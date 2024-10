News Brevi – 15.10.2024

SOCCORSO AEREO: ELICOTTERO HH-139B DEL 15° STORMO RECUPERA UN ESCURSIONISTA INFORTUNATO DULLE MADONIE – Nella serata di lunedì 14 ottobre un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Trapani, è intervenuto per effettuare il recupero di un escursionista infortunato nella zona di Pizzo Catarineci, sulle Madonie. L’equipaggio in prontezza d’allarme, che ha aveva ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), si è dapprima diretto sull’aeroporto di Boccadifalco per prelevare un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, per dirigersi successivamente sul luogo del recupero e procedere al recupero dell’uomo. Giunti sul luogo dell’incidente, lo specialista del SASS e l’aero-soccorritore dell’Aeronautica Militare si sono calati col verricello e hanno raggiunto l’uomo. Dopo averlo immobilizzato ed assicurato sulla barella è stato issato a bordo dell’elicottero militare. L’equipaggio si è così diretto nuovamente all’aeroporto di Boccadifalco dove ad attendere l’infortunato c’era un’ambulanza del 118. Il 15° Stormo garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno sia di notte. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita, mentre in estate svolgono anche attività Antincendio Boschivo (AIB) nell’ambito degli assetti forniti dalla Difesa per questa campagna. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma), l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia (Ravenna). I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, oltre che dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

WIZZ AIR SOSPENDE TEMPORANEAMENTE I VOLI DA E PER TEL AVIV FINO AL 14 GENNAIO – Wizz Air informa: “A causa della delicata situazione in corso nella regione, Wizz Air sospende temporaneamente i voli da e per Tel Aviv fino al 14 gennaio 2025 incluso. Wizz Air si rammarica per i disagi causati ai viaggiatori a causa di circostanze straordinarie al di fuori del controllo della compagnia aerea e offre ai clienti coinvolti un rimborso completo in crediti WIZZ o nella forma di pagamento originale, oppure opzioni di riprenotazione gratuite. Se i clienti hanno prenotato tramite un’agenzia di viaggi online o un’altra terza parte, dovranno contattarla per ricevere il rimborso o riprenotare un volo alternativo”.

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH DI 24 ORE CON SCONTO DEL 15% – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (15 ottobre) una promozione flash che offre uno sconto del 15% sulle tariffe per viaggi da oggi fino al 18 dicembre. La promozione flash del 15% di Ryanair è disponibile per la prenotazione fino alla mezzanotte di stasera (15 ottobre) solo su ryanair.com”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha affermato: “Halloween è quasi arrivato e quale modo migliore per celebrare questa spettrale ricorrenza se non con un viaggio in una delle città più spaventose d’Europa. E con la nostra promozione flash del 15% disponibile su ryanair.com fino alla mezzanotte di stasera (15 ottobre), Ryanair offre terrificanti tariffe basse per le fughe di Halloween dei nostri clienti”.

ENAC PRESENTE IN UMBRIA AL PRIMO G7 INCLUSIONE E DISABILITA’ – L’Enac, su invito del Ministro per le Disabilità, On. Alessandra Locatelli, partecipa al G7 Inclusione e Disabilità, evento inaugurato oggi ad Assisi, promosso dall’Italia per lanciare un messaggio di condivisione e di pace e che, per la prima volta, vedrà riuniti i Ministri delle economie più avanzate al mondo che si occupano di disabilità e di inclusione. L’Enac, con una delegazione guidata dal Vice Direttore Generale, Fabio Nicolai, è presente con personale professionale e con uno stand presidiato dal Direttore Tutela dei Diritti del Passeggero, Mark De Laurentiis, a cui questa mattina ha fatto visita il Ministro Locatelli.

