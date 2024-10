News Brevi – 19.10.2024

LUFTHANSA CARGO NOMINA ELODIE BERTHONNEAU COME VICE PRESIDENT ASIA PACIFIC – A partire dal 1° ottobre 2024, Elodie Berthonneau assumerà la carica di Vice President Asia-Pacific at Lufthansa Cargo in Singapore. Dirigerà la sales and handling organization in uno dei mercati più importanti per Lufthansa Cargo. Ciò include, tra gli altri, le regioni Cina, Giappone, Corea del Sud, Thailandia, Vietnam, Singapore, Malesia, Indonesia, Filippine e Oceania. Berthonneau entra a far parte di Lufthansa Cargo da Qatar Cargo, dove è stata Vice President Network Planning and Strategic Partnership. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore dell’aviazione, Berthonneau ha ricoperto varie posizioni dirigenziali in sales, pricing, profit management and strategic planning in Qatar Airways e Air France-KLM. I suoi ruoli precedenti hanno incluso la creazione di start-up, la ristrutturazione di organizzazioni, la riprogettazione del network, importanti partnership strategiche e la gestione del personale. Avendo lavorato in Europa, Medio Oriente e Asia, ha anche una vasta esperienza internazionale. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Elodie Berthonneau come Head of Asia Pacific. La regione asiatica è uno dei nostri mercati più importanti e si prevede che diventerà ancora più rilevante nei prossimi anni. Combinando la sua competenza ed esperienza nel settore e il brand e la conoscenza di Lufthansa Cargo, porrà nuovi accenti nella nostra Asia Pacific organization e nel dialogo con i nostri clienti”, spiega Anand Kulkarni, Head of Global Markets at Lufthansa Cargo. Con un fatturato di 3,0 miliardi di euro e una transport performance di 7,5 miliardi di tonnellate di merci per chilometro nel 2023, Lufthansa Cargo è una delle compagnie leader al mondo nel trasporto aereo di merci. Attualmente impiega circa 4.150 persone in tutto il mondo. Lufthansa Cargo si concentra sull’airport-to-airport business. La rete di rotte copre circa 300 destinazioni in più di 100 paesi, utilizzando sia freighter aircraft che cargo capacity di passenger aircraft operati da Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines e SunExpress, oltre ai trucks. La maggior parte del cargo business viene gestito tramite Frankfurt Airport.

ROLLS-ROYCE: PORTARE LA VELOCITA’ DELLA MANUTENZIONE AD UN LIVELLO SUPERIORE – Rolls-Royce informa: “Per i business aviation customers, un business jet è uno strumento essenziale che offre loro flessibilità, libertà e fa risparmiare molto della loro risorsa più preziosa: il tempo. Per loro, i business jet sono vere e proprie macchine del tempo e per proteggerli Rolls-Royce ha creato un potente e completo global business aviation services network in grado di fornire da on-wing maintenance a full engine changes. Tuttavia, gli slot liberi, in particolare per una sostituzione del motore con breve preavviso, sono difficili da trovare sul mercato, il che comporta lunghi tempi di attesa per i clienti. Ecco perché l’On-Wing Services team di Indianapolis ha portato il proprio impegno verso i clienti a un livello superiore e ha trovato una soluzione innovativa per colmare la lacuna sopra menzionata. Hanno avviato un progetto, attingendo alla più ampia rete di servizi della regione e hanno ottenuto l’accesso a un hangar esistente presso Indianapolis Regional Airport per soddisfare questa significativa esigenza nel settore”. Timothy Wyckoff, Service Operations Executive, Business Aviation, Rolls-Royce, ha affermato: “Avere accesso a questo hangar locale sta già dando i suoi frutti e proprio di recente questa nuova opzione ci ha consentito di fornire un supporto clienti urgente e a breve termine, che normalmente avrebbe richiesto mesi prima che fosse disponibile un service slot. Il compito che dovevamo completare era un double engine change su un Bombardier Global business jet: ciò che normalmente avrebbe richiesto più di 10 giorni è stato completato in soli 4 giorni e mezzo. Questo miglioramento dell’efficienza deriva dal pieno controllo delle operazioni, avendo tutte le attrezzature necessarie preparate e pronte. Prima di allora, un Gulfstream G650 è arrivato per un giorno per sostituire un lease inlet. Il cliente è atterrato alle 08:00 del mattino e ha lasciato l’hangar già alle 17:00 del pomeriggio. Inutile dire che erano estremamente soddisfatti, poiché senza l’accesso alla nuova struttura questo scambio sarebbe stato un enorme fastidio. Un paio di giorni dopo, un Gulfstream G550 è arrivato per un’altra rimozione non programmata, che ha richiesto anche un singolo cambio motore. Il Direttore della Manutenzione (DOM) ha dichiarato che ‘sarebbero passate settimane in qualsiasi altra struttura prima che il suo motore potesse essere rimosso'”. “Tutto ciò è molto positivo per la soddisfazione del cliente, ma il nuovo approccio migliora anche significativamente il lease engine return process, poiché l’ispezione e la manutenzione post-leasing vengono completate parallelamente al processo di cambio motore. Ciò si traduce in risparmi in logistica, sostituzione di parti e manodopera. Inoltre, i motori sono pronti per la successiva installazione quando l’aereo lascia l’hangar, assicurando che quei preziosi beni siano disponibili per i clienti che ne hanno bisogno quasi immediatamente”, prosegue Rolls-Royce. Andy Robinson, SVP Customers & Services – Business Aviation, Rolls-Royce, afferma: “Questa è un’iniziativa fantastica che è stata eseguita brillantemente e che è stata accolta molto positivamente dai nostri clienti. Complimenti a tutti i soggetti coinvolti e grazie: questo ha il potenziale per essere un vero elemento di differenziazione”. “L’accesso prioritario a questa struttura senza costi è un altro vantaggio dell’iscrizione al Rolls-Royce CorporateCare o al CorporateCare Enhanced program. Ai clienti non iscritti a un programma RR verrà concesso l’accesso in base alla disponibilità con l’applicazione delle relative tariffe”, conclude Rolls-Royce.

