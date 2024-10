L’Emirates cabin crew entra nel mondo virtuale per il safety training

Emirates informa: “Con una mossa intelligente, Emirates sta ora estendendo la sua immersive virtual training platform MIRA alla priorità numero uno della compagnia aerea: la sicurezza. Il cabin crew team di quasi 23.000 membri della compagnia aerea, in rapida crescita, responsabile della sicurezza di milioni di viaggiatori ogni anno, sarà presto in grado di completare il proprio recurrent SEP (Safety & Emergency Procedures) training su MIRA.

Il self-guided virtual training è stato progettato per soddisfare i requisiti della GCAA e di altri enti normativi, mantenendo al contempo l’integrità e la qualità degli eccezionali programmi di formazione di Emirates.

La piattaforma presenta interni di cabina fotorealistici, ad alta fedeltà e completamente modellati degli aeromobili Airbus A380, Boeing 777 e Airbus A350, oltre a emergency slides, tarmac, airbridges e diverse viste con acqua e terra. Sarà supportato da audio e immagini iperrealistici. Scenari multi-player con avatar che interpretano il ruolo di backup crew members garantiranno la replica accurata delle procedure operative standard”.

“Sebbene l’iconico equipaggio di cabina di Emirates sia rinomato per offrire il servizio distintivo della compagnia aerea, la sua responsabilità principale è garantire la sicurezza a bordo. Il SEP training su MIRA è progettato per integrare la metodologia attuale e partirà inizialmente con due moduli: aircraft door operations and fire-fighting, aspetti chiave della sicurezza a bordo.

L’attivazione e la disattivazione delle porte degli aeromobili richiedono competenze pratiche ed esperienza. Se aperte in modo errato, l’emergency slide potrebbe gonfiarsi, causando potenzialmente danni agli aeromobili e agli airbridges o causando lesioni. Ecco perché il cabin crew è tenuto a completare l’annual recurrent SEP training.

Presto, l’Emirates cabin crew si eserciterà virtualmente sulle porte per dimostrare e valutare la propria competenza in normal and emergency door operations e standard operating procedures.

Anche i firefighting skills sono fondamentali nell’arsenale di competenze del cabin crew. MIRA presenterà una serie di scenari per incendi in forni, vani portaoggetti e servizi igienici. L’equipaggio di cabina dimostrerà le proprie capacità utilizzando un estintore completamente modellato con effetti visivi e sonori di fumo e fiamme, nonché agenti estinguenti”, prosegue Emirates.

Il Capt Bader Al Marzooqi, Senior Vice President Flight Training, ha affermato: “In Emirates stiamo preparando il nostro equipaggio per la prossima era di crescita ed espansione della compagnia aerea integrando le ultime innovazioni con la nostra leadership, le migliori pratiche e l’eccellenza nella formazione. Con la nostra ambiziosa roadmap di crescita (315 aeromobili ordinati e 30.000 cabin crew members entro il 2030), un SEP training efficace è un must assoluto. Con MIRA, ora possiamo rapidamente e significativamente aumentare la formazione dei nostri equipaggi per soddisfare le esigenze della compagnia. Questa è una mossa audace, coraggiosa e strategica che ha plasmato la nostra etica di formazione per il futuro”.

“Il recurrent SEP training su MIRA è progettato per sbloccare enormi vantaggi per l’equipaggio, il team di formazione e l’esperienza del cliente. La compagnia aerea si baserà sulla sua piattaforma esistente, ottimizzando le risorse creative ed estendendola per un’esperienza di formazione dei dipendenti più olistica e completa.

I moduli 3D con visori per realtà virtuale possono essere eseguiti in tre diverse modalità: Teach, Practice and Assessment. Circa 8-10 membri dell’equipaggio di cabina possono essere formati e valutati nel loro VR space sullo stesso scenario contemporaneamente. I formatori e i facilitatori possono fare affidamento su una serie di parametri per perfezionare i programmi di formazione.

Una versione 2D, accessibile su tutti i dispositivi mobili, laptop e desktop, significa che i membri dell’equipaggio di cabina non dovranno più recarsi in sedi di formazione con orari restrittivi. Possono esercitarsi e aggiornare le proprie conoscenze in qualsiasi momento e ovunque. Non dover costruire e mantenere ancora più strutture, interni ed equipaggiamenti porterà a risparmi significativi, sia ecologici che di costi”, continua Emirates.

“Il training team può ricreare situazioni complesse o pericolose di qualsiasi intensità in un ambiente sicuro. Ciò garantirà che l’equipaggio possa esercitarsi negli scenari peggiori e commettere errori finché non sarà completamente competente e sicuro nell’affrontare situazioni di emergenza a bordo. La formazione su MIRA può anche aiutare a calmare i nervi del nuovo personale di cabina, poiché può essere ripetuta più volte, rafforzando le loro conoscenze e la loro comprensione in modo coinvolgente.

Nel 2023 Emirates Group ha avviato MIRA, la sua futuristic, immersive digital platform, una novità nel settore dell’aviazione. La piattaforma sta trasformando le esperienze dei dipendenti del Gruppo, in particolare per il personale di cabina e i nuovi assunti. 3D virtual hubs, virtual training, gamified environments, simulated experiences e altro ancora sono stati integrati in MIRA“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)