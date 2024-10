Altitude Film Fest: si vota a bordo dei voli a lungo raggio di TAP

TAP Air Portugal annuncia che la fase finale di selezione dei vincitori dell’Altitude Film Fest, il suo primo Festival del Cinema a Bordo, è già in corso sui voli a lungo raggio della compagnia e ricorda ai passeggeri che possono votare fino al 31 ottobre 2024. L’iniziativa, che celebra il mondo del cinema, offre ora ai passeggeri l’opportunità unica di partecipare alla scelta dei migliori cortometraggi direttamente dai sistemi di intrattenimento di bordo.

La prima edizione dell’Altitude Film Fest ha ricevuto un totale di 355 candidature, per 101 cortometraggi nella categoria documentari e 254 in quella fiction. La prima fase di selezione dei film è stata effettuata a luglio di quest’anno da una giuria composta da un gruppo di personalità di spicco legate al mondo del cinema che ha selezionato i 10 finalisti. La giuria della categoria fiction è composta da Leonel Vieira (Portogallo), Rui Tendinha (Portogallo), Ricardo Pereira (Portogallo), Sónia Balacó (Portogallo), Rita Nunes (Portogallo) ed Elisabete Mendes (TAP, Portogallo). Per la categoria documentari, la giuria è composta da Arthur Araújo (Brasile), Paul Visser (Olanda), Aldo di Russo (Italia), João Antero (Portogallo), Marco Calábria (Brasile) ed Elisabete Mendes, in rappresentanza di TAP.

Per tutto il mese di ottobre i passeggeri TAP possono visionare i 10 cortometraggi finalisti – cinque documentari e cinque fiction – e votare il loro preferito attraverso un sondaggio disponibile sul sistema di intrattenimento di bordo. A oggi sono circa 750 i voti registrati a bordo, un numero che supera le aspettative e dimostra il grande coinvolgimento dei passeggeri in questa nuova iniziativa culturale.

L’Altitude Film Fest culminerà con una cerimonia di premiazione che si terrà il 5 novembre a Lisbona, in occasione della Giornata Mondiale del Cinema. I film premiati con il riconoscimento Grand Prix Best Fiction Film e Best Documentary riceveranno una borsa da viaggio del valore di 3.000 euro ciascuno. Il premio intende non solo riconoscere l’eccellenza artistica e narrativa dei film vincitori ma anche offrire ai registi l’opportunità di esplorare nuovi orizzonti e ispirarsi a nuove esperienze in tutto il mondo.

Il festival rafforza inoltre l’impegno di TAP nel promuovere la cultura e le arti, fornendo un’esperienza di viaggio unica e indimenticabile per i clienti della compagnia aerea e offrendo una piattaforma alternativa e inedita per registi emergenti e film di diversa provenienza.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)