ICAO: DAL 28 DICEMBNRE AUMENTANO GLI INTERNATIONAL AIR TRAVEL LIABILITY LIMITS, A BENEFICIO DEI CLIENTI – I viaggiatori beneficeranno presto di limiti di risarcimento più elevati per i voli internazionali, con l’ICAO che ha annunciato che i Montreal Convention liability limits for death, injury, delays, baggage and cargo issues aumenteranno il 28 dicembre 2024. L’ICAO ha informato i 140 Stati membri che i limiti aumenteranno in linea con il meccanismo di revisione integrato della Convenzione, per adeguarsi all’inflazione ogni cinque anni. Ciò garantisce che il risarcimento dei passeggeri e del cargo rimanga appropriato nel tempo. Questa è la quarta revisione da quando il trattato è entrato in vigore nel 2003. Formalmente nota come Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, la Montreal Convention 1999 o MC99 ha stabilito un quadro completo e unificato per il trasporto aereo internazionale di passeggeri, bagagli e merci, introducendo diversi elementi per bilanciare gli interessi di viaggiatori e shippers con il settore dell’aviazione. La Convenzione stabilisce limiti di responsabilità per le compagnie aeree, garantendo un equo risarcimento ai consumatori in caso di lesioni, morte, ritardo, problemi con i bagagli e il cargo. Inoltre, consente l’uso di electronic tickets and air waybills, riducendo significativamente la burocrazia e i costi operativi per le compagnie aeree. Questa modernizzazione ha semplificato i processi e consentito una gestione dei rischi più efficiente. “L’ICAO continua a sostenere la ratifica universale della MC99”, ha affermato Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General. “Questa Convenzione è fondamentale per garantire la protezione degli interessi dei consumatori nei viaggi aerei internazionali. Promuovendo l’armonizzazione e la codificazione delle norme che disciplinano il trasporto aereo internazionale, la MC99 avvantaggia i passeggeri e gli shippers, consentendo al contempo lo sviluppo unificato ed equo dei servizi aerei”. I liability limits sono indicati in Special Drawing Rights (SDRs), un’unità di conto definita dal Fondo Monetario Internazionale. A titolo indicativo, 1 DSP era valutato US$ 1,33318 il 18 ottobre 2024. L’ICAO ha invitato gli Stati parti dell’MC99 a “adottare le disposizioni necessarie in conformità con i loro requisiti legali nazionali, per dare piena efficacia a partire dal 28 dicembre 2024 ai limiti rivisti”.

DELTA: I SERVIZI ALL’INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT – Delta informa: “L’Incheon International Airport in Corea è uno dei principali hub al mondo. Come una delle più grandi compagnie aeree al mondo, che serve la Corea dal 1947, Delta è l’unica compagnia aerea statunitense che si trova nel Terminal 2 di Incheon International Airport, insieme al suo partner Korean Air. Il Terminal 2 offre un’abbondanza di attività e strutture per migliorare l’esperienza pre-volo. Per i viaggiatori che desiderano trascorrere il loro ultimo giorno in Corea senza bagagli pesanti al seguito, gli Hanjin and T-Luggage’s service stores immagazzinano e consegnano i bagagli tra una stazione della metropolitana di Seoul e Incheon International Airport in entrambe le direzioni. I dettagli sui prezzi e le prenotazioni sono disponibili sul sito Web di T-luggage o presso il T-luggage desk al terzo piano della Public Area del Terminal 2. Per i servizi postali nazionali, Hanjin Express si trova all’interno del Terminal 2, mentre i servizi postali internazionali per gentile concessione di Korea Post si trovano nel Terminal 1. Vi sono servizi di lavanderia con lavaggio a secco, deposito cappotti, riparazione e lucidatura scarpe presso il Transportation Center del Terminal 2. Le persone che hanno bisogno di accesso a Internet e non hanno un laptop possono trovare Zone Internet complete di PC e connettività Wi-Fi. Le Zone Internet sono aperte 24 ore al giorno e si trovano intorno alla Duty-Free Area del Terminal 2. Per i viaggiatori con bambini, sono disponibili diverse kids play zones nella Duty-Free Area del Terminal 2. Per i viaggiatori in cerca di sollievo, ci sono diverse strutture che aiuteranno a rilassarsi prima del volo. Le zone relax offrono comode sedie con caricabatterie per il telefono, mentre le zone riposo offrono letti per i passeggeri che vogliono fare un breve pisolino mentre aspettano il volo. Chi cerca un po’ di spazio per fare semplici esercizi e stretching può recarsi in una delle sale stretching. Sono disponibili anche sale doccia. Per garantire al meglio la salute e la sicurezza durante l’esperienza di viaggio, il Terminal 2 è composto da diverse farmacie e da un ospedale universitario. L’ospedale universitario di Inha è aperto dalle 8:30 alle 18:00 KST (dalle 8:30 alle 15:00 KST nei weekend e nei giorni festivi) e si trova nel seminterrato a ovest della Public Area del Terminal 2, e numerose farmacie si trovano sia nell’area pubblica che nell’area duty-free”.