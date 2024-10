Bombardier mette in mostra la leadership del settore all’NBAA-BACE 2024

Bombardier informa: “Bombardier sarà orgogliosa di partecipare all’edizione 2024 dell’NBAA-BACE a Las Vegas, NV, dal 22 al 24 ottobre. Con una presenza diversificata alla fiera che evidenzia la sua leadership di lunga data in innovazione, sicurezza, sostenibilità e l’impostazione del più alto standard nella business aviation, Bombardier dimostrerà il suo impegno a spingere costantemente il settore in avanti.

Come parte del discorso di apertura dell’edizione 2024 di NBAA-BACE, Laurent Beaudoin, Chairman Emeritus of Bombardier e Pierre Beaudoin, Chairman of the Board of Directors of Bombardier, riceveranno l’ambito “Meritorious Service to Aviation Award” il 22 ottobre. Il premio riconosce la loro leadership visionaria, l’eredità indiscussa e il contributo significativo al progresso del settore della business aviation. L’evento, a cui parteciperanno rappresentanti del settore e dei media da tutto il mondo, darà il via alla annual business aviation convention”.

“L’intero team Bombardier è estremamente orgoglioso di celebrare l’immenso contributo di Laurent Beaudoin e Pierre Beaudoin e di condividere questo momento speciale con i nostri colleghi e collaboratori del settore”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “Grazie alla visione di Laurent Beaudoin e Pierre Beaudoin, Bombardier rimane un’azienda fondata sui valori familiari, dove coltivare relazioni autentiche, promuovere connessioni vere e offrire servizi personalizzati sono ciò per cui siamo rinomati. Bombardier continua a elevare il mondo dell’aviazione ridefinendo l’eccellenza e siamo lieti di presentare i nostri aeromobili leader del settore e i nostri straordinari successi all’NBAA-BACE”.

“Il Services team di Bombardier sarà in loco presso il Las Vegas Convention Centre per presentare la sua offerta di servizi completa e l’infrastruttura di supporto leader del settore. Bombardier presenterà un notevole lineup di business jets leader del settore con gli aeromobili Global 7500, Global 6500 e Challenger 3500 in mostra a questo evento su larga scala.

L’azienda presenterà anche un Certified Pre-Owned Challenger 300 aircraft, introducendo i visitatori alla sua ampia e personalizzata offerta nel settore degli aeromobili usati. Per i clienti o i media interessati a esplorare gli aeromobili in mostra, le visite sono disponibili su appuntamento.

I rappresentanti dei media sono inoltre invitati a partecipare alla conferenza stampa di Bombardier per avere accesso in anteprima alle ultime novità dell’azienda, nonché agli aggiornamenti sui prodotti e sui programmi. L’evento si terrà presso NBAA-BACE a Las Vegas, lunedì 21 ottobre alle 9:20″, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)