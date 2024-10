SBTi approva gli obiettivi di riduzione delle emissioni di Ryanair

Ryanair ha annunciato oggi che Science Based Targets Initiative (SBTi) ha formalmente approvato il suo obiettivo di riduzione delle emissioni a breve termine.

“L’obiettivo a breve termine di Ryanair è conforme al percorso SBTi Aviation ed è ritenuto in linea con il target di 1,5°. Questo vede la compagnia impegnarsi nel ridurre l’intensità delle proprie emissioni di carbonio del 27% entro il 2031″, afferma Ryanair.

Thomas Fowler, Director of Sustainability and Finance di Ryanair, ha dichiarato: “Gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione di Ryanair sono sostenuti dal nostro crescente utilizzo di carburante sostenibile per l’aviazione e dai nuovi aeromobili a basso consumo che sono entrati a far parte della flotta. Lo scorso anno abbiamo aggiornato il nostro obiettivo di decarbonizzazione a seguito dell’ordine di 300 aeromobili Boeing MAX-10 (che offrono il 21% di posti in più e il 20% di emissioni CO2 in meno). Siamo lieti che SBTi abbia concordato che questo obiettivo sia in linea con i livelli richiesti per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’Accordo di Parigi”.