DRONI: L’AVIAZIONE DEL FUTURO ALLA FIERA “ZEROEMISSION MEDITERRANEAN” – Droni per la sorveglianza aerea e il trasporto di merci, scooter volanti monoposto a decollo e atterraggio verticali, aerei a propulsione elettrica per la formazione dei futuri piloti. Saranno questi i principali protagonisti di “Air Mobility Show”, seconda edizione del salone sulla mobilità aerea avanzata e il volo elettrico, che apre domani 16 ottobre alla Fiera di Roma nell’ambito di “ZeroEmission Mediterranean 2024”, la fiera internazionale dedicata alle tecnologie del fotovoltaico e delle energie rinnovabili. Sempre all’interno di questa fiera, domani pomeriggio si svolgerà anche il convegno “Volo futuro” sulle prospettive dell’aviazione elettrica, mentre giovedì 17 è prevista la “Roma Drone Conference 2024”, decima edizione della conferenza professionale sul settore dei droni e della mobilità aerea innovativa. “Roma si prepara ad ospitare questo importante evento fieristico e congressuale sul futuro dei droni e dell’aviazione”, conferma Luciano Castro, direttore di Roma Drone Conference e di Air Mobility Show, “che vedrà i nostri cieli sempre più affollati di nuovi velivoli elettrici e senza equipaggio per il trasporto di merci e di passeggeri”. Diverse le novità che saranno presentate alla “Roma Drone Conference”. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) illustrerà, con la partecipazione anche del direttore generale Alessio Quaranta, il nuovo Regolamento VCA (Vertical takeoff and landing Capable Aircraft), che disciplina le operazioni di volo con i nuovi velivoli a decollo e atterraggio verticali e definisce i requisiti per i futuri vertiporti. L’Aero Club d’Italia, alla presenza del direttore generale gen. Roberto Boi, annuncerà invece la normativa per l’utilizzo dei nuovi multicotteri pilotati per il volo da diporto sportivo, mentre D-Flight (gruppo ENAV) mostrerà come sarà riorganizzato il traffico aereo nei nostri cieli con l’imminente arrivo di droni e aerotaxi per il trasporto di merci e passeggeri. Il programma della conferenza sarà articolato in due sessioni: “L’Italia dei droni 2024: bilancio e prospettive del mercato UAS (Unmanned Aerial Systems)” e “Innovative Air Mobility in Italia: trasporto merci e passeggeri con UAS e eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing)”. Prevista anche la presentazione in anteprima della ricerca di PwC Strategy& Italia sul mercato dei droni e della mobilità aerea avanzata.

PATRIMONIO STORICO: LA SVAM DI TARANTO OSPITA IL CONVEGNO DEDICATO ALLO STORICO PALAZZO BRASINI – Venerdì 11 ottobre la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare (SVAM) ha ospitato un importante Convegno dal titolo “Il Palazzo dell’Aviazione dell’ex idroscalo Luigi Bologna a Taranto”. L’evento si è svolto nelle Sale del Circolo dell’Idroscalo dove il Colonnello Alessandro Del Buono, Comandante della SVAM, ha accolto ospiti e autorità del mondo accademico, civile e militare, tra i quali il Generale Ispettore Capo Giancarlo Gambardella, Direttore della Direzione Generale dei Lavori del Ministero della Difesa, il Generale Div. Michele Giovanni Caccamo, Capo Divisione Patrimonio di Difesa Servizi S.p.A. e il Brigadier Generale Stefano Cimichella del Servizio Infrastrutture del Comando Logistico. Il convegno, incentrato sulla storia e sulle prospettive future dello storico Palazzo, meglio conosciuto col nome del suo autore, l’architetto Armando Brasini, ha riacceso i riflettori sul monumentale edificio di grande pregio artistico e architettonico che l’Aeronautica Militare custodisce dal 1925 e che ha ospitato al suo interno i vari comandi militari succedutisi presso l’Idroscalo tarantino. Attualmente, poiché non utilizzato dall’Aeronautica Militare per i suoi scopi istituzionali, il Palazzo è stato inserito in uno specifico Bando pubblico di Difesa Servizi S.p.A. che si pone l’obiettivo di valorizzare numerosi siti di proprietà della Difesa; in tale contesto 33 immobili tra caserme, ville e fari saranno affidati in concessione, per un periodo massimo di 50 anni, a gestori e operatori economici interessati alla riconversione e all’apertura degli stessi per finalità quali ospitalità, eventi ricreativi e sportivi o iniziative legate alla promozione dell’arte e della cultura. Durante il convegno è stata inoltre presentata una mostra dal titolo “Il Genio Aeronautico e l’Idroscalo di Taranto” nella quale è stato possibile apprezzare uno stralcio dei lavori realizzati in occasione del Centenario del Corpo del Genio Aeronautico celebrato nel 2023. Tali opere, eseguite a cura del Comando Logistico dell’A.M., sono state affiancate da alcuni studi ed elementi conoscitivi prodotti dalle Università di Salerno e della Basilicata che, con gli studenti delle rispettive facoltà di Ingegneria Edile ed Architettura, hanno sviluppato importanti progetti che potrebbero essere utilizzati per il recupero e la valorizzazione del Palazzo a favore della collettività (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DASSAULT AVIATION: IN ARRIVO LA 19° EDIZIONE DELLO STUDENT AEROSPACE CHALLENGE – Dassault Aviation informa: “In arrivo la 19a edizione dello Student Aerospace Challenge, sponsorizzato da Dassault Aviation. Il Challenge è stato lanciato nel 2006 dall’Astronaute Club Européen (ACE). I suoi attuali partner industriali e istituzionali sono: ArianeGroup, Dassault Aviation, l’European Space Agency (ESA) e il Musée de l’Air et de l’Espace. È aperto a tutti gli studenti dei paesi membri europei dell’ESA e offre l’opportunità di partecipare al lancio di un manned suborbital vehicle, che si spingerà fino a un’altitudine di 100 km. La competizione offre l’opportunità di studiare ed esplorare vari aspetti di un veicolo suborbitale o spaziale, tra cui progettazione, propulsione riutilizzabile, economia, medicina e ambiente. C’è tempo fino al 31 ottobre 2024 per registrarsi, creare il team da 2 a 5 membri e aggiungere un progetto sulla frontiera dello spazio al curriculum”.

