Emirates nominata ‘World’s Best Airline’ da un nuovo studio completo

Emirates è risultata la ‘World’s Best Airline’ tra 90 vettori globali in un recente studio completo e metodologico di Telegraph Travel. “La classifica dettagliata e le valutazioni sono state calcolate da oltre 30 criteri come puntualità, franchigia bagaglio, network di rotte, qualità dell’aeroporto di origine, età della flotta, valore del rewards programme e pasti in volo, mentre i risultati sono stati calcolati facendo riferimento ai dati di oltre 18 premi indipendenti e internazionali, sondaggi dei lettori, siti Web di valutazione e recensioni di esperti.

Lo studio ha annunciato che Emirates ‘spunta quasi ogni casella, dalla franchigia bagaglio alla puntualità. È la compagnia aerea che opera il maggior numero di Airbus A380 a due piani, il jet che i passeggeri amano di più, perché offre più spazio in tutte le cabine, inclusa l’Economy’. L’articolo aggiunge: ‘La Premium Economy sui suoi A380 è la migliore in cielo. La Business Class non delude mai e include un autista che ti accompagna da e per l’aeroporto, una rarità sempre maggiore. La First Class ha la migliore lista dei vini di qualsiasi compagnia aerea, e docce. La sua rete di rotte è anche una delle più grandi: 140 città in 77 paesi. È stato votato come il miglior vettore a lungo raggio al mondo da 30.000 lettori di Telegraph Travel’.

La metodologia indipendente per lo studio ha incluso 90 compagnie aeree, selezionate in base al numero di passeggeri trasportati annualmente e i punti sono stati assegnati in base alle performance di ogni vettore in base a una serie di criteri, tra cui affidabilità, connettività, regole sui bagagli, esperienza di volo, età media della flotta, qualità dell’aeroporto di origine, valore del programma premi, sicurezza, tradizione, qualità delle lounge, nonché sondaggi e classifiche di più lettori da Apex a Airline Ratings, Skytrax a recensioni di TrustPilot e altro ancora. La ripartizione completa dei risultati può essere trovata qui: https://www.telegraph.co.uk/travel/best-airlines-ranked-rated/“, afferma Emirates.

“Finora nel 2024, Emirates ha ricevuto altri 19 premi e riconoscimenti da una vasta gamma di fonti in tutto il mondo, tra cui 7 riconoscimenti agli Skytrax World Airline Awards di giugno per World’s Best Airline Inflight Entertainment, Best First Class Airline Comfort Amenities, Best First Class Airline in the Middle East, Best First Class Onboard Catering in the Middle East, Most Family Friendly Airline in the Middle East, Best Premium Economy Class Airline in the Middle East e Best Premium Economy Class Onboard Catering in the Middle East.

Allo stesso modo, ai Pax International Magazine Awards di maggio, Emirates è stata nominata vincitrice del premio ‘Best Inflight Entertainment and Connectivity Middle East’ per la sua combinazione di connettività Wi-Fi e 6.500 canali di contenuti su ice.

Ai Business Traveller Middle East Awards di maggio 2024, Emirates ha portato a casa i massimi riconoscimenti come ‘Best Airline Worldwide’ e ha ottenuto altri riconoscimenti come ‘Airline with the Best Premium Economy Class’, ‘Airline with the Best First Class’, ‘Best Airport Lounge in the Middle East’ e ‘Airline with the Best Frequent Flyer Programme’.

Ai World Travel Awards di maggio, Emirates ha portato a casa i massimi riconoscimenti come ‘Middle East’s Leading Airline 2024’, ‘Middle East’s Leading Airline – First Class 2024’ e ‘Middle East’s Leading Airline Rewards Programme 2024 – Skywards’.

Emirates Skywards ha anche vinto il premio ‘Global Loyalty Programme of the Year Middle East’ agli International Loyalty Awards a maggio 2024.

Nel frattempo, gli Airline Excellence Awards di marzo 2024 di AirlineRatings.com hanno assegnato a Emirates il primo posto per ‘Best-Inflight Entertainment’ e ‘Best Premium Economy‘, un’esperienza cliente acclamata che ora serve 21 destinazioni in tutto il mondo”, prosegue Emirates.

“Emirates non è affiliata ad alcun premio o sondaggio e non paga per partecipare a premi, valutazioni o sondaggi, né sponsorizza nessuno di quelli sopra menzionati”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)