Emirates: la Aviation Future Week si conclude, guidando la discussione del settore su innovazione e tecnologie future

La Aviation Future Week (AFW), organizzata da Emirates Airline e dal Museum of the Future, si è conclusa oggi, riunendo i principali leader dell’aviazione e dell’aerospaziale, del trasporto aereo, della manutenzione, revisione e riparazione (MRO) e della logistica. Il programma dell’evento ha incluso anche esperti e accademici che hanno lavorato a stretto contatto per sviluppare strategie innovative e casi d’uso praticabili incentrati sull’aviazione in XR e Gen AI.

Svoltosi presso il Museum of the Future, l’evento è servito da vetrina per prodotti futuristici, catturando le ultime innovazioni nei prodotti di bordo, sfruttando i miglioramenti nelle operazioni di manutenzione e supportando viaggi senza interruzioni a terra.

Adel Al Redha, Deputy President e Chief Operations Officer, Emirates, ha affermato: “Con un ricco programma e una dimostrazione di tecnologie straordinarie e soluzioni rivoluzionarie, gli ultimi tre giorni hanno dato vita a discussioni trasformative che contribuiranno a creare un impatto reale e a far progredire il settore in una serie di questioni urgenti. Essendo aperti a prospettive diverse, possiamo tutti riconoscere dove si trovano le vere sfide e dove l’innovazione e l’adozione delle tecnologie possono davvero fare la differenza”.

L’ultimo giorno dell’evento ha guardato al futuro potenziale di Web3, AI e XR per migliorare le esperienze dei clienti e migliorare i flussi di lavoro dell’aviazione.

Frank Meyer, Chief Digital Officer di Etihad Airways, ha preparato il terreno con un discorso di apertura incentrato su come i progressi nella potenza di calcolo, nell’analisi dei dati e nell’apprendimento automatico stanno rivoluzionando il settore delle compagnie aeree.

Secondo Meyer, le compagnie aeree possono superare i sistemi legacy, migliorare l’esperienza del cliente attraverso la personalizzazione e l’automazione, migliorare l’efficienza operativa semplificando i processi, ottimizzare l’inventario e la gestione delle risorse con tecnologie predittive e garantire l’affidabilità nei tempi di viaggio aereo. L’obiettivo finale è creare un business più resiliente e agile, che offra vantaggi tangibili sia alla compagnia che ai suoi dipendenti.

A seguire, il panel ‘Leveraging Automated Feedback to Transform Customer Experience’, che ha discusso degli ultimi progressi nella raccolta e nell’analisi del feedback basate sull’intelligenza artificiale e di come le compagnie possono utilizzare queste informazioni per guidare i miglioramenti nei prodotti, nei servizi e nella soddisfazione generale del cliente.

Il panel finale, intitolato ‘Combining the Power of XR and Gen AI to Revolutionise Aviation Workflows’, ha esplorato come la realtà estesa (XR) e l’intelligenza artificiale generativa possano essere combinate per migliorare la formazione, migliorare l’efficienza operativa e creare nuove opportunità di innovazione.

Oltre alle sessioni, i partecipanti all’evento di tre giorni hanno esplorato mostre e tecnologie che hanno il potenziale per aiutare a potenziare il settore dell’aviazione commerciale in futuro:

I visitatori dell’AFW hanno testato il Biometric Tunnel, un’esperienza aeroportuale senza barriere migliorata per i viaggiatori, abilitata da biometria avanzata in collaborazione con la Dubai’s General Directorate of Residency and Foreigner Affairs (GDRFA) e Dubai Airports.

Il Sign Language Robot, sviluppato specificamente per supportare i viaggiatori con problemi di udito, utilizzando i gesti delle mani per stabilire una comunicazione più efficiente per il check-in, l’orientamento e le risposte a domande generali.

L’Emirates VR Experience è un miglioramento incentrato sul futuro, su misura per le people of determination, con lo scopo di alleviare la loro ansia da viaggio attraverso l’esperienza dei punti di contatto aeroportuali per familiarizzare con il viaggio a terra, tra cui check-in, immigrazione, controlli di sicurezza e altre strutture.

Panasonic e Thales hanno presentato i loro next generation inflight entertainment systems, con ricche capacità di visualizzazione per esperienze più coinvolgenti. L’esposizione di Thales è una replica di ciò che attende i passeggeri sull’Emirates A350. Panasonic ha presentato MAYA, che fonde tecnologie fisiche e digitali per una visione ultra-widescreen, immersione ad alta definizione e personalizzazione, oltre ad altre funzionalità mai viste prima nel settore.

La Autonomous Drone Based Inspection integra le ultime tecnologie UAV per un balzo in avanti nelle ispezioni esterne, con telecamere ad altissima risoluzione, precisione senza pari, output coerente e approfondimenti approfonditi che forniscono dati su ogni angolazione dell’aeromobile in manutenzione.

Le Augmented Reality maintenance technologies hanno dimostrato come una vista a raggi X per esaminare i meccanismi più interni di qualsiasi parte di un aeromobile e altre complessità aiuti a fornire ispezioni più precise e a ridurre significativamente i tempi di manutenzione.

Parlando dei modi in cui il settore sta lavorando per ridurre gli sprechi e riutilizzare in modo creativo i componenti degli aeromobili, è stata esposta “Aircrafted by Emirates”, una capsule collection unica di bagagli, borse e accessori, tutti realizzati con materiali riciclati da aeromobili riadattati.

I workshop su invito hanno affrontato una varietà di argomenti, tra cui: il percorso del cliente tra 10 anni; come l’aviazione può effettuare la transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio, bilanciando al contempo la crescita, con un focus sulle implicazioni per gli Emirati Arabi Uniti; cosa si aspettano i clienti di Emirates Group dall’Al Maktoum International Airport per operazioni logistiche fluide, interconnesse e multimodali (aeree, marittime, ferroviarie); sfruttare la tecnologia e l’intelligenza artificiale per affrontare questioni chiave come la gestione dell’airspace capacity, il benessere in cockpit, la formazione dei piloti, la fidelizzazione e la gestione della carenza di piloti; integrare idee, iniziative, suggerimenti e prospettive dei giovani nei processi decisionali dell’organizzazione e sfidare le gerarchie tradizionali e superare i limiti.

AFW si è svolta dal 15 al 17 ottobre 2024 con la partecipazione di ministri del governo degli Emirati Arabi Uniti, alti funzionari governativi, dirigenti del settore dell’aviazione e leader negli spazi MRO e logistici. L’evento internazionale è una piattaforma per presentare le visioni per il futuro dell’aviazione e offre un’opportunità aperta per discutere delle sfide e delle opportunità future.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)