DELTA CELEBRA 20 ANNI DI SERVIZIO A SANTO DOMINGO – Delta informa: “Delta Air Lines celebra 20 anni di servizio a Santo Domingo, un traguardo che evidenzia la nostra dedizione nel collegare le vivaci culture degli Stati Uniti e della Repubblica Dominicana. Dal 2004, Delta ha trasportato con orgoglio oltre 16 milioni di passeggeri da e per la Repubblica Dominicana, di cui oltre 6 milioni solo da Santo Domingo. Attualmente, Delta opera voli giornalieri da Atlanta e tre volte al giorno dal JFK di New York, con l’intenzione di aumentare a quattro voli giornalieri nella seconda metà di dicembre 2024. Nel primo trimestre 2025 Delta aumenterà la capacità a Santo Domingo di circa il 10% anno su anno, come risultato dell’aumento delle frequenze da JFK. Nel complesso, Delta sta espandendo le sue operazioni nella Repubblica Dominicana del 17% nello stesso periodo, servendo tutte e quattro le principali destinazioni con mainline aircraft: Santo Domingo (SDQ) – da ATL e JFK; Santiago Airport (STI) – solo da JFK; Punta Cana (PUJ) – da ATL, BOS, DTW, JFK e MSP; Puerto Plata (POP) da ATL – nuovo servizio stagionale a partire dal 23 novembre 2024. Questo segna il primo ritorno di Delta a Puerto Plata da aprile 2011”. “Negli ultimi due decenni, Delta ha fornito con orgoglio un servizio sicuro e affidabile a milioni di clienti in viaggio tra gli Stati Uniti e Santo Domingo”, ha affermato Agustin Durand, General Manager of Sales for Central America, Argentina, and the Caribbean. “Guardiamo avanti ai prossimi 20 anni mentre continuiamo a crescere e rafforzare il collegamento tra queste due regioni vivaci”. “L’impegno di Delta nei confronti della Repubblica Dominicana va oltre i trasporti, è anche radicato nella costruzione di relazioni durature con le comunità locali, nel supporto allo sviluppo economico e nell’investimento nel futuro dell’aviazione nella regione”, conclude Delta.

