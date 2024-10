L’ACJ TwoTwenty di Airbus Corporate Jets arriva a NBAA-BACE

L’ACJ TwoTwenty di Airbus Corporate Jets sarà esposto alla NBAA-BACE di quest’anno. “L’aereo sta creando un segmento di mercato completamente nuovo, l’“Xtra Large Bizjet”, enfatizzando lo spazio in cabina, l’autonomia e la tecnologia a un prezzo simile a quello degli ultra-long-range jets.

L’ACJ TwoTwenty si distingue per offrire più del doppio dello spazio in cabina dei tradizionali long-range business jets. Con oltre 786 piedi quadrati di superficie, l’ampia cabina a sei zone è dove l’ACJ TwoTwenty brilla davvero. Con due extra cabin zones per una maggiore privacy, si può lavorare in un vero ambiente d’ufficio con la migliore connettività della categoria o rilassarsi e rivitalizzarsi con un letto California King, un bagno privato con doccia a pioggia e due TV 4K da 55 pollici.

Anche con il doppio dello spazio in cabina degli ultra-long-range business jets (ULR), l’ACJ TwoTwenty ha costi operativi inferiori grazie a costi di manutenzione e formazione ridotti”, afferma Airbus Corporate Jets.

“Dotato di motori Pratt & Whitney, l’ACJ TwoTwenty è leader nella tecnologia aeronautica a basso consumo di carburante. I motori sono progettati per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2, riducendo i costi e l’impatto sull’ambiente.

Con un’autonomia fino a 5.650 nm (oltre 12 ore di volo), l’ACJ TwoTwenty può soddisfare i requisiti del 99,9% di tutte le partenze negli Stati Uniti, collegando coppie di città tra cui Los Angeles – Londra, Miami – Buenos Aires e New York – Istanbul.

Come tutti gli aeromobili ACJ, l’ACJ TwoTwenty è in grado di volare con un blend fino al 50% di kerosene e sustainable aviation fuel (SAF), mantenendo al contempo le specifiche tecniche del Jet A. Entro il 2030, tutti gli aeromobili commerciali e gli elicotteri Airbus saranno in grado di operare con 100% SAF. Questa capacità svolgerà un ruolo importante nel percorso di decarbonizzazione del settore”, prosegue Airbus Corporate Jets.

“L’ACJ TwoTwenty è destinato a diventare un punto di svolta nel business aviation market, offrendo una combinazione unica di spazio in cabina senza pari, autonomia intercontinentale, comfort all’avanguardia e prezzi competitivi”, conclude Airbus Corporate Jets.

(Ufficio Stampa Airbus Corporate Jets – Photo Credits: Airbus Corporate Jets)