SAS e Scandic stringono una partnership strategica per migliorare l’esperienza cliente e i vantaggi fedeltà

Due dei principali attori del settore dei viaggi della regione nordica, Scandic e SAS, hanno firmato uno strategic and commercial partnership agreement, volto a offrire vantaggi unici ed esclusivi ai propri membri. Grazie a questa collaborazione, i vantaggi per i membri saranno disponibili a partire dal primo trimestre del 2025.

“La collaborazione tra SAS e Scandic Hotels, due giganti dei viaggi nordici, si chiama “Friends with benefits” per evidenziare la solida relazione tra entrambi i marchi e i loro clienti. Il nome cattura il modo in cui i membri SAS EuroBonus e Scandic Friends possono godere di vantaggi esclusivi, creando un’esperienza di viaggio e ospitalità più integrata.

La partnership è progettata per offrire vantaggi competitivi e interessanti attraverso punti di contatto condivisi, migliorando l’esperienza per ospiti, viaggiatori e clienti. Con oltre 11 milioni di membri tra due dei principali programmi fedeltà del settore dei viaggi, l’obiettivo è quello di offrire congiuntamente un viaggio più personalizzato e fluido”, afferma SAS.

“Come fase iniziale, nel primo trimestre 2025 saranno introdotti lo status matching tra EuroBonus e Scandic Friends, nonché un processo di conversione dei punti semplificato. Ulteriori miglioramenti e vantaggi saranno implementati più avanti nel corso dell’anno”, prosegue SAS.

Jens Mathiesen, Presidente e CEO di Scandic Hotels Group, ha affermato: “L’accordo tra Scandic e SAS dimostra il potere che i principali attori dell’ospitalità nordica hanno di creare valore per milioni di viaggiatori. Questa partnership offre forti incentivi per scegliere sia Scandic che SAS per future prenotazioni di hotel e voli, nonché per esperienze di viaggio. Non vedo l’ora di lavorare insieme a SAS per aggiungere continuamente valore per i nostri ospiti, membri e aziende nel tempo”.

Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di lanciare questa partnership con Scandic, uno dei marchi alberghieri scandinavi più iconici. Unendo le forze, SAS e Scandic stanno creando un’offerta unica che migliora l’esperienza di viaggio per i nostri membri EuroBonus. Insieme, stiamo combinando i punti di forza di due marchi scandinavi di fiducia per offrire premi ancora maggiori e vantaggi esclusivi sia in aria che a terra”.

