Pilatus: materiali sostenibili per i PC-24 Cabin Interior

Pilatus è impegnata nella sostenibilità, come dimostrato dall’uso di materiali ecocompatibili negli interni della cabina del PC-24, tra cui oli naturali al posto di vernici sintetiche.

“Dotato di tecnologia all’avanguardia, il PC-24 offre inoltre ai passeggeri il massimo livello di comfort: una cabina luminosa e spaziosa, flat floor, lavorazioni di prima classe e un’ampia scelta di materiali.

Presso NBAA-BACE 2024 a Las Vegas, Pilatus collaborerà con F/LIST, un fornitore globale di interni di alta gamma per business and private jets, per presentare il primo mock-up in assoluto di un interno di cabina del PC-24 progettato con materiali ecocompatibili. L’olio naturale trasparente F/LAB non solo riduce al minimo il rilascio di composti organici volatili (COV) nocivi nell’ambiente, ma mette anche in risalto la bellezza delle impiallacciature in legno: la lucentezza opaca e la grana tangibile esaltano i motivi e i vortici naturali. La superficie trattata con olio è progettata per durare; le sue proprietà antigraffio e antimacchia facilitano l’uso regolare con una manutenzione minima”, afferma Pilatus.

“La maggior parte dei tessuti utilizzati da Pilatus negli interni di lusso di oggi sono realizzati con fibre speciali. Sono facili da pulire e mantengono la loro forma dopo il lavaggio. Il processo di lavaggio richiede sostanzialmente meno acqua e detersivo, mentre l’asciugatura rapida consuma anche meno energia. Inoltre, il materiale può essere riciclato.

La moquette, realizzata interamente in lana naturale, è un altro esempio. In quanto fibra rinnovabile e biodegradabile, la pura lana vergine è uno dei materiali per pavimenti più puliti ed ecologici al mondo. Per i suoi clienti più attenti all’ambiente, Pilatus offre una collezione di moquette realizzata senza coloranti artificiali”, prosegue Pilatus.

André Zimmermann, Vice President Business Aviation at Pilatus, sottolinea: “Facciamo ogni sforzo per migliorare costantemente ciò che offriamo ai nostri clienti e ci impegniamo a ridurre il nostro impatto ambientale senza compromettere la qualità o le prestazioni. Pilatus si impegna da molti anni per la sostenibilità e l’efficienza energetica, ad esempio nei nostri processi di produzione. Inoltre, continuiamo a investire in sustainable aviation fuel (SAF), che utilizziamo per parte della nostra flotta”.

“Gli aerei Pilatus sono già certificati per l’uso di sustainable aviation fue (SAF), che attualmente viene prodotto principalmente da biomassa o materiali di scarto. Con l’obiettivo di accelerare l’uso su larga scala dei solar fuels nell’aviazione, Pilatus e Synhelion hanno annunciato l’inizio della loro partnership strategica nell’estate del 2024. In base all’accordo di acquisto, Pilatus si è impegnata ad acquistare 200 tonnellate di solar fuels ogni anno per cinque anni, a partire dal 2027. Pilatus prevede di utilizzare il carburante derivato dall’energia solare nella propria flotta e intende offrirlo ai PC-12 and PC-24 customers in un secondo momento”, conclude Pilatus.

(Ufficio Stampa Pilatus – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)