LUFTHANSA TECHNIK E PHILIPPINE AIRLINES COLLABORANO SU AIRFRAME RELATED COMPONENTS – Lufthansa Technik e Philippine Airlines (PAL) continuano a rafforzare la loro partnership a lungo termine. La compagnia di bandiera delle Filippine e Lufthansa Technik Shenzhen (LTS) hanno firmato un Airframe Related Components services contract for Airbus A321ceo nacelles. L’accordo include maintenance, repair, and overhaul (MRO) nonché spare unit support per V2500 engine’s inlet cowling. Questa nuova collaborazione tra la sussidiaria di Lufthansa Technik in Cina e la compagnia aerea con base a Manila dovrebbe iniziare i lavori di manutenzione entro la fine di quest’anno. Philippine Airlines e Lufthansa Technik collaborano in varie MRO areas da oltre due decenni. All’inizio di quest’anno, la compagnia aerea ha scelto di rinnovare la sua partnership con Lufthansa Technik in Engine Maintenance Services. Questo rinnovo integra gli accordi esistenti per il Total Component Support (TCS) per la flotta Boeing 777 di PAL, insieme ai Base Maintenance Services forniti da Lufthansa Technik Philippines. Inoltre, Lufthansa Technik Shenzhen, specializzata in advanced repairs of composite and bonded materials utilizzati nelle aircraft structures, e Philippine Airlines stanno già collaborando per component repairs. “Siamo lieti di annunciare la nostra nuova collaborazione con Lufthansa Technik su Airframe Related Components. Questa partnership non solo avvantaggerà Philippine Airlines garantendo l’affidabilità e la sicurezza della nostra flotta, ma rafforzerà anche il rapporto tra le due aziende”, ha affermato Alvin Kendrich O. Limqueco, Philippine Airlines’ Senior Vice President and Chief Supply Chain Officer. Jens Michel, Vice President Sales North East Asia at Lufthansa Technik, ha affermato: “Grazie a Philippine Airlines per aver continuato ad affidarci la vostra attività. Siamo sempre impegnati a fornire servizi eccezionali e siamo entusiasti di rafforzare ulteriormente la nostra partnership di successo con Philippine Airlines attraverso questa collaborazione”.

JJV: NUOVI CONTRATTI PER LA LWLCU – L’U.S. Army ha assegnato alla joint venture Javelin (JJV) due contratti di produzione per un totale di 267 milioni di dollari per la Lightweight Command Launch Unit (LWCLU). Questi contratti supportano le U.S. Army and Foreign Military Sales per Estonia, Latvia and Lithuania. “Con questi ultimi Javelin contract, presenteremo la Javelin LWCLU a U.S. Army, U.S. Marine Corps e i loro alleati”, afferma Andy Amaro, JJV president and Javelin program director at Raytheon, an RTX business. “Raggiungere la piena produzione per la LWCLU è un traguardo significativo che consentirà di ottenere efficienze sui costi, ridurre i rischi e, soprattutto, accelerare i tempi di consegna”. Javelin è sviluppato e prodotto dalla JJV tra Raytheon a Tucson, Arizona e Lockheed Martin a Orlando, Florida.

RTX DIMOSTRA NUOVE CAPACITA’ ALL’EDGE EVENT – Collins Aerospace e Raytheon, aziende di RTX, hanno presentato insieme nuove capacità all’U.S. Army Experimental Demonstration Gateway Event (EDGE). Queste capacità hanno consentito ai Launched Effects di collaborare ed eseguire una missione, unendo collaborative vehicle autonomy con human on-the-loop command. Launched Effects è un termine di capacità che descrive small, uncrewed aircraft che possono essere lanciati da terra, da piattaforme aeree o da altri veicoli. Il team RTX ha dimostrato due collaborative autonomy solutions. Collins ha dimostrato il suo RapidEdgeTM mission system e il set di strumenti software che consentono la collaborazione tra un team di uncrewed aerial vehicles con vari payload che volavano come launched effects surrogates. Raytheon ha implementato autonomy capabilities precedentemente sviluppate tramite il Collaborative Operations in Denied Environment government program e ha mostrato le Launched Effects capabilities sviluppate per la Coyote® family of unmanned aircraft systems.

