

E2 family advancements: la E2 family trae vantaggio da un consumo di carburante migliorato, extended range, engine time on wing incrementato, cabin optimizations. Il rivoluzionario E2 Enhanced Take Off System (E2TS), il primo per il settore, ottimizzerà le takeoff performance, riducendo la required field length e il pilot workload. Ciò significa più payload e maggior range dagli aeroporti difficili.

L’impegno di Embraer per il miglioramento continuo garantisce che la sua E-Jets family rimanga all’avanguardia nel settore, offrendo performance, affidabilità e valore eccezionali sia alle compagnie aeree che ai passeggeri.

Inoltre, il C-390 Millennium multi-mission military transport aircraft può portare vantaggi al settore della difesa e della sicurezza giapponese. Con un payload di 26 tonnellate, una velocità massima di 470 nodi, sistemi all’avanguardia e la capacità di operare su piste non asfaltate, il C-390 è una soluzione versatile per varie missioni, tra cui cargo transport, peacekeeping operations, medical evacuation, disaster management, air to air refueling. L’attuale flotta di velivoli C-390 a livello globale ha accumulato oltre 14.000 ore di volo, un mission capability rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria. Il C-390 è stato selezionato da Corea del Sud, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Portogallo e Brasile”, prosegue Embraer.

“Questa stessa dedizione nel fornire soluzioni innovative si riflette nell’impegno di Embraer per il futuro dell’aerospazio giapponese attraverso Eve Air Mobility. L’azienda, nata dall’incubatore di innovazione Embraer, Embraer-X, sta contribuendo attivamente allo sviluppo di un solido advanced air mobility (AAM) ecosystem in Giappone. Come membro del Japan’s Advanced Air Mobility Public-Private Committee, Eve sta lavorando a stretto contatto con il Japanese Ministry of Economy, Trade & Industry e il Ministry of Land, Infrastructure, Transport & Tourism su AAM regulations and policies per il Giappone.

Nel 2023 è stato annunciato che la giapponese Nidec Corporation ed Embraer formeranno una joint venture per sviluppare Electric Propulsion Systems per il settore aerospaziale. Questa JV unisce le sinergie complementari e le distinte aree di competenza di due aziende di ingegneria di livello mondiale per guidare una nuova era di mobilità aerea.

L’Electric Propulsion System launch-customer della JV sarà Eve Air Mobility, che svilupperà il suo Electric Vertical Takeoff and Landing (eVTOL) vehicle.

La partecipazione di Embraer alla Japan Aerospace Exhibition evidenzia la sua visione a lungo termine per il mercato giapponese e il suo impegno nel fornire soluzioni aerospaziali innovative e sostenibili che avvantaggiano la nazione e la regione più ampia”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)