Embraer ha registrato un aumento del 33% anno su anno nelle consegne e ha raggiunto un nuovo backlog record

Embraer ha consegnato un totale di 57 jets nel terzo trimestre 2024, con un aumento del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (yoy) e del 24% rispetto al trimestre precedente (qoq).

“Commercial Aviation ha consegnato 16 jets, Executive Aviation ne ha consegnati altri 41. Nel frattempo, Defense & Security ha consegnato 2 aerei C-390 Millennium durante il trimestre, il primo aereo all’Ungheria e il settimo al Brasile.

Il company backlog ha raggiunto US$ 22,7 miliardi nel terzo trimestre 2024 (ovvero oltre il 25% in più anno su anno e quasi il 10% in più rispetto al trimestre precedente), a un 9-year high level. Defense & Security ha registrato il maggiore aumento del backlog (+1,5 miliardi di dollari) seguito da Services & Support (+367 milioni di dollari), mentre Executive e Commercial Aviation hanno registrato diminuzioni marginali (rispettivamente -184 milioni di dollari e -168 milioni di dollari)”, afferma Embraer.

“In Executive Aviation, le consegne hanno raggiunto 41 unità e sono aumentate di oltre il 45% anno su anno e di oltre il 50% rispetto al trimestre precedente. Il backlog dell’unità aziendale ha raggiunto US$ 4,4 miliardi durante il trimestre, il 3% in più annualmente ma il 4% in meno in sequenza.

Il calo nominale del backlog rispetto al suo picco storico può essere spiegato da una crescita più forte (consegne più elevate) e da un periodo stagionalmente più lento per le vendite a causa dell’estate nell’emisfero settentrionale.

I mid and super-mid sized jets Praetor 500 e Praetor 600 hanno rappresentato quasi la metà delle consegne del segmento (19 jets) spinti dall’andamento positivo di questa famiglia di aeromobili. Nel frattempo, il Phenom 300, l’aereo più venduto nella sua categoria per 12 anni consecutivi in tutto il mondo, è stato ancora una volta il migliore (18 jets) durante il trimestre.

In Commercial Aviation, le consegne hanno raggiunto 16 jets (sostenuti da 12 unità della E2 family e 4 dell’E1) durante il periodo, in aumento di oltre il 5% anno su anno. Il momento clou è stata la consegna del primo velivolo E2 in base a un contratto firmato con un lessor per la fornitura a LOT Polish Airlines: l’accordo include altri due jets prima della fine dell’anno. Inoltre, Virgin Australia ha piazzato un ordine fermo per otto E190-E2 small narrowbody aircraft durante il trimestre. Di conseguenza, il backlog del segmento ha raggiunto US$ 11,1 miliardi nel terzo trimestre 2024, quasi il 30% in più anno su anno e leggermente in meno trimestre su trimestre”, prosegue Embraer.

“In Defense & Security, l’Hungarian Air Force ha ricevuto il suo primo C-390 Millennium e la Brazilian Air Force ha ricevuto la sua settima unità. Un nuovo contratto fermo per l’acquisizione di nove velivoli C-390 è stato firmato con i Paesi Bassi e l’Austria, annunciato al Farnborough International Airshow (FIA). Lo slancio positivo si è trasferito all’A-29 Super Tucano, con contratti di vendita firmati con Paraguay e Uruguay. Il backlog del segmento ha raggiunto US$ 3,6 miliardi, in aumento di circa 1,5 miliardi di dollari o circa il 70% sia su base trimestrale che annuale.

Il backlog di Services & Support ha raggiunto US$ 3,5 miliardi, con un aumento di oltre il 25% su base annua e di oltre il 10% su base trimestrale. Nel terzo trimestre la società ha annunciato l’espansione del proprio customer support network nella Asia-Pacific region attraverso partnership con SIA Engineering Corporation e Fokker Services Asia e negli Stati Uniti con investimenti diretti in nuove strutture in Texas“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)