LOCKHEED MARTIN SI AGGIUDICA CONTRATTI PER SVILUPPARE IL GEN 3 RFI SYSTEM PER L’ELICOTTERO APACHE – Lockheed Martin ha ricevuto un contratto dall’Apache Attack Helicopter Project Management Office (con l’Apache Sensors Product Office responsabile della gestione del programma) per sviluppare il Gen 3 Radar Frequency Interferometer (RFI) / Radar Warning Receiver (RWR) APR-48B system per l’U.S. Army Apache helicopter fleet. Il Gen 3 RFI system fornirà significativi miglioramenti delle capacità abilitati da advanced microelectronics. Questo sviluppo è il passo successivo nella storia trentennale di Lockheed Martin nello sviluppo e nella produzione con successo dei Gen 1 RFI and Gen 2 RFI systems per l’Apache. Il Gen 3 RFI system si baserà sulla tecnologia sviluppata come risultato della collaborazione in corso di Lockheed Martin con Intel, Altera, una società Intel, Booz Allen Hamilton e l’Office of the Under Secretary of Defense for Research and Engineering (OUSD R&E) nell’ambito dei Trusted and Assured Microelectronics (T&AM) program’s Stimulating Transition for Advanced Microelectronics Packaging (STAMP) and State-of-the-Art Heterogeneous Integration Packaging (SHIP) projects. “Questo risultato è in linea con la strategia di Lockheed Martin di collaborare con aziende di microelettronica commerciali e utilizzare la nostra competenza in materia per fornire ai nostri clienti soluzioni rivoluzionarie che massimizzano la capacità, riducendo al minimo dimensioni, peso, potenza, costi e tempi di sviluppo”, ha affermato Deon Viergutz, Spectrum Convergence vice president at Lockheed Martin.

NASCE LA JOINT VENTURE LEONARDO RHEINMETALL – Leonardo informa: “Al via la joint venture tra Leonardo e Rheinmetall con l’obiettivo di formare un nuovo nucleo europeo per lo sviluppo e la produzione di veicoli militari da combattimento in Europa. Le società avevano già firmato un corrispondente Memorandum of Understanding (MoU) all’inizio di luglio 2024. Rheinmetall AG e Leonardo S.p.A. saranno azionisti paritari (50% ciascuno) della nuova società Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV), che avrà sede legale a Roma e sede operativa a La Spezia. Il perfezionamento degli accordi e la costituzione della società, attese entro il primo trimestre 2025, sono soggetti alle usuali autorizzazioni regolamentari per operazioni di questa natura. Obiettivo primario della joint venture è lo sviluppo industriale e la successiva commercializzazione del nuovo Main Battle Tank italiano (MBT) e della nuova piattaforma Lynx per il programma Armored Infantry Combat System (AICS) nell’ambito del programma per i sistemi terrestri dell’Esercito Italiano. È previsto anche lo sviluppo e la produzione di altri veicoli di questa famiglia, come veicoli da recupero, da ingegneria e da posaponti. Entrambi i partner si aspettano inoltre che i loro prodotti congiunti offrano ampie opportunità di vendita sui mercati internazionali”. “Per la joint venture è stata concordata una ripartizione del lavoro 50:50, con il 60% delle attività da svolgere in Italia, incluso integrazione, test di omologazione, attività di consegna e supporto logistico. Nell’ambito dei programmi MBT e AICS, i sistemi di missione, le suite elettroniche e l’integrazione delle armi saranno sviluppati e prodotti da Leonardo secondo i requisiti del cliente italiano. Rheinmetall ha già una vasta presenza in Italia operando con tre marchi e con un totale di circa 1.500 dipendenti in cinque siti in Italia per circa 1 miliardo di euro di vendite”, conclude Leonardo.

SAS PRESENTA LE DESTINAZIONI PIU’ AMBITE PER LE VACANZE AUTUNNALI IN SCANDINAVIA – SAS informa: “Durante le vacanze autunnali i viaggiatori danesi sono attratti sia dal sole che dalle grandi città. Ciò emerge chiaramente da un report di SAS, che mostra esattamente quali destinazioni spingono i danesi a fare le valigie e viaggiare durante la settimana di vacanza più popolare dell’autunno. Le classiche grandi città di Londra, Milano e Parigi sono ancora tra le destinazioni europee più popolari per i danesi durante le vacanze autunnali. SAS nota anche un crescente interesse per città come Monaco, Zurigo e Firenze, il che sottolinea la crescente curiosità per le nuove gemme europee. Sempre più persone sognano più lontano: New York, Boston e Los Angeles sono in cima alla lista. Per quei viaggiatori che desiderano viaggiare più lontano, gli Stati Uniti rimangono una delle scelte più popolari. Anche quest’anno i viaggiatori svedesi sono attratti sia dal sole che dalle grandi città. Il report di SAS mostra quali destinazioni spingono gli svedesi a preparare le valigie. In cima alla lista ci sono favoriti senza tempo come Malaga, Londra e New York. Quest’anno Amburgo e Milano hanno visto un incremento tra i viaggiatori svedesi, con aumenti marcati rispetto allo scorso anno. Tuttavia, le metropoli di Londra, Parigi e Amsterdam sono le tre grandi città dell’UE in cima alla lista degli svedesi. SAS vede un aumento di interesse anche in altre grandi città europee. I viaggiatori che prendono il volo per un altro continente continuano ad avere come preferiti gli Stati Uniti. I norvegesi sono volati in massa a Londra, Bruxelles, Amsterdam, Milano e Parigi durante le vacanze autunnali, mentre New York è rimasta la meta preferita per chi voleva attraversare l’Atlantico. Allo stesso tempo, sono comparsi nuovi preferiti di viaggio con una popolarità chiaramente crescente”.

