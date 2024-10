Emirates presenta una NBA livery in vista dell’Emirates NBA Cup

In qualità di Official Global Airline Partner of the NBA e di inaugural title partner of the Emirates NBA Cup, Emirates celebra l’arrivo dell’attesa 2024-25 NBA season con una livrea dedicata al campionato. “La livrea cattura lo spirito della Emirates and NBA marketing partnership e inizierà ad apparire nel network globale della compagnia aerea con voli a partire dalla prossima settimana.

La nuova livrea presenta una sfumatura blu sulla fusoliera, punteggiata dal logo NBA. La distintiva scritta Emirates si è trasformata dal suo esclusivo carattere dorato in rosso, apparendo accanto a un’illustrazione di un pallone da basket che rimbalza tra i loghi NBA ed Emirates. Il nuovo look della fusoliera è completato da vivaci red engine cowls decorati con la distintiva calligrafia bianca che compone il logo Emirates.

La livrea dell’A380 Emirates-NBA è stata completamente ridipinta, come parte di un elaborato progetto che comprendeva progettazione, verniciatura, produzione e installazione per dare vita all’aereo personalizzato. Il processo, completamente eseguito internamente dai team dell’Emirates Engineering Aircraft Appearance Centre, ha richiesto 24 giorni di esecuzione, inclusi i processi di sverniciatura, verniciatura e applicazione della grafica”, afferma Emirates.

“Dal 1° novembre e fino al 17 dicembre, in concomitanza con l’Emirates NBA Cup, i clienti potranno sperimentare a bordo prodotti e servizi ispirati all’NBA sui voli da e per 14 punti negli Stati Uniti e in Canada. La livrea a tema NBA di Emirates è uno dei soli quattro aerei nella flotta della compagnia aerea con full nose-to-tail bespoke designs.

I passeggeri di ogni cabina saliranno a bordo per vedere l’aereo vestito con poggiatesta co-branded, riceveranno bevande servite su sottobicchieri appositamente progettati e potranno ordinare da menu a tema. La compagnia aerea servirà piatti e bevande ispirati allo sport in tutte le classi di cabina e ai passeggeri che socializzeranno presso l’Onboard Lounge sui voli operati dall’A380. Gli appassionati di basket potranno anche guardare partite selezionate dell’Emirates NBA Cup in diretta su Sport24 on ice, il sistema di intrattenimento in volo di Emirates.

Prima dei voli, i clienti possono anche gustare un menu a tema NBA a tempo limitato presso le lounge Emirates di Dubai, New York JFK, San Francisco, Los Angeles e Boston“, prosegue Emirates.

Boutros Boutros, Emirates’ Executive Vice President of Corporate Communications, Marketing and Brand, ha affermato: “Siamo orgogliosi di essere Official Global Airline Partner of the NBA e inaugural title partner of the Emirates NBA Cup. La nuova livrea è una celebrazione della marketing partnership e del gioco che unisce persone da tutto il mondo e speriamo di diffondere la passione e di entrare in contatto con i fan di tutte le nazioni amanti del basket attraverso la nostra rete. Non vediamo l’ora di presentare esperienze di bordo uniche a partire dal mese prossimo, con una serie di prodotti e servizi a tema NBA per ispirare e deliziare i nostri clienti”.

“L’Emirates NBA Cup 2024 inizierà martedì 12 novembre con una doppia sfida, con i New York Knicks che visiteranno i Philadelphia 76ers alle 19:30 ET, seguita dai Golden State Warriors che ospiteranno i Dallas Mavericks alle 22:00 ET. Il Group play continuerà fino a martedì 3 dicembre, con ogni squadra che giocherà quattro designated Group Play games nelle “Cup Night” il martedì e il venerdì.

Otto squadre accederanno ai Knockout Rounds, che consisteranno in partite a eliminazione diretta nei quarti di finale, giocate negli NBA team markets martedì 10 dicembre e mercoledì 11 dicembre e culmineranno con le semifinali a eliminazione diretta sabato 14 dicembre e il Championship Tuesday, il 17 dicembre alla T-Mobile Arena di Las Vegas.

Gli amanti del basket possono possedere un pezzo speciale della NBA con limited edition replica aircraft models, oltre ad altri articoli disponibili presso l’Emirates Official Store“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)