AIRBUS: NUOVE TECNICHE E MATERIALI RIVOLUZIONERANNO LA PRODUZIONE DI AEROSTRUTTURE – Airbus informa: “Clean Sky 2 è una ambiziosa public-private partnership sostenuta dall’UE, il cui obiettivo principale è quello di aiutare a ridurre le emissioni di CO2, ossidi di azoto e rumore degli aeromobili fino al 30%, in linea con l’European Green Deal. Lanciato nel 2014, il Multifunctional Fuselage Demonstrator (MFFD) rientra nella Large Passenger Aircraft platform di Clean Sky 2. Lungo otto metri e largo quattro, è realizzato in gran parte con compositi termoplastici. Esaminando la fattibilità di questi polimeri come materiale strutturale, l’MFFD è diventato effettivamente un trampolino di lancio per accelerare la produzione di aeromobili, migliorando così la competitività dell’industria aerospaziale europea. Una fusoliera contiene anche sistemi elettrici, meccanici, pneumatici e idraulici vitali. Montare i sistemi una volta completata la fusoliera aggiunge costi e tempi alla produzione. I sistemi sono anche pesanti. Una fusoliera più leggera e più semplice da produrre aiuta a contrastare queste penalità. I termoplastici possono consentire questo, in gran parte perché i pesanti elementi di fissaggio che uniscono le sezioni metalliche convenzionali della fusoliera non sono più necessari o il numero necessario è molto inferiore. Conosciuti anche come carbon fibre-reinforced thermoplastic polymer composites (CFRTP), i termoplastici sono modellabili ad alte temperature. Quindi si solidificano durante il raffreddamento. La loro introduzione potrebbe portare a un risparmio di peso strutturale di oltre il 10% per aeromobile, se una tipica sezione della fusoliera viene combinata in modo intelligente con cabin and cargo technologies. I compositi CFRTP offrono anche un vantaggio più immediato: sono più semplici da riutilizzare e riciclare rispetto ai componenti metallici o in fibra di carbonio”. “L’MFFD è costituito da due gusci semicilindrici, o moduli, che costituiscono la canna della fusoliera. Il modulo inferiore è pre-equipaggiato con sistemi e cavi, quello superiore con alcuni equipaggiamenti di cabina. I materiali termoplastici consentono di assemblare questi moduli utilizzando nuovi metodi, ciascuno testato sull’MFFD. I metodi dirompenti dell’MFFD potrebbero consentire un CFRTP composite fuselage build rate fino a 100 unità al mese, che è la zona target per un futuro single aisle aircraft. Oltre ai vantaggi economici, l’architettura avanzata della nuova fusoliera, il peso inferiore e la maggiore efficienza produttiva contribuirebbero a ridurre le emissioni del ciclo di vita, in linea con gli obiettivi di Clean Sky 2. Dal completamento, il dimostratore è stato ospitato presso lo ZAL Centre of Applied Aeronautical Research di Amburgo. E’ stato assemblato presso il Fraunhofer Institute vicino a Stade. Airbus ha ampie strutture in entrambe le città tedesche. Le innovazioni dell’MFFD sono una storia di successo interamente europea. Airbus è uno dei 13 principali partner che hanno costituito il consorzio, tra cui SAAB, GKN Fokker, il German aerospace lab DLR, la Delft University of Technology, nonché una rete di subcontractors”, conclude